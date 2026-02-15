Російські обстріли підвели Київ до межі катастрофи, - Кличко

Через інтенсивні російські обстріли протягом останніх двох місяців Київ опинився на межі гуманітарної катастрофи.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко розповів виданню Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

Столиця - на межі катастрофи

Він сказав Financial Times, що безперервні російські авіаудари по критичній інфраструктурі протягом останніх двох місяців "підвели Київ до межі катастрофи".

Зараз питання майбутнього нашої країни - чи виживемо ми як незалежна країна чи ні - все ще відкрите", — сказав Кличко.

Найсуворіша зима

3,5 млн мешканців столиці переживають найсуворішу зиму з початку повномасштабного вторгнення Москви. Температура опускалася нижче мінус 20 градусів, а Київ укритий товстим шаром льоду й снігу. Росія посилила труднощі містян, запускаючи одночасно сотні ракет і дронів, що спричинило масштабні відключення електрики, опалення та води.

Бомбардування були спрямовані по трьох великих електростанціях, від яких залежить централізоване опалення Києва, а також по інших енергетичних об'єктах по всій країні.

