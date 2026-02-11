Британия удвоит военное присутствие в Норвегии из-за угрозы РФ в Арктике, - BBC
Великобритания в течение следующих трех лет удвоит количество своих военных в Норвегии - с 1000 до 2000 человек - в рамках мер противодействия российской активности на Крайнем Севере.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что решение принято на фоне растущей обеспокоенности союзников по НАТО из-за действий России в Арктике, в частности восстановления старых баз времен холодной войны и усиления военного присутствия в регионе.
"Требования к обороне растут, и Россия является самой серьезной угрозой безопасности Арктики и Крайнего Севера со времен холодной войны", - заявил Гилли.
В рамках расширения присутствия 1500 морских пехотинцев Королевской морской пехоты примут участие в учениях НАТО "Холодный ответ" в марте. Масштабные маневры в Норвегии, Финляндии и Швеции имеют целью подготовку союзных сил к действиям в экстремальных условиях Арктики.
Проект "Арктический страж"
Кроме того, проект "Арктический страж", предложенный министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер, предусматривает усиление наблюдения и безопасности в регионе по образцу инициатив НАТО "Балтийский страж" и "Восточный страж".
В сентябре под руководством Лондона Объединенные экспедиционные силы проведут учения "Lion Protector" с участием военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил нескольких европейских стран. Во время операции будут отрабатывать защиту критической инфраструктуры от атак и диверсий в Норвегии, Исландии и в датских проливах.
- Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что в переговорах с Соединенными Штатами есть свои "красные линии", но признал, что необходимо усилить безопасность в регионе в условиях "более агрессивной России".
Як можна воювати в умовах Арктики? В умовах вічної мерзлоти?
Ракетами по білим ведмедикам?
Скільки протримається кацапський десант на Шпіцбергені?
наразі ******** арктичний спецназ ********** базується та тренується на базі "арктичний трилистник" (о.земля олександри в архіпелазі земля франца-йосифа)