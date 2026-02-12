РУС
Британия передаст Украине около тысячи ракет для ПВО, - Гилли

министр обороны Великобритании Джон Гилли

Великобритания в ближайшее время передаст Украине большой пакет усиления противовоздушной обороны, в который войдет около тысячи ракет.

Об этом заявил министр обороны страны Джон Гилли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Великобритания объявляет о выделении оборонного пакета в размере более 574 млн евро на противовоздушную оборону и ракеты для Украины", - сказал Гилли.

По его словам, Великобритания впервые внесет крупный транш для закупки оружия для Вооруженных сил Украины по программе PURL. Кроме того, еще тысячу легких многоцелевых ракет для систем ПВО, изготовленных в Белфасте, передадут Украине по отдельному соглашению на 448 млн евро.

"Приближаясь к пятому году полномасштабного вторжения РФ в Украину, Великобритания и наши союзники более чем когда-либо преданы поддержке Украины", - добавил министр.

Великобритания (5301) ПВО (3462) ракеты (3916) Гилли Джон (94)
И чем же Борис Джонсон обманул украинцев? Разрешил зеленскому и его грядке воровать?! Тебя Гриша в 2019 телевизор и говорун володька обманули! Да ты и сам наверное обманываться рад! ( что то из ас пушкина)
Дякуємо, Друзі.
