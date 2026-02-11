Британія подвоїть військову присутність у Норвегії через загрозу РФ в Арктиці, - BBC
Велика Британія протягом наступних трьох років подвоїть кількість своїх військових у Норвегії - з 1000 до 2000 осіб - у межах заходів протидії російській активності на Крайній Півночі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що рішення ухвалене на тлі зростання занепокоєності союзників по НАТО через дії Росії в Арктиці, зокрема відновлення старих баз часів холодної війни та посилення військової присутності в регіоні.
"Вимоги до оборони зростають, і Росія є найсерйознішою загрозою безпеці Арктики і Крайньої Півночі з часів холодної війни", - заявив Гілі.
У межах розширення присутності 1500 морських піхотинців Королівської морської піхоти візьмуть участь у навчаннях НАТО "Холодна відповідь" у березні. Масштабні маневри в Норвегії, Фінляндії та Швеції мають на меті підготовку союзних сил до дій в екстремальних умовах Арктики.
Проєкт "Арктичний вартовий"
Окрім цього, проєкт "Арктичний вартовий", запропонований міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, передбачає посилення спостереження та безпеки в регіоні за зразком ініціатив НАТО "Балтійський вартовий" і "Східний вартовий".
У вересні під керівництвом Лондона Об'єднані експедиційні сили проведуть навчання "Lion Protector" за участю військово-повітряних, сухопутних і військово-морських сил кількох європейських країн. Під час операції відпрацьовуватимуть захист критичної інфраструктури від атак і диверсій у Норвегії, Ісландії та в данських протоках.
- Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами є свої "червоні лінії", але визнав, що необхідно посилити безпеку в регіоні в умовах "більш агресивної Росії".
Як можна воювати в умовах Арктики? В умовах вічної мерзлоти?
Ракетами по білим ведмедикам?
Скільки протримається кацапський десант на Шпіцбергені?
наразі ******** арктичний спецназ ********** базується та тренується на базі "арктичний трилистник" (о.земля олександри в архіпелазі земля франца-йосифа)