Британия рассматривает возможность захвата танкеров "теневого флота" РФ, - The Guardian

Великобритания рассматривает возможность захвата танкеров "теневого флота", если они будут нарушать морское право.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным британских оборонных источников, военные варианты захвата кораблей, нарушающих морское право, обсуждались с союзниками по НАТО.

"В январе Lloyd's List Intelligence зафиксировал 23 судна теневого флота с фальшивыми или мошенническими флагами в Ла-Манше и Балтийском море. Большинство из них экспортируют российскую нефть, преимущественно морским путем в Китай, Индию и Турцию", - пишет издание.

Читайте также: Танкер российского "теневого флота" застрял в Средиземном море, - Bloomberg

По словам главного редактора специализированного издания Lloyd's List Ричарда Мида, "британский Королевский флот в соответствии с морским правом может конфисковать любое судно, если оно не имеет четкой принадлежности к какому-либо государству".

"Но он этого не делает, потому что существует риск эскалации", - говорит Ричард Мид.

В конце января министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил , что Великобритания проведет встречу со странами Балтии и Северной Европы для обсуждения "военных вариантов, которые мы могли бы использовать".

Он считает, что любую нефть, захваченную в рамках таких операций, можно было бы продать и направить в Украину для борьбы с российской агрессией.

Читайте также: Великобритания не остановила суда российского "теневого флота", - ВВС