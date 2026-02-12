Зеленский о позиции РФ по переговорам: Ответ России - очередные манипуляции с "Орешником"

Украина не получила от России достаточно твердых ответов относительно новых переговоров на следующей неделе в США, но есть очередные российские манипуляции с ракетным комплексом "Орешник".

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал в видеообращении 12 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Переговоры

"Украина готова к встрече. К сожалению, сейчас еще нет достаточно твердых ответов от России относительно того, что предложено на следующую неделю, пока слышим лишь очередные манипуляции с Орешниковым. Это точно не о мире", - подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил, что сейчас в Киеве, Одессе, Днепре, в области, а также в некоторых других наших регионах продолжается восстановление после российского удара.

Усиление ПВО

Глава государства подчеркнул необходимость усиления ПВО Украины.

"Задача министра обороны - он сейчас с европейцами и другими нашими партнерами на "Рамштайне": нужно ускорение с пакетами для нашей ПВО. Это ключевая задача сейчас не только для Украины, но для всех в Европе. Россияне не должны привыкать, что их ракеты и "шахеды" им чем-то помогают. Они только все усложняют и подрывают дипломатические возможности, которых и так, если честно, немного. Именно поэтому нужна поддержка для Украины. Необходимо достаточное давление на Россию. Необходимо завершение войны гарантированной безопасностью и точно без каких-либо вознаграждений агрессору за эту войну. Это предпосылки, чтобы Европу просто не снесло другими российскими ударами – новыми агрессиями, такими же массированными атаками против других европейских государств, как мы сейчас в Украине отражаем", - добавил президент.

