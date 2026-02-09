В уряді Британії посилюється напруга. Стармер може піти у відставку, - Bloomberg

У правлячій партії Великої Британії зростає напруження через ймовірну зміну керівництва на тлі дипломатичного скандалу та управлінської кризи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням статтю Bloomberg.

У Лейбористській партії Великої Британії дедалі активніше обговорюють сценарій швидкої відставки прем’єр-міністра Кіра Стармера. Усередині політичної сили зростає переконання, що нинішня криза може завершитися зміною лідера вже найближчим часом.

Скандальне призначення і репутаційний удар

Поштовхом до внутрішньопартійного напруження стало призначення Пітера Мандельсона послом Великої Британії у США. Це рішення викликало резонанс через його минулі зв’язки з Джеффрі Епштейном. Як зазначають джерела Bloomberg, у партії вважають, що цей крок серйозно підірвав довіру до уряду та посилив репутаційні ризики для прем’єра.

Ситуація ускладнилася після відставки керівника апарату глави уряду Моргана Максуїні. Він публічно взяв на себе відповідальність за рекомендацію кандидатури Мандельсона, однак у лейбористських колах наголошують: остаточне рішення ухвалювалося безпосередньо на рівні прем’єр-міністра.

Втрата ключових союзників у кабінеті

Вихід Максуїні, якого вважають одним із головних стратегів виборчої перемоги лейбористів у 2024 році, істотно послабив позиції Стармера всередині уряду. За словами співрозмовників агентства, дедалі більше міністрів розглядають можливість приватного тиску на прем’єра з вимогою добровільно скласти повноваження або ж погрожують власними відставками.

Паралельно в партії дискутують щодо потенційного переформатування уряду із залученням представників лівого крила, однак не всі вважають такий сценарій реалістичним у нинішніх умовах.

Вибори, опозиція і питання наступника

Додатковим фактором нестабільності є наближення позачергових і місцевих виборів, на яких лейбористи ризикують втратити частину мандатів. Опозиція вже відкрито покладає відповідальність за скандал довкола призначення Мандельсона саме на Стармера, що ще більше ускладнює його становище.

Усередині партії почали неофіційно обговорювати можливих наступників нинішнього лідера. Очікується, що оприлюднення документів щодо перевірки призначення Мандельсона може загострити кризу. За оцінками джерел Bloomberg, найближчі дні - і особливо наступний тиждень - можуть стати визначальними для політичного майбутнього прем’єр-міністра.

