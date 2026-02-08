Британія розглядає можливість захоплення танкерів "тіньового флоту" РФ, - The Guardian
Велика Британія розглядає можливість захоплення танкерів "тіньового флоту", якщо вони порушуватимуть морське право.
Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
За даними британських оборонних джерел, військові варіанти захоплення кораблів, які порушують морське право, обговорювались із союзниками по НАТО.
"У січні Lloyd’s List Intelligence зафіксував 23 судна тіньового флоту з фальшивими або шахрайськими прапорами в Ла-Манші та Балтійському морі. Більшість із них експортують російську нафту, переважно морським шляхом до Китаю, Індії та Туреччини", - пише видання.
За словами головного редактора спеціалізованого видання Lloyd’s List Річарда Міда, "британський Королівський флот відповідно до морського права може конфіскувати будь-яке судно, якщо воно не має чіткої приналежності до жодної держави".
"Але він цього не робить, бо існує ризик ескалації", - говорить Річард Мід.
Наприкінці січня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, заявив, що Велика Британія проведе зустріч з країнами Балтії та Північної Європи для обговорення "військових варіантів, які ми могли б використати".
Він вважає, що будь-яку нафту, захоплену в межах таких операцій, можна було б продати і направити в Україну для боротьби з російською агресією.
а зараз тільки розлядає....
Да что ты черт побери такое несешь ?
Знову хтось просрався язиком..
Якщо хочете зробити щось дієво-проактивне , тримайте в секреті!! Бо рашко знову буде мати час на планування, підготовку протидії
а є вираз - НЕ ЗАВАЖАЙ ВОРОГУ ПОМИЛЯТИСЬ
АУ СБУ - проводить курси для полититехнологів і аналитіків
а то були далеко не танкери,
але британські діди це все розваляли в хлам, бо тоді бомбили їх.
змільчяли британські онуки - скоро
"чи шмальнути кацапську шаланду чи ні"
будуть 32 тижні розмірковуватиь - бо зараз ******** не їх...
Може вони "наших" наловлять..... якщо будуть заважати благоустройству мечетєй та халяльних магазинів
АХАХАХАХ!
брити зі старту засцяли.
Володарка морів всрата...
Йдеться про Закон про санкції та протидію відмиванню коштів 2018 року, який, за оцінкою британських міністрів, може слугувати підставою для дозволу на застосування військової сили проти суден, що перебувають під санкціями та не мають законної реєстраціі і мова йдеться про те, що судна без чіткої юрисдикції можуть ЛИШЕ теоретично підлягати конфіскації відповідно до морського права.
І ХТО ЇМ ТАКУ ДУРЬ У ГОЛОВИ ВКЛАДАЄ ? Спецслужбам Британії треба порадити моніторити спільноту вокруг Річарда - там 50% фанов раши працює
і ще - вже багато аналитіків говорять що Україна програє ІНФОРМАЦІЙНУ ВІЙНУ КАЦАПАМ - питання - а хто в Україні за цей пункт відповідає ?