Отопление вернули в 400 многоэтажек Киева, - Кличко
По состоянию на утро 14 февраля в 400 столичных домах восстановили отопление.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
"Коммунальщики работают, чтобы восстановить теплоснабжение в других многоэтажках, которые оказались без тепла в результате атаки врага на инфраструктуру Киева 12 февраля. Тогда, напомню, без отопления оказались 2600 жилых домов", - говорится в сообщении.
Атака на Киев
Как сообщалось, в ночь на 12 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались объекты инфраструктуры столицы.
По состоянию на 10 утра после ночной массированной атаки РФ энергетики в Киеве вернули свет 25 тыс. семей, однако без электроэнергии остаются еще более 100 тыс.
