Британія розглядає можливість захоплення танкерів "тіньового флоту" РФ, - The Guardian

Британія може почати захоплення танкерів "тіньового флоту" РФ

Велика Британія розглядає можливість захоплення танкерів "тіньового флоту", якщо вони порушуватимуть морське право.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

За даними британських оборонних джерел, військові варіанти захоплення кораблів, які порушують морське право, обговорювались із союзниками по НАТО.

"У січні Lloyd’s List Intelligence зафіксував 23 судна тіньового флоту з фальшивими або шахрайськими прапорами в Ла-Манші та Балтійському морі. Більшість із них експортують російську нафту, переважно морським шляхом до Китаю, Індії та Туреччини", - пише видання.

За словами головного редактора спеціалізованого видання Lloyd’s List Річарда Міда, "британський Королівський флот відповідно до морського права може конфіскувати будь-яке судно, якщо воно не має  чіткої приналежності до жодної держави".

"Але він цього не робить, бо існує ризик ескалації", - говорить Річард Мід. 

Наприкінці січня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, заявив, що Велика Британія проведе зустріч з країнами Балтії та Північної Європи для обговорення "військових варіантів, які ми могли б використати".

Він вважає, що будь-яку нафту, захоплену в межах таких операцій, можна було б продати і направити в Україну для боротьби з російською агресією.

+10
існує ризик ескалації ...

Да что ты черт побери такое несешь ?
показати весь коментар
08.02.2026 01:41 Відповісти
+9
Ескалааація……… Це нам показник, що всі їхні гарантії - *****!!!! Ніяких військ іноземної підтримки на нашій території, бо Серуни!!!
показати весь коментар
08.02.2026 02:01 Відповісти
+8
а колись була найміцніша морська держава!
а зараз тільки розлядає....
показати весь коментар
08.02.2026 01:31 Відповісти
Хай женуть їх на "відстій", у Скапа-Флоу... Там місця вистачить... А щоб не "бикували", при затриманні - першому "бикуючому - торпеду в корму... Нафтові танки залишаться цілими, а гвинти і машинне відділення, "порубає на капусту"... У решти пропаде бажання "бикувать"...
08.02.2026 01:41 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 01:41 Відповісти
Навіть не треба ніяких торпед. Висадили з гелікоптера спецназ і першого, хто спробує заважати, зразу за борт.
08.02.2026 07:23 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 07:23 Відповісти
А навіщо людьми своїми, ризикувать? Треба бить "по кишені", а не по її охороні... Моряка можна найнять нового - але коли "гаманець" просто "теліпається", і не приносить прибутку, це - проблема...
08.02.2026 09:37 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 09:37 Відповісти
Мля.
Знову хтось просрався язиком..
Якщо хочете зробити щось дієво-проактивне , тримайте в секреті!! Бо рашко знову буде мати час на планування, підготовку протидії
показати весь коментар
08.02.2026 01:42 Відповісти
Про ДОВГИЙ ЯЗИК - це і в Україні хвороба. Дивлюсь телек в ауті- кожний аналітик в Україні розказує що раша робить не так, і що їм треба робити

а є вираз - НЕ ЗАВАЖАЙ ВОРОГУ ПОМИЛЯТИСЬ

АУ СБУ - проводить курси для полититехнологів і аналитіків
показати весь коментар
08.02.2026 07:59 Відповісти
підзабули британці "Бісмарк" і "Тірпіц",
а то були далеко не танкери,
але британські діди це все розваляли в хлам, бо тоді бомбили їх.
змільчяли британські онуки - скоро
"чи шмальнути кацапську шаланду чи ні"
будуть 32 тижні розмірковуватиь - бо зараз ******** не їх...
показати весь коментар
08.02.2026 01:43 Відповісти
Они не воюют. К чему им спешить. Нужно просчитать риски. Одно дело воевать чужими руками почти задарма и другое дело терять уже реальные деньги. Тем более иметь риск действительно нарваться на войну с рахой. Не будут они воевать. Не хотят.
08.02.2026 01:48 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 01:48 Відповісти
Що різкі необдумані судження )))
Може вони "наших" наловлять..... якщо будуть заважати благоустройству мечетєй та халяльних магазинів
показати весь коментар
08.02.2026 02:06 Відповісти
Дуже зручне слово ,,ескалація,, Ним зараз можна прикрити абсолютно любу бездіяльність.
08.02.2026 02:45 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 02:45 Відповісти
Як можна порушити морське право, якщо воно перестало існувати разом із самоповагою Великої Британії?
08.02.2026 02:47 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 02:47 Відповісти
"якщо вони порушуватимуть морське право."
АХАХАХАХ!
брити зі старту засцяли.
показати весь коментар
08.02.2026 03:29 Відповісти
А що це дуже складно?

Володарка морів всрата...
показати весь коментар
08.02.2026 04:25 Відповісти
Пусть попросят себе в буксировочную стаю 1 катер из США
показати весь коментар
08.02.2026 04:37 Відповісти
Відповідно до Конвенції ООН з морського права (UNCLOS), військові кораблі мають ЛИШЕ «право на огляд» (right of visit) суден, які підозрюються у відсутності національної належності (тобто є «stateless»). А Уряд Великої Британії визначив ЩЕ СВІЙ законодавчий механізм, який, на його думку, дає право британським військовим затримувати судна так званого тіньового флоту.
08.02.2026 05:10 Відповісти
Йдеться про Закон про санкції та протидію відмиванню коштів 2018 року, який, за оцінкою британських міністрів, може слугувати підставою для дозволу на застосування військової сили проти суден, що перебувають під санкціями та не мають законної реєстраціі і мова йдеться про те, що судна без чіткої юрисдикції можуть ЛИШЕ теоретично підлягати конфіскації відповідно до морського права.
показати весь коментар
08.02.2026 05:10 Відповісти
А чому б не оголосити Росію, як країну визнану ООН агресором, державою поза законом, на яку та її суб'єктів взагалі не поширюється жодне право в цивілізованих країнах (тобто, що їх абсолютно не захищає ані правоохоронна, ані судова система тих держав світу, які до цього до єднаються)? Був би гарний прецедент та пересторога для всіх подібних режимів.
08.02.2026 07:32 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 07:32 Відповісти
Патамуша торгувати потім зась. А хоцца.
показати весь коментар
08.02.2026 14:54 Відповісти
Але він цього не робить, бо існує ризик ескалації", - говорить Річард Мід. Джерело: https://censor.net/ua/n3599472
І ХТО ЇМ ТАКУ ДУРЬ У ГОЛОВИ ВКЛАДАЄ ? Спецслужбам Британії треба порадити моніторити спільноту вокруг Річарда - там 50% фанов раши працює

і ще - вже багато аналитіків говорять що Україна програє ІНФОРМАЦІЙНУ ВІЙНУ КАЦАПАМ - питання - а хто в Україні за цей пункт відповідає ?
показати весь коментар
08.02.2026 07:52 Відповісти
Вибрали найбезпечніший спосіб. Це цивільні які навіть не кацапи. З цивільними воює тільки дебіл Трамп.
08.02.2026 07:55 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 07:55 Відповісти
Европейцы отпускают их на следующий день, потому что им приходится платить за их содержание. Чиновник везде недоумок.
08.02.2026 08:11 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 08:11 Відповісти
Поки вони збираються та радяться - путін перевозить та вбиває. Демократія, мать її.... Треба ще демократію в армії запровадити! Наказав командир атакувати - мітинг, врахувати погляди бійців, клімат,ескалацію можливу, плани на життя та ризики....До речи деякі в Україні у ЗСУ саме так почали обговорювати накази,навіть у суд звертатися...тенденденція 1917 року....
08.02.2026 08:43 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 08:43 Відповісти
Яка ганьба! Велика Британія боїться кремлівського пацюка. Раніше навіть гітлера не боялась. Велика морська країна припинила нею бути.
08.02.2026 08:53 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 08:53 Відповісти
Як би шановні, цивілізовані та продвинуті і т.п. в заплямованих памперсах не тягнули резину, вже довно можно було посадити роzzію на сраку !
08.02.2026 09:11 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 09:11 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
08.02.2026 09:12 Відповісти
Світ геть чисто здурів. Одного припареного цікавить тільки гендель, другі - аби не було ескалації...А один недомірок щемить всіх разом. Дурдом
08.02.2026 09:35 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 09:35 Відповісти
 
 