Британія подвоїть військову присутність у Норвегії через загрозу РФ в Арктиці, - BBC

Велика Британія протягом наступних трьох років подвоїть кількість своїх військових у Норвегії - з 1000 до 2000 осіб - у межах заходів протидії російській активності на Крайній Півночі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що рішення ухвалене на тлі зростання занепокоєності союзників по НАТО через дії Росії в Арктиці, зокрема відновлення старих баз часів холодної війни та посилення військової присутності в регіоні.

"Вимоги до оборони зростають, і Росія є найсерйознішою загрозою безпеці Арктики і Крайньої Півночі з часів холодної війни", - заявив Гілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія планує створити штаб для боротьби з російським "тіньовим флотом", - Sunday Times

У межах розширення присутності 1500 морських піхотинців Королівської морської піхоти візьмуть участь у навчаннях НАТО "Холодна відповідь" у березні. Масштабні маневри в Норвегії, Фінляндії та Швеції мають на меті підготовку союзних сил до дій в екстремальних умовах Арктики.

Проєкт "Арктичний вартовий"

Окрім цього, проєкт "Арктичний вартовий", запропонований міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, передбачає посилення спостереження та безпеки в регіоні за зразком ініціатив НАТО "Балтійський вартовий" і "Східний вартовий".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ нарощує присутність в Арктиці та може загрожувати норвезькому архіпелагу Шпіцбергену, — DW. ВIДЕО

У вересні під керівництвом Лондона Об'єднані експедиційні сили проведуть навчання "Lion Protector" за участю військово-повітряних, сухопутних і військово-морських сил кількох європейських країн. Під час операції відпрацьовуватимуть захист критичної інфраструктури від атак і диверсій у Норвегії, Ісландії та в данських протоках.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами є свої "червоні лінії", але визнав, що необхідно посилити безпеку в регіоні в умовах "більш агресивної Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В уряді Британії посилюється напруга. Стармер може піти у відставку, - Bloomberg