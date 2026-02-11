Британія подвоїть військову присутність у Норвегії через загрозу РФ в Арктиці, - BBC

Велика Британія протягом наступних трьох років подвоїть кількість своїх військових у Норвегії - з 1000 до 2000 осіб - у межах заходів протидії російській активності на Крайній Півночі.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що рішення ухвалене на тлі зростання занепокоєності союзників по НАТО через дії Росії в Арктиці, зокрема відновлення старих баз часів холодної війни та посилення військової присутності в регіоні.

"Вимоги до оборони зростають, і Росія є найсерйознішою загрозою безпеці Арктики і Крайньої Півночі з часів холодної війни", - заявив Гілі.

У межах розширення присутності 1500 морських піхотинців Королівської морської піхоти візьмуть участь у навчаннях НАТО "Холодна відповідь" у березні. Масштабні маневри в Норвегії, Фінляндії та Швеції мають на меті підготовку союзних сил до дій в екстремальних умовах Арктики.

Окрім цього, проєкт "Арктичний вартовий", запропонований міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, передбачає посилення спостереження та безпеки в регіоні за зразком ініціатив НАТО "Балтійський вартовий" і "Східний вартовий".

У вересні під керівництвом Лондона Об'єднані експедиційні сили проведуть навчання "Lion Protector" за участю військово-повітряних, сухопутних і військово-морських сил кількох європейських країн. Під час операції відпрацьовуватимуть захист критичної інфраструктури від атак і диверсій у Норвегії, Ісландії та в данських протоках.

  • Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами є свої "червоні лінії", але визнав, що необхідно посилити безпеку в регіоні в умовах "більш агресивної Росії".

Це буде потужна сила з двох військових🤣🤣
11.02.2026 11:16
Господи в реаліях останніх воєнних подій 2000🤣. З яких половина медики та кухарі. А потім путін не готовий до миру... Та в нього такий шанс, дивлячись на цей " потужний тиск", раз на 1000 років як не більше.
11.02.2026 11:20
Просто цікаво!
Як можна воювати в умовах Арктики? В умовах вічної мерзлоти?
Ракетами по білим ведмедикам?
Скільки протримається кацапський десант на Шпіцбергені?
11.02.2026 11:27
Він там вже є. Позалишалися шахтарі на острові.
11.02.2026 11:45
є у кацапів вже досить давно арктичний спецназ (на базі вдв), має відповідні екіпірування та амуніцію, відповідне озброєння та спецтехніку (снігоходи, легкі всюдиходи), призначені для ведення бойових дій в екстримальних уомвах умовах крайної півнчоні, зокрема за полярним колом в арктиці.
наразі ******** арктичний спецназ ********** базується та тренується на базі "арктичний трилистник" (о.земля олександри в архіпелазі земля франца-йосифа)

11.02.2026 12:04
у кацапів ще з початку 2000-х є державна програма з мілітаризації Арктики, бабло вони у цю програму вкладають чимале
11.02.2026 12:12
 
 