Британия выделит $205 млн на закупку оружия США для Украины, - Politico
Великобритания согласилась присоединиться к программе НАТО по закупке американского оружия для Украины и выделит на это 150 миллионов фунтов стерлингов.
Об этом министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил Politico, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Лондон стал одним из последних союзников, присоединившихся к программе по поставкам критически важного вооружения Киеву.
"Я рад подтвердить, что Великобритания выделяет 150 миллионов фунтов стерлингов ($205 млн - ред.) на PURL", - заявил Гилли.
"Вместе мы должны обеспечить Украину критически важной противовоздушной обороной, которая ей нужна в ответ на жестокое нападение Путина", - добавил он.
Программа PURL
PURL — это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.
Программа заработала в августе 2025 года.
За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).
Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.
К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.
Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:
-
ракеты для систем Patriot,
-
боеприпасы для HIMARS,
-
другое важное американское вооружение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль