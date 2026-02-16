Россия готовит новый массированный удар. Поручил в течение дня подготовить дополнительные меры защиты, - Зеленский
Сегодня, 16 февраля, президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в областях нашей страны.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
РФ снова била ракетами по энергетике
Был отчет о последствиях ночного удара – россияне применили ракеты против объектов нашей энергетики.
"ПВО отработала. Даже накануне встреч трех сторон в Женеве российская армия не имеет других приказов, кроме продолжения ударов по Украине. Это красноречиво – как Россия относится к дипломатическим усилиям партнеров. Каждая российская ракета – это ответ агрессора на призывы закончить войну, и именно поэтому мы настаиваем: только с достаточным давлением на Россию и четкими гарантиями безопасности Украине реально закончить эту войну. Спасибо всем, кто поддерживает нас в этом", – подчеркнул глава государства.
Россия готовит новый удар
Зеленский также поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю "Укрэнерго" Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара.
Ситуация в областях
По словам президента, отдельно обсудили ситуацию в Харькове и области, в Запорожье, Полтаве и области, в Сумской области, в Кропивницком и области, в Киеве и области, в Тернополе.
"Поручил правительству расширить поставки для Харькова по программе пакетов тепла, и в целом по программе выйдем на уровень около 90 тыс. пакетов. Был отдельный доклад министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля о подготовке встреч в формате энергетического "Рамштайна" на неделе во Франции – будут представлены государства Группы семи, партнеры из Северной Европы и Балтии, также будут министры из США, Канады и из ЕС. Определили конкретные вещи, которые нам нужны, и именно на таких пакетах поддержки энергетики министр сосредоточится.
На днях на полях конференции в Мюнхене мы говорили с частью партнеров именно об энергетике, и в ближайшие дни нужно реализовать имеющиеся договоренности. Работаем и для ускорения поставок ракет для ПВО – это неизменный приоритет. Задача всех соответствующих институтов нашего государства – ускорять партнеров по ПВО. Слава Украине!", - резюмирует он.
Це при їх можливостях і нашому співвідношенні розмірів.
Асиметрична відповідь.
Краткий обзор от ИИ.
Та зах.медіа трублять,що касапи нарощують сили для весняного наступу: знову не видить,чи вдає,що нічого серйозного?
Він попи#здів по селектору.
Не лізь туди де тебе не просять!!!
Це буде найкраща допомога від тебе.
А гигаватт в декабре?
А план перемоги як спрацювал?
Балабол.
Як завжди результат від нуля до нічого?