Британія планує створити штаб для боротьби з російським "тіньовим флотом", - Sunday Times

Велика Британія має намір посилити протидію російському "тіньовому флоту" та створити спеціальний командний центр для моніторингу й можливого перехоплення підсанкційних суден біля східного узбережжя країни.

Про це йдеться в розслідуванні Sunday Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними джерел видання, з нового штабу військові збиратимуть розвідувальні дані, відстежуватимуть судна, які допомагають Росії обходити санкції, а також за потреби зможуть перехоплювати їх у морі.

Командний центр планують розмістити на базі навчального комплексу HMS Calliope у Гейтсхеді, який нині використовує резерв Королівського флоту. Об’єкт мають переобладнати у повноцінну військову базу. Звідти дистанційно керовані човни зможуть патрулювати акваторії Північного моря та Ла-Маншу на відстані до 800 кілометрів.

У перспективі ці безпілотні судна стежитимуть за російськими танкерами, виявлятимуть кораблі з фальшивими прапорами або назвами та збиратимуть розвідувальну інформацію про переміщення суден "тіньового флоту".

Як зазначає Sunday Times, однією з головних проблем у затриманні суден із незаконними вантажами залишається висока вартість їх тривалого утримання. Серед можливих рішень команда міністра оборони Великої Британії Джона Гілі розглядає продаж нафти із затриманих танкерів для компенсації витрат на їх арешт і подальше утримання.

А вот тарапісса не нада. Подумаєш, скоро всього навського якийсь там 5-й рік війни.
09.02.2026 14:54 Відповісти
Ті старі корита самі від старості потонуть доки створять штаб.
09.02.2026 15:02 Відповісти
У повній відповідності із законом Паркінсона. Бо наявних штабів, вочевидь, недостатньо.
Можна тільки уявити собі, скільки штабів знадобиться створити, коли розпочнеться боротьба із росіянськими ВМС!
09.02.2026 15:04 Відповісти
09.02.2026 15:06 Відповісти
Є з кого брати приклад!

Є з кого брати приклад!

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, витратив весь свій термін перебування на посаді, для проведення консультацій, щодо передачі Україні ракет "Taurus".
09.02.2026 15:12 Відповісти
Чекаю, коли Зєльонкін сформує штаб для боротьби з російським тіньовим нафтогоном «Дружба».
09.02.2026 15:13 Відповісти
ОБЕРЕЖНО ДВЕРІ ЗАЧИНЯЮТЬСЯ НАСТУПНА СТАНЦІЯ ЖОПА !)
09.02.2026 16:08 Відповісти
Ключеве слово ,,планують,,
09.02.2026 16:10 Відповісти
Шось раненько вони почали планувати.
09.02.2026 16:31 Відповісти
 
 