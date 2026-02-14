Отопление вернули в 400 многоэтажек Киева, - Кличко

По состоянию на утро 14 февраля в 400 столичных домах восстановили отопление.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

"Коммунальщики работают, чтобы восстановить теплоснабжение в других многоэтажках, которые оказались без тепла в результате атаки врага на инфраструктуру Киева 12 февраля. Тогда, напомню, без отопления оказались 2600 жилых домов", - говорится в сообщении.

Атака на Киев

Как сообщалось, в ночь на 12 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались объекты инфраструктуры столицы.

По состоянию на 10 утра после ночной массированной атаки РФ энергетики в Киеве вернули свет 25 тыс. семей, однако без электроэнергии остаются еще более 100 тыс.

