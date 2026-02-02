Более 40% учеников Киева снова учатся очно, - КГГА

По состоянию на 2 февраля почти 110 тысяч киевских школьников вернулись к очному обучению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Это составляет 41,6% от общего количества учеников в столице. Информацию обнародовал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Форматы обучения в школах Киева

По его словам, образовательный процесс восстанавливают постепенно и с учетом условий безопасности. Очное или смешанное обучение проходит в школах с теплом и укрытиями.
В других заведениях обучение временно продолжается дистанционно.

"Образовательный процесс восстанавливаем постепенно и ответственно", - подчеркнул Мондриевский.

Сейчас онлайн учатся почти 77 тысяч школьников. Еще более 27 тысяч детей находятся на индивидуальной форме обучения. Около 50 тысяч учеников отсутствуют по болезни или семейным обстоятельствам.

Ситуация в районах

Больше всего учеников очно обучаются в Оболонском, Святошинском и Подольском районах. Также сообщается, что в Подольском районе дистанционная форма обучения отсутствует полностью.

Самая сложная ситуация остается в Печерском районе из-за проблем с отоплением. Сложности связаны с аварией в энергосистеме Украины 31 января. Тогда произошли масштабные отключения света, тепла и воды. В Киеве также полностью останавливалась работа метрополитена.

Вечером энергетики восстановили электроснабжение во всех регионах страны. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

  • Ранее мы писали, что в январе Украина импортировала более 894 тыс. МВт-ч электроэнергии. Это - рекордный объем импорта электроэнергии за месяц и самый большой показатель за период полномасштабной войны.

КМДА працює, мер відпочиває не допрацьовує ...
Знову у вечірньому відосику звинувачення отримає або і відставку...
02.02.2026 18:28 Ответить
Звіт подано, ї*паште 🤬
02.02.2026 18:30 Ответить
хоч в школі погріються
02.02.2026 18:32 Ответить
як казав чекалкін, коли закази у піццерій навколо Пентагона зростають, це означяє,
що пентагонівці не їдуть до дому, а сидять на робочих місцях - мабуть щось знають..
перефразовуючі це все, сподіваюсь керманичі щось знають інакше збирати дітей в одну кучю виглядає безумством.
маріуполький театр нікого нічому не навчив...
02.02.2026 18:35 Ответить
ми знаємо кожен крок кацапні
02.02.2026 18:40 Ответить
тисячу разів спoдіваюсь, що так воно і є
02.02.2026 18:43 Ответить
та нічого вони не знають, і ні за що не думають.
там наші діти їм не потрібні, бо свої у них в безпечних місцях. не обманюйте себе.
лишили дітей вдома, в школі +10 в класах, сидять на змішаному форматі.
02.02.2026 19:01 Ответить
Питаю знайому школярку-випускницю, як у школі сьогодні. Каже - холодно, але вчителі не дозволяють сидіти в куртках, бо їх, бач, нервує шелестіння верхнього одягу.. Що за люди, бл.....
02.02.2026 19:13 Ответить
Dmitro
@dmitriypaut
·
11 год
Уяссе графік!
Кривий Рок. Що там, киянчики? Доречі опалення в Кривому Року з минулого року в багатьох будинках немає. Но головне що криворожата ні як це не пов'язують зі своїм выбором на виборах 2019.
02.02.2026 19:46 Ответить
 
 