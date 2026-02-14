Опалення повернули у 400 багатоповерхівок Києва, - Кличко

Станом на ранок 14 лютого у 400 столичних будинків повернули опалення.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Комунальники працюють, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки, які опинилися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого. Тоді, нагадаю, без опалення опинилися 2600 житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на 12 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися об'єкти інфраструктури столиці.

Станом на 10 ранку після нічної масованої атаки РФ енергетики у Києві повернули світло 25 тис. родин, однак без електроенергії залишаються ще понад 100 тис.

Київ Кличко Віталій опалення
Так виходить що обшуки в офісі Київтеплоенерго не заважають відновлювати теплопостачання в будинках. Просто потрібно працювати і все получиться.
14.02.2026 10:08 Відповісти
 
 