Ще 1100 багатоповерхівок Києва знову з теплом, - Кличко

Опалювальний сезон у Києві

Упродовж останньої доби фахівці відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

У скільки будинків повернули тепло?

Тобто, тепло повернули вже в 1500 будинків із тих, що опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого (загалом без опалення тоді лишилось 2600 будинків).

"Комунальники працюють цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в інші багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

Атака на Київ

Як повідомлялося, в ніч на 12 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися об'єкти інфраструктури столиці.

Станом на 10 ранку після нічної масованої атаки РФ енергетики у Києві повернули світло 25 тис. родин, однак без електроенергії залишаються ще понад 100 тис.

Ну що - відзвітували для кацапів, що можна знову робити масований обстріл? Вони вам вдячні!

Наші політики рекламують і нав'язують себе, як повії в телеграм-каналах. Головне - рейтинг перед виборами, а що люди відзавтра знов сидітимуть без тепла і світла - їм байдуже.

Для нас ці обстріли - біда. А для українських політиків - черговий шанс пропіаритись.
У пеклі поряд з котлом для рашистів і всіх, хто їх виправдовує, стоятиме ще один - для всіх тих, хто зараз при владі в Україні.
15.02.2026 09:10 Відповісти
літом 100% буде з теплом..
15.02.2026 11:38 Відповісти
 
 