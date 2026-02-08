Британия рассматривает возможность захвата танкеров "теневого флота" РФ, - The Guardian
Великобритания рассматривает возможность захвата танкеров "теневого флота", если они будут нарушать морское право.
Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
По данным британских оборонных источников, военные варианты захвата кораблей, нарушающих морское право, обсуждались с союзниками по НАТО.
"В январе Lloyd's List Intelligence зафиксировал 23 судна теневого флота с фальшивыми или мошенническими флагами в Ла-Манше и Балтийском море. Большинство из них экспортируют российскую нефть, преимущественно морским путем в Китай, Индию и Турцию", - пишет издание.
По словам главного редактора специализированного издания Lloyd's List Ричарда Мида, "британский Королевский флот в соответствии с морским правом может конфисковать любое судно, если оно не имеет четкой принадлежности к какому-либо государству".
"Но он этого не делает, потому что существует риск эскалации", - говорит Ричард Мид.
В конце января министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил , что Великобритания проведет встречу со странами Балтии и Северной Европы для обсуждения "военных вариантов, которые мы могли бы использовать".
Он считает, что любую нефть, захваченную в рамках таких операций, можно было бы продать и направить в Украину для борьбы с российской агрессией.
а зараз тільки розлядає....
Да что ты черт побери такое несешь ?
Знову хтось просрався язиком..
Якщо хочете зробити щось дієво-проактивне , тримайте в секреті!! Бо рашко знову буде мати час на планування, підготовку протидії
а є вираз - НЕ ЗАВАЖАЙ ВОРОГУ ПОМИЛЯТИСЬ
АУ СБУ - проводить курси для полититехнологів і аналитіків
Йдеться про Закон про санкції та протидію відмиванню коштів 2018 року, який, за оцінкою британських міністрів, може слугувати підставою для дозволу на застосування військової сили проти суден, що перебувають під санкціями та не мають законної реєстраціі і мова йдеться про те, що судна без чіткої юрисдикції можуть ЛИШЕ теоретично підлягати конфіскації відповідно до морського права.
І ХТО ЇМ ТАКУ ДУРЬ У ГОЛОВИ ВКЛАДАЄ ? Спецслужбам Британії треба порадити моніторити спільноту вокруг Річарда - там 50% фанов раши працює
і ще - вже багато аналитіків говорять що Україна програє ІНФОРМАЦІЙНУ ВІЙНУ КАЦАПАМ - питання - а хто в Україні за цей пункт відповідає ?