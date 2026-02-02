Более 40% учеников Киева снова учатся очно, - КГГА

По состоянию на 2 февраля почти 110 тысяч киевских школьников вернулись к очному обучению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Это составляет 41,6% от общего количества учеников в столице. Информацию обнародовал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Форматы обучения в школах Киева

По его словам, образовательный процесс восстанавливают постепенно и с учетом условий безопасности. Очное или смешанное обучение проходит в школах с теплом и укрытиями.

В других заведениях обучение временно продолжается дистанционно.

"Образовательный процесс восстанавливаем постепенно и ответственно", - подчеркнул Мондриевский.

Сейчас онлайн учатся почти 77 тысяч школьников. Еще более 27 тысяч детей находятся на индивидуальной форме обучения. Около 50 тысяч учеников отсутствуют по болезни или семейным обстоятельствам.

Ситуация в районах

Больше всего учеников очно обучаются в Оболонском, Святошинском и Подольском районах. Также сообщается, что в Подольском районе дистанционная форма обучения отсутствует полностью.

Самая сложная ситуация остается в Печерском районе из-за проблем с отоплением. Сложности связаны с аварией в энергосистеме Украины 31 января. Тогда произошли масштабные отключения света, тепла и воды. В Киеве также полностью останавливалась работа метрополитена.

Вечером энергетики восстановили электроснабжение во всех регионах страны. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Ранее мы писали, что в январе Украина импортировала более 894 тыс. МВт-ч электроэнергии. Это - рекордный объем импорта электроэнергии за месяц и самый большой показатель за период полномасштабной войны.

