Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Теневой флот России
Британия рассматривает возможность захвата танкеров "теневого флота" РФ, - The Guardian

Великобритания может начать захват танкеров "теневого флота" РФ

Великобритания рассматривает возможность захвата танкеров "теневого флота", если они будут нарушать морское право.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

По данным британских оборонных источников, военные варианты захвата кораблей, нарушающих морское право, обсуждались с союзниками по НАТО.

"В январе Lloyd's List Intelligence зафиксировал 23 судна теневого флота с фальшивыми или мошенническими флагами в Ла-Манше и Балтийском море. Большинство из них экспортируют российскую нефть, преимущественно морским путем в Китай, Индию и Турцию", - пишет издание.

По словам главного редактора специализированного издания Lloyd's List Ричарда Мида, "британский Королевский флот в соответствии с морским правом может конфисковать любое судно, если оно не имеет четкой принадлежности к какому-либо государству".

"Но он этого не делает, потому что существует риск эскалации", - говорит Ричард Мид. 

В конце января министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил , что Великобритания проведет встречу со странами Балтии и Северной Европы для обсуждения "военных вариантов, которые мы могли бы использовать".

Он считает, что любую нефть, захваченную в рамках таких операций, можно было бы продать и направить в Украину для борьбы с российской агрессией.

Великобритания (5284) корабль (2065) россия (97539) флот (906)
Топ комментарии
+10
існує ризик ескалації ...

Да что ты черт побери такое несешь ?
показать весь комментарий
08.02.2026 01:41 Ответить
+9
Ескалааація……… Це нам показник, що всі їхні гарантії - *****!!!! Ніяких військ іноземної підтримки на нашій території, бо Серуни!!!
показать весь комментарий
08.02.2026 02:01 Ответить
+8
а колись була найміцніша морська держава!
а зараз тільки розлядає....
показать весь комментарий
08.02.2026 01:31 Ответить
Хай женуть їх на "відстій", у Скапа-Флоу... Там місця вистачить... А щоб не "бикували", при затриманні - першому "бикуючому - торпеду в корму... Нафтові танки залишаться цілими, а гвинти і машинне відділення, "порубає на капусту"... У решти пропаде бажання "бикувать"...
показать весь комментарий
08.02.2026 01:41 Ответить
Навіть не треба ніяких торпед. Висадили з гелікоптера спецназ і першого, хто спробує заважати, зразу за борт.
показать весь комментарий
08.02.2026 07:23 Ответить
А навіщо людьми своїми, ризикувать? Треба бить "по кишені", а не по її охороні... Моряка можна найнять нового - але коли "гаманець" просто "теліпається", і не приносить прибутку, це - проблема...
показать весь комментарий
08.02.2026 09:37 Ответить
Мля.
Знову хтось просрався язиком..
Якщо хочете зробити щось дієво-проактивне , тримайте в секреті!! Бо рашко знову буде мати час на планування, підготовку протидії
показать весь комментарий
08.02.2026 01:42 Ответить
Про ДОВГИЙ ЯЗИК - це і в Україні хвороба. Дивлюсь телек в ауті- кожний аналітик в Україні розказує що раша робить не так, і що їм треба робити

а є вираз - НЕ ЗАВАЖАЙ ВОРОГУ ПОМИЛЯТИСЬ

АУ СБУ - проводить курси для полититехнологів і аналитіків
показать весь комментарий
08.02.2026 07:59 Ответить
підзабули британці "Бісмарк" і "Тірпіц",
а то були далеко не танкери,
але британські діди це все розваляли в хлам, бо тоді бомбили їх.
змільчяли британські онуки - скоро
"чи шмальнути кацапську шаланду чи ні"
будуть 32 тижні розмірковуватиь - бо зараз ******** не їх...
показать весь комментарий
08.02.2026 01:43 Ответить
Они не воюют. К чему им спешить. Нужно просчитать риски. Одно дело воевать чужими руками почти задарма и другое дело терять уже реальные деньги. Тем более иметь риск действительно нарваться на войну с рахой. Не будут они воевать. Не хотят.
показать весь комментарий
08.02.2026 01:48 Ответить
Що різкі необдумані судження )))
Може вони "наших" наловлять..... якщо будуть заважати благоустройству мечетєй та халяльних магазинів
показать весь комментарий
08.02.2026 02:06 Ответить
Дуже зручне слово ,,ескалація,, Ним зараз можна прикрити абсолютно любу бездіяльність.
показать весь комментарий
08.02.2026 02:45 Ответить
Як можна порушити морське право, якщо воно перестало існувати разом із самоповагою Великої Британії?
показать весь комментарий
08.02.2026 02:47 Ответить
"якщо вони порушуватимуть морське право."
АХАХАХАХ!
брити зі старту засцяли.
показать весь комментарий
08.02.2026 03:29 Ответить
А що це дуже складно?

Володарка морів всрата...
показать весь комментарий
08.02.2026 04:25 Ответить
Пусть попросят себе в буксировочную стаю 1 катер из США
показать весь комментарий
08.02.2026 04:37 Ответить
Відповідно до https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.ukr.net/news/details/world/115448746.html&ved=2ahUKEwjS-cLc7ciSAxUZ78kDHZ7kMgYQy_kOegQIBBAB&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw2aPZf-n8PSRmlgUbvsMoKf&ust=1770604452126000 Конвенції ООН з морського права (UNCLOS), військові кораблі мають ЛИШЕ «право на огляд» (right of visit) суден, які підозрюються у відсутності національної належності (тобто є «stateless»). А Уряд Великої Британії визначив ЩЕ СВІЙ законодавчий механізм, який, на його думку, дає право британським військовим затримувати судна так званого тіньового флоту.
Йдеться про Закон про санкції та протидію відмиванню коштів 2018 року, який, за оцінкою британських міністрів, може слугувати підставою для дозволу на застосування військової сили проти суден, що перебувають під санкціями та не мають законної реєстраціі і мова йдеться про те, що судна без чіткої юрисдикції можуть ЛИШЕ теоретично підлягати конфіскації відповідно до морського права.
показать весь комментарий
08.02.2026 05:10 Ответить
А чому б не оголосити Росію, як країну визнану ООН агресором, державою поза законом, на яку та її суб'єктів взагалі не поширюється жодне право в цивілізованих країнах (тобто, що їх абсолютно не захищає ані правоохоронна, ані судова система тих держав світу, які до цього до єднаються)? Був би гарний прецедент та пересторога для всіх подібних режимів.
показать весь комментарий
08.02.2026 07:32 Ответить
Патамуша торгувати потім зась. А хоцца.
показать весь комментарий
08.02.2026 14:54 Ответить
Але він цього не робить, бо існує ризик ескалації", - говорить Річард Мід. Джерело: https://censor.net/ua/n3599472
І ХТО ЇМ ТАКУ ДУРЬ У ГОЛОВИ ВКЛАДАЄ ? Спецслужбам Британії треба порадити моніторити спільноту вокруг Річарда - там 50% фанов раши працює

і ще - вже багато аналитіків говорять що Україна програє ІНФОРМАЦІЙНУ ВІЙНУ КАЦАПАМ - питання - а хто в Україні за цей пункт відповідає ?
показать весь комментарий
08.02.2026 07:52 Ответить
Вибрали найбезпечніший спосіб. Це цивільні які навіть не кацапи. З цивільними воює тільки дебіл Трамп.
показать весь комментарий
08.02.2026 07:55 Ответить
Европейцы отпускают их на следующий день, потому что им приходится платить за их содержание. Чиновник везде недоумок.
показать весь комментарий
08.02.2026 08:11 Ответить
Поки вони збираються та радяться - путін перевозить та вбиває. Демократія, мать її.... Треба ще демократію в армії запровадити! Наказав командир атакувати - мітинг, врахувати погляди бійців, клімат,ескалацію можливу, плани на життя та ризики....До речи деякі в Україні у ЗСУ саме так почали обговорювати накази,навіть у суд звертатися...тенденденція 1917 року....
показать весь комментарий
08.02.2026 08:43 Ответить
Яка ганьба! Велика Британія боїться кремлівського пацюка. Раніше навіть гітлера не боялась. Велика морська країна припинила нею бути.
показать весь комментарий
08.02.2026 08:53 Ответить
Як би шановні, цивілізовані та продвинуті і т.п. в заплямованих памперсах не тягнули резину, вже довно можно було посадити роzzію на сраку !
показать весь комментарий
08.02.2026 09:11 Ответить
Світ геть чисто здурів. Одного припареного цікавить тільки гендель, другі - аби не було ескалації...А один недомірок щемить всіх разом. Дурдом
показать весь комментарий
08.02.2026 09:35 Ответить
 
 