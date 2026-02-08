Британія розглядає можливість захоплення танкерів "тіньового флоту" РФ, - The Guardian

Велика Британія розглядає можливість захоплення танкерів "тіньового флоту", якщо вони порушуватимуть морське право.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

За даними британських оборонних джерел, військові варіанти захоплення кораблів, які порушують морське право, обговорювались із союзниками по НАТО.

"У січні Lloyd’s List Intelligence зафіксував 23 судна тіньового флоту з фальшивими або шахрайськими прапорами в Ла-Манші та Балтійському морі. Більшість із них експортують російську нафту, переважно морським шляхом до Китаю, Індії та Туреччини", - пише видання.

За словами головного редактора спеціалізованого видання Lloyd’s List Річарда Міда, "британський Королівський флот відповідно до морського права може конфіскувати будь-яке судно, якщо воно не має чіткої приналежності до жодної держави".

"Але він цього не робить, бо існує ризик ескалації", - говорить Річард Мід.

Наприкінці січня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, заявив, що Велика Британія проведе зустріч з країнами Балтії та Північної Європи для обговорення "військових варіантів, які ми могли б використати".

Він вважає, що будь-яку нафту, захоплену в межах таких операцій, можна було б продати і направити в Україну для боротьби з російською агресією.

