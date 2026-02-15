Ще 1100 багатоповерхівок Києва знову з теплом, - Кличко
Упродовж останньої доби фахівці відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках Києва.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
У скільки будинків повернули тепло?
Тобто, тепло повернули вже в 1500 будинків із тих, що опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого (загалом без опалення тоді лишилось 2600 будинків).
"Комунальники працюють цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в інші багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.
Атака на Київ
Як повідомлялося, в ніч на 12 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися об'єкти інфраструктури столиці.
Станом на 10 ранку після нічної масованої атаки РФ енергетики у Києві повернули світло 25 тис. родин, однак без електроенергії залишаються ще понад 100 тис.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наші політики рекламують і нав'язують себе, як повії в телеграм-каналах. Головне - рейтинг перед виборами, а що люди відзавтра знов сидітимуть без тепла і світла - їм байдуже.
Для нас ці обстріли - біда. А для українських політиків - черговий шанс пропіаритись.
У пеклі поряд з котлом для рашистів і всіх, хто їх виправдовує, стоятиме ще один - для всіх тих, хто зараз при владі в Україні.