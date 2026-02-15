УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7842 відвідувача онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ Ситуація з опаленням у Києві
4 716 33

Російські обстріли підвели Київ до межі катастрофи, - Кличко

тец києва після обстрілу

Через інтенсивні російські обстріли протягом останніх двох місяців Київ опинився на межі гуманітарної катастрофи.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко розповів виданню Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Столиця - на межі катастрофи

Він сказав Financial Times, що безперервні російські авіаудари по критичній інфраструктурі протягом останніх двох місяців "підвели Київ до межі катастрофи".

Зараз питання майбутнього нашої країни - чи виживемо ми як незалежна країна чи ні - все ще відкрите", — сказав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще 1100 багатоповерхівок Києва знову з теплом, - Кличко

Найсуворіша зима

3,5 млн мешканців столиці переживають найсуворішу зиму з початку повномасштабного вторгнення Москви. Температура опускалася нижче мінус 20 градусів, а Київ укритий товстим шаром льоду й снігу. Росія посилила труднощі містян, запускаючи одночасно сотні ракет і дронів, що спричинило масштабні відключення електрики, опалення та води.

Бомбардування були спрямовані по трьох великих електростанціях, від яких залежить централізоване опалення Києва, а також по інших енергетичних об'єктах по всій країні.

Також читайте: Обшуки блокують роботу комунальників, які відновлюють теплопостачання після російських обстрілів, - Кличко

Автор: 

Київ (20726) Кличко Віталій (3571)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Катастрофа почалася з 2019
Просто у неї різні етапи з різними наслідками
показати весь коментар
15.02.2026 11:47 Відповісти
+16
Все почалось, з обрання Зеленого Голобородька...
показати весь коментар
15.02.2026 12:08 Відповісти
+12
Чому не запитали ,що думає він з приводу того,що жодне москальське місто мільйонник не доведено Україною до межі гуманітарної катастрофи?
показати весь коментар
15.02.2026 11:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, разом з міндічами...і іншими почтєнними ліцами
показати весь коментар
15.02.2026 11:43 Відповісти
Якби не Європа ти вже "поліг" би подо Ржевом Покровськом, а діти навчались в російській школі.
показати весь коментар
15.02.2026 12:15 Відповісти
Чому не запитали ,що думає він з приводу того,що жодне москальське місто мільйонник не доведено Україною до межі гуманітарної катастрофи?
показати весь коментар
15.02.2026 11:44 Відповісти
Катастрофа почалася з 2019
Просто у неї різні етапи з різними наслідками
показати весь коментар
15.02.2026 11:47 Відповісти
Як активно запарєбрікавая клоака, гадить своїм ротом по мережі!!!
****** дав таким оркамикоманду!!!
показати весь коментар
15.02.2026 13:05 Відповісти
Два роки тому багаторівневі захисти привели в ще раніше в 2019 році вирок!
показати весь коментар
15.02.2026 11:48 Відповісти
Все почалось, з обрання Зеленого Голобородька...
показати весь коментар
15.02.2026 12:08 Відповісти
Ми будемо вбивати вас, кацапські підари, поки ви не закінчитеся.
Ми вб'ємо вас всіх.
показати весь коментар
15.02.2026 15:54 Відповісти
Киян повинна цікавити твоя нікчемна думка про Кличка? Розкажи краще про зеленського і його друзів.
показати весь коментар
15.02.2026 12:19 Відповісти
Разом із ЗЕ.
Лише один лозунг обіЗЕяна і виконала - зробимо ЇХ разом
показати весь коментар
15.02.2026 12:18 Відповісти
Я так розумію, що зелена банда злодіїв та грабіжників на чолі з квартальним паханом-мародером, які щоденно розкрадають все, до чого можуть дотягнутись, тут взагалі ні при чому???
показати весь коментар
15.02.2026 12:21 Відповісти
"Зараз питання майбутнього нашої країни - чи виживемо ми як незалежна країна чи ні - все ще відкрите", - сказав Кличко."Тобто,майбутнє виживання країни України,але чи вижеве рашка це навіть не стоїть питання,їй не можна нічого зробити,бо ж вона може зникнути,а як Україна буде без рашки жити(((
показати весь коментар
15.02.2026 12:23 Відповісти
Це все наслідки катастрофи 2019 року
показати весь коментар
15.02.2026 12:32 Відповісти
Нічого, зима скоро закінчиться, вгатять мільярди у відновлення ТЕЦ, а наступної зими все по кругу.
показати весь коментар
15.02.2026 12:50 Відповісти
Кличку щира подяка і респект від киян , про яких йде постійна
турбота від нього і його команди !!
Зе потрібен Київ , якого він ніколи не отримає разом із Верещучкою
і іншими зеленими швондєрами !!
показати весь коментар
15.02.2026 13:01 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2026 13:41 Відповісти
ЗЕ-лайно стало ВИРОКОМ Україні, а винне те лайно, що привело його до влади і те, що тут сидить і видбілює кривавого ЗЕмародера і брехуна
показати весь коментар
15.02.2026 13:57 Відповісти
взагалі то в Києві Одесі Сумах Харкові Чернігові і є ГУМАНІТАРНА КАТАСТРОФА !!! я не кажу вже про менші населенні поункти. Замовчування на світовому рівні цього злочна це вже моральна катастрофа
показати весь коментар
15.02.2026 16:31 Відповісти
 
 