РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7977 посетителей онлайн
Новости ПВО Украины Обращение Зеленского Массированный комбинированный удар
2 394 22

Зеленский о позиции РФ по переговорам: Ответ России - очередные манипуляции с "Орешником"

зеленський

Украина не получила от России достаточно твердых ответов относительно новых переговоров на следующей неделе в США, но есть очередные российские манипуляции с ракетным комплексом "Орешник".

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал в видеообращении 12 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Переговоры

"Украина готова к встрече. К сожалению, сейчас еще нет достаточно твердых ответов от России относительно того, что предложено на следующую неделю, пока слышим лишь очередные манипуляции с Орешниковым. Это точно не о мире", - подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил, что сейчас в Киеве, Одессе, Днепре, в области, а также в некоторых других наших регионах продолжается восстановление после российского удара.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воздушную тревогу из-за угрозы "Орешника" объявляли по всей Украине (обновлено)

Усиление ПВО

Глава государства подчеркнул необходимость усиления ПВО Украины.

"Задача министра обороны - он сейчас с европейцами и другими нашими партнерами на "Рамштайне": нужно ускорение с пакетами для нашей ПВО. Это ключевая задача сейчас не только для Украины, но для всех в Европе. Россияне не должны привыкать, что их ракеты и "шахеды" им чем-то помогают. Они только все усложняют и подрывают дипломатические возможности, которых и так, если честно, немного. Именно поэтому нужна поддержка для Украины. Необходимо достаточное давление на Россию. Необходимо завершение войны гарантированной безопасностью и точно без каких-либо вознаграждений агрессору за эту войну. Это предпосылки, чтобы Европу просто не снесло другими российскими ударами – новыми агрессиями, такими же массированными атаками против других европейских государств, как мы сейчас в Украине отражаем", - добавил президент.

Также читайте: Британия передаст Украине около тысячи ракет для ПВО, - Гили

Автор: 

Зеленский Владимир (23675) ПВО (3462) Федоров Михаил (608) переговоры с Россией (1426) Орешник (40)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
показать весь комментарий
12.02.2026 19:43 Ответить
+5
Так твоя ж ліва частина мозку заборонила переговори з путіним, а в правій навпаки, шашлики в Криму вже! Прямо накурений Віларібо і Вілабарджо якесь
показать весь комментарий
12.02.2026 19:48 Ответить
+5
те що вони існують переважно у вигляді долларів на рахунках друзів патужного фламіндічей
показать весь комментарий
12.02.2026 20:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Єслі мужчіна (Зеленський) не може, то женщіна (Україна) до певної пори терпить...
показать весь комментарий
12.02.2026 19:34 Ответить
Браво!
показать весь комментарий
12.02.2026 19:40 Ответить
"Україна не отримала від Росії достатньо твердих відповідей щодо нових перемовин на наступному тижні в США ..." - а повинна була попередити? Тебе особисто чи міністра МЗС, ставленика дЄрмака ?
показать весь комментарий
12.02.2026 19:35 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2026 19:43 Ответить
Кажуть,що тільки 20 штук
показать весь комментарий
12.02.2026 19:51 Ответить
штук. не осіб. або істот.
показать весь комментарий
12.02.2026 19:57 Ответить
"орєшнік"... Так нещодавно писали, що у тому капустіному яру усе розвалили "Фламінгами". Чи не усе? Чи не розвалили?
показать весь комментарий
12.02.2026 19:46 Ответить
"розвалили" у чергових відосиках, зелена пропаганда набирає обертів нахабна і без мозку.
показать весь комментарий
12.02.2026 19:49 Ответить
Так твоя ж ліва частина мозку заборонила переговори з путіним, а в правій навпаки, шашлики в Криму вже! Прямо накурений Віларібо і Вілабарджо якесь
показать весь комментарий
12.02.2026 19:48 Ответить
А що там за "маніпуляції з орешніком"? На полігоні, який начебто атакували і персонал евакуювали, проводяться чергові навчання...
показать весь комментарий
12.02.2026 19:54 Ответить
Вони відосики не дивляться, не знають шо їх розбомбили
показать весь комментарий
12.02.2026 20:03 Ответить
а що заважало фламінгам в цей час туди навідатись знову?...
показать весь комментарий
12.02.2026 20:02 Ответить
те що вони існують переважно у вигляді долларів на рахунках друзів патужного фламіндічей
показать весь комментарий
12.02.2026 20:16 Ответить
@ Червінський про імена трьох людей, які забороняли доповідати, що буде війна:
"Розвідники наші доповідали, що війни не буде. Коли я з одним з них розмовляв, наприклад, Олександр Литвиненко, це [колишній] керівник Служби зовнішньої розвідки, він каже: "Мені забороняли доповідати, що буде війна". Це заборонити могли тодішній радник президента Руслан Демченко, дерьмак або колишній заступник голови ОП Роман Машовець. ... дерамак може бути агентом росії, оскільки його діяльність має всі ознаки агента впливу, який попризначав на посади інших людей.
Наприклад, Олександр Литвиненко в липні 2021 року був призначений керівником Служби зовнішньої розвідки та розформував(!!!) департамент, який працював по рашці: "Литвиненко був членом комітету з розвідки, який очолював Демченко. І литвиненко сам навчався в росії до 1994 року. Тобто я хочу показати, що це така мережа, яка діяла і яка поставила Україну перед великим ризиком. Ми могли втратити державу через їхні дії. Після звільнення з СЗР Литвиненко став секретарем РНБО. Він туди зайшов для чого? Я вважаю, зайшов знищити докази(!). Тому що саме Рада національної безпеки, яку очолює президент, повинна була дати відповідь однозначно, чи буде війна, чи не буде. Повинна була дати команду військовим зосередитись, замінувати Чонгар, бути готовими, підтягнути туди сили додаткові. Тоді б кацапія не пішла нікуди".
показать весь комментарий
12.02.2026 20:07 Ответить
Буде війна.. ну знали вони, що війна почалася ще 2014 року...
показать весь комментарий
12.02.2026 20:22 Ответить
https://ibb.co/j9k40dq1
показать весь комментарий
12.02.2026 20:10 Ответить
https://ibb.co/mFd1KKw0
показать весь комментарий
12.02.2026 20:11 Ответить
блазню арешником по губах водять, а треба по бункеру
показать весь комментарий
12.02.2026 20:11 Ответить
 
 