Зеленский о позиции РФ по переговорам: Ответ России - очередные манипуляции с "Орешником"
Украина не получила от России достаточно твердых ответов относительно новых переговоров на следующей неделе в США, но есть очередные российские манипуляции с ракетным комплексом "Орешник".
Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал в видеообращении 12 февраля, информирует Цензор.НЕТ.
Переговоры
"Украина готова к встрече. К сожалению, сейчас еще нет достаточно твердых ответов от России относительно того, что предложено на следующую неделю, пока слышим лишь очередные манипуляции с Орешниковым. Это точно не о мире", - подчеркнул Зеленский.
Он также напомнил, что сейчас в Киеве, Одессе, Днепре, в области, а также в некоторых других наших регионах продолжается восстановление после российского удара.
Усиление ПВО
Глава государства подчеркнул необходимость усиления ПВО Украины.
"Задача министра обороны - он сейчас с европейцами и другими нашими партнерами на "Рамштайне": нужно ускорение с пакетами для нашей ПВО. Это ключевая задача сейчас не только для Украины, но для всех в Европе. Россияне не должны привыкать, что их ракеты и "шахеды" им чем-то помогают. Они только все усложняют и подрывают дипломатические возможности, которых и так, если честно, немного. Именно поэтому нужна поддержка для Украины. Необходимо достаточное давление на Россию. Необходимо завершение войны гарантированной безопасностью и точно без каких-либо вознаграждений агрессору за эту войну. Это предпосылки, чтобы Европу просто не снесло другими российскими ударами – новыми агрессиями, такими же массированными атаками против других европейских государств, как мы сейчас в Украине отражаем", - добавил президент.
- Напомним, 12 января Россия нанесла 219 ударов дронами и 25 ракетами по Киеву, Одессе, Днепру и областям. Повреждены генерация и подстанции, продолжается работа ремонтных бригад.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Розвідники наші доповідали, що війни не буде. Коли я з одним з них розмовляв, наприклад, Олександр Литвиненко, це [колишній] керівник Служби зовнішньої розвідки, він каже: "Мені забороняли доповідати, що буде війна". Це заборонити могли тодішній радник президента Руслан Демченко, дерьмак або колишній заступник голови ОП Роман Машовець. ... дерамак може бути агентом росії, оскільки його діяльність має всі ознаки агента впливу, який попризначав на посади інших людей.
Наприклад, Олександр Литвиненко в липні 2021 року був призначений керівником Служби зовнішньої розвідки та розформував(!!!) департамент, який працював по рашці: "Литвиненко був членом комітету з розвідки, який очолював Демченко. І литвиненко сам навчався в росії до 1994 року. Тобто я хочу показати, що це така мережа, яка діяла і яка поставила Україну перед великим ризиком. Ми могли втратити державу через їхні дії. Після звільнення з СЗР Литвиненко став секретарем РНБО. Він туди зайшов для чого? Я вважаю, зайшов знищити докази(!). Тому що саме Рада національної безпеки, яку очолює президент, повинна була дати відповідь однозначно, чи буде війна, чи не буде. Повинна була дати команду військовим зосередитись, замінувати Чонгар, бути готовими, підтягнути туди сили додаткові. Тоді б кацапія не пішла нікуди".