В правительстве Великобритании усиливается напряжение. Стармер может уйти в отставку, - Bloomberg

В правящей партии Великобритании растет напряжение из-за вероятной смены руководства на фоне дипломатического скандала и управленческого кризиса.

В Лейбористской партии Великобритании все активнее обсуждают сценарий скорой отставки премьер-министра Кира Стармера. Внутри политической силы растет убеждение, что нынешний кризис может завершиться сменой лидера в ближайшее время.

Скандальное назначение и репутационный удар

Толчком к внутрипартийной напряженности стало назначение Питера Мандельсона послом Великобритании в США. Это решение вызвало резонанс из-за его прошлых связей с Джеффри Эпштейном. Как отмечают источники Bloomberg, в партии считают, что этот шаг серьезно подорвал доверие к правительству и усилил репутационные риски для премьера.

Ситуация осложнилась после отставки руководителя аппарата главы правительства Моргана Максуини. Он публично взял на себя ответственность за рекомендацию кандидатуры Мандельсона, однако в лейбористских кругах отмечают: окончательное решение принималось непосредственно на уровне премьер-министра.

Потеря ключевых союзников в кабинете

Уход Максуини, которого считают одним из главных стратегов избирательной победы лейбористов в 2024 году, существенно ослабил позиции Стармера внутри правительства. По словам собеседников агентства, все больше министров рассматривают возможность частного давления на премьера с требованием добровольно сложить полномочия или же угрожают собственными отставками.

Параллельно в партии обсуждают потенциальное переформирование правительства с привлечением представителей левого крыла, однако не все считают такой сценарий реалистичным в нынешних условиях.

Выборы, оппозиция и вопрос преемника

Дополнительным фактором нестабильности является приближение внеочередных и местных выборов, на которых лейбористы рискуют потерять часть мандатов. Оппозиция уже открыто возлагает ответственность за скандал вокруг назначения Мандельсона именно на Стармера, что еще больше осложняет его положение.

Внутри партии начали неофициально обсуждать возможных преемников нынешнего лидера. Ожидается, что обнародование документов о проверке назначения Мандельсона может обострить кризис. По оценкам источников Bloomberg, ближайшие дни - и особенно следующая неделя - могут стать определяющими для политического будущего премьер-министра.

