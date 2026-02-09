Британія планує створити штаб для боротьби з російським "тіньовим флотом", - Sunday Times.

Велика Британія має намір посилити протидію російському "тіньовому флоту" та створити спеціальний командний центр для моніторингу й можливого перехоплення підсанкційних суден біля східного узбережжя країни.

Про це йдеться в розслідуванні Sunday Times, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними джерел видання, з нового штабу військові збиратимуть розвідувальні дані, відстежуватимуть судна, які допомагають Росії обходити санкції, а також за потреби зможуть перехоплювати їх у морі.

Командний центр планують розмістити на базі навчального комплексу HMS Calliope у Гейтсхеді, який нині використовує резерв Королівського флоту. Об’єкт мають переобладнати у повноцінну військову базу. Звідти дистанційно керовані човни зможуть патрулювати акваторії Північного моря та Ла-Маншу на відстані до 800 кілометрів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Індія затримала три танкери "тіньового флоту"

У перспективі ці безпілотні судна стежитимуть за російськими танкерами, виявлятимуть кораблі з фальшивими прапорами або назвами та збиратимуть розвідувальну інформацію про переміщення суден "тіньового флоту".

Як зазначає Sunday Times, однією з головних проблем у затриманні суден із незаконними вантажами залишається висока вартість їх тривалого утримання. Серед можливих рішень команда міністра оборони Великої Британії Джона Гілі розглядає продаж нафти із затриманих танкерів для компенсації витрат на їх арешт і подальше утримання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія розглядає можливість захоплення танкерів "тіньового флоту" РФ, - The Guardian