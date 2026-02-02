Более 40% учеников Киева снова учатся очно, - КГГА
По состоянию на 2 февраля почти 110 тысяч киевских школьников вернулись к очному обучению.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Это составляет 41,6% от общего количества учеников в столице. Информацию обнародовал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Форматы обучения в школах Киева
По его словам, образовательный процесс восстанавливают постепенно и с учетом условий безопасности. Очное или смешанное обучение проходит в школах с теплом и укрытиями.
В других заведениях обучение временно продолжается дистанционно.
"Образовательный процесс восстанавливаем постепенно и ответственно", - подчеркнул Мондриевский.
Сейчас онлайн учатся почти 77 тысяч школьников. Еще более 27 тысяч детей находятся на индивидуальной форме обучения. Около 50 тысяч учеников отсутствуют по болезни или семейным обстоятельствам.
Ситуация в районах
Больше всего учеников очно обучаются в Оболонском, Святошинском и Подольском районах. Также сообщается, что в Подольском районе дистанционная форма обучения отсутствует полностью.
Самая сложная ситуация остается в Печерском районе из-за проблем с отоплением. Сложности связаны с аварией в энергосистеме Украины 31 января. Тогда произошли масштабные отключения света, тепла и воды. В Киеве также полностью останавливалась работа метрополитена.
Вечером энергетики восстановили электроснабжение во всех регионах страны. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
- Ранее мы писали, что в январе Украина импортировала более 894 тыс. МВт-ч электроэнергии. Это - рекордный объем импорта электроэнергии за месяц и самый большой показатель за период полномасштабной войны.
відпочиваєне допрацьовує ...
Знову у вечірньому відосику звинувачення отримає або і відставку...
що пентагонівці не їдуть до дому, а сидять на робочих місцях - мабуть щось знають..
перефразовуючі це все, сподіваюсь керманичі щось знають інакше збирати дітей в одну кучю виглядає безумством.
маріуполький театр нікого нічому не навчив...
там наші діти їм не потрібні, бо свої у них в безпечних місцях. не обманюйте себе.
лишили дітей вдома, в школі +10 в класах, сидять на змішаному форматі.
Кривий Рок. Що там, киянчики? Доречі опалення в Кривому Року з минулого року в багатьох будинках немає. Но головне що криворожата ні як це не пов'язують зі своїм выбором на виборах 2019.