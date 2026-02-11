Британия удвоит военное присутствие в Норвегии из-за угрозы РФ в Арктике, - BBC

Великобритания в течение следующих трех лет удвоит количество своих военных в Норвегии - с 1000 до 2000 человек - в рамках мер противодействия российской активности на Крайнем Севере.

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что решение принято на фоне растущей обеспокоенности союзников по НАТО из-за действий России в Арктике, в частности восстановления старых баз времен холодной войны и усиления военного присутствия в регионе.

"Требования к обороне растут, и Россия является самой серьезной угрозой безопасности Арктики и Крайнего Севера со времен холодной войны", - заявил Гилли.

В рамках расширения присутствия 1500 морских пехотинцев Королевской морской пехоты примут участие в учениях НАТО "Холодный ответ" в марте. Масштабные маневры в Норвегии, Финляндии и Швеции имеют целью подготовку союзных сил к действиям в экстремальных условиях Арктики.

Проект "Арктический страж"

Кроме того, проект "Арктический страж", предложенный министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер, предусматривает усиление наблюдения и безопасности в регионе по образцу инициатив НАТО "Балтийский страж" и "Восточный страж".

В сентябре под руководством Лондона Объединенные экспедиционные силы проведут учения "Lion Protector" с участием военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил нескольких европейских стран. Во время операции будут отрабатывать защиту критической инфраструктуры от атак и диверсий в Норвегии, Исландии и в датских проливах.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что в переговорах с Соединенными Штатами есть свои "красные линии", но признал, что необходимо усилить безопасность в регионе в условиях "более агрессивной России".

