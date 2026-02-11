РУС
Новости Присутствие РФ в Арктике
Британия удвоит военное присутствие в Норвегии из-за угрозы РФ в Арктике, - BBC

арктика,россия

Великобритания в течение следующих трех лет удвоит количество своих военных в Норвегии - с 1000 до 2000 человек - в рамках мер противодействия российской активности на Крайнем Севере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что решение принято на фоне растущей обеспокоенности союзников по НАТО из-за действий России в Арктике, в частности восстановления старых баз времен холодной войны и усиления военного присутствия в регионе.

"Требования к обороне растут, и Россия является самой серьезной угрозой безопасности Арктики и Крайнего Севера со времен холодной войны", - заявил Гилли.

В рамках расширения присутствия 1500 морских пехотинцев Королевской морской пехоты примут участие в учениях НАТО "Холодный ответ" в марте. Масштабные маневры в Норвегии, Финляндии и Швеции имеют целью подготовку союзных сил к действиям в экстремальных условиях Арктики.

Проект "Арктический страж"

Кроме того, проект "Арктический страж", предложенный министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер, предусматривает усиление наблюдения и безопасности в регионе по образцу инициатив НАТО "Балтийский страж" и "Восточный страж".

В сентябре под руководством Лондона Объединенные экспедиционные силы проведут учения "Lion Protector" с участием военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил нескольких европейских стран. Во время операции будут отрабатывать защиту критической инфраструктуры от атак и диверсий в Норвегии, Исландии и в датских проливах.

  • Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что в переговорах с Соединенными Штатами есть свои "красные линии", но признал, что необходимо усилить безопасность в регионе в условиях "более агрессивной России".

Арктика (90) Великобритания (5301) Норвегия (802) россия (98978)
Це буде потужна сила з двох військових🤣🤣
показать весь комментарий
11.02.2026 11:16 Ответить
Господи в реаліях останніх воєнних подій 2000🤣. З яких половина медики та кухарі. А потім путін не готовий до миру... Та в нього такий шанс, дивлячись на цей " потужний тиск", раз на 1000 років як не більше.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:20 Ответить
Просто цікаво!
Як можна воювати в умовах Арктики? В умовах вічної мерзлоти?
Ракетами по білим ведмедикам?
Скільки протримається кацапський десант на Шпіцбергені?
показать весь комментарий
11.02.2026 11:27 Ответить
Він там вже є. Позалишалися шахтарі на острові.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:45 Ответить
є у кацапів вже досить давно арктичний спецназ (на базі вдв), має відповідні екіпірування та амуніцію, відповідне озброєння та спецтехніку (снігоходи, легкі всюдиходи), призначені для ведення бойових дій в екстримальних уомвах умовах крайної півнчоні, зокрема за полярним колом в арктиці.
наразі ******** арктичний спецназ ********** базується та тренується на базі "арктичний трилистник" (о.земля олександри в архіпелазі земля франца-йосифа)

показать весь комментарий
11.02.2026 12:04 Ответить
у кацапів ще з початку 2000-х є державна програма з мілітаризації Арктики, бабло вони у цю програму вкладають чимале
показать весь комментарий
11.02.2026 12:12 Ответить
 
 