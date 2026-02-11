Британия выделит $205 млн на закупку оружия США для Украины, - Politico

Великобритания согласилась присоединиться к программе НАТО по закупке американского оружия для Украины и выделит на это 150 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил Politico, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Лондон стал одним из последних союзников, присоединившихся к программе по поставкам критически важного вооружения Киеву.

"Я рад подтвердить, что Великобритания выделяет 150 миллионов фунтов стерлингов ($205 млн - ред.) на PURL", - заявил Гилли.

"Вместе мы должны обеспечить Украину критически важной противовоздушной обороной, которая ей нужна в ответ на жестокое нападение Путина", - добавил он.

Программа PURL

PURL — это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:

ракеты для систем Patriot,

боеприпасы для HIMARS,

другое важное американское вооружение.

