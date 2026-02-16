Россия готовит новый массированный удар. Поручил в течение дня подготовить дополнительные меры защиты, - Зеленский

Сегодня, 16 февраля, президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в областях нашей страны.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ снова била ракетами по энергетике

Был отчет о последствиях ночного удара – россияне применили ракеты против объектов нашей энергетики.

"ПВО отработала. Даже накануне встреч трех сторон в Женеве российская армия не имеет других приказов, кроме продолжения ударов по Украине. Это красноречиво – как Россия относится к дипломатическим усилиям партнеров. Каждая российская ракета – это ответ агрессора на призывы закончить войну, и именно поэтому мы настаиваем: только с достаточным давлением на Россию и четкими гарантиями безопасности Украине реально закончить эту войну. Спасибо всем, кто поддерживает нас в этом", – подчеркнул глава государства.

Россия готовит новый удар

Зеленский также поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю "Укрэнерго" Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара.

Также читайте: Зеленский о позиции РФ по переговорам: Ответ России - очередные манипуляции с "Орешником"

Ситуация в областях

По словам президента, отдельно обсудили ситуацию в Харькове и области, в Запорожье, Полтаве и области, в Сумской области, в Кропивницком и области, в Киеве и области, в Тернополе.

"Поручил правительству расширить поставки для Харькова по программе пакетов тепла, и в целом по программе выйдем на уровень около 90 тыс. пакетов. Был отдельный доклад министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля о подготовке встреч в формате энергетического "Рамштайна" на неделе во Франции – будут представлены государства Группы семи, партнеры из Северной Европы и Балтии, также будут министры из США, Канады и из ЕС. Определили конкретные вещи, которые нам нужны, и именно на таких пакетах поддержки энергетики министр сосредоточится.

На днях на полях конференции в Мюнхене мы говорили с частью партнеров именно об энергетике, и в ближайшие дни нужно реализовать имеющиеся договоренности. Работаем и для ускорения поставок ракет для ПВО – это неизменный приоритет. Задача всех соответствующих институтов нашего государства – ускорять партнеров по ПВО. Слава Украине!", - резюмирует он.

Читайте также: Зеленский: Впереди холодные дни, реагируйте на воздушную тревогу