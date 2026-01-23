Танкер российского "теневого флота" застрял в Средиземном море, - Bloomberg

Вблизи побережья Алжира в Средиземном море застрял и дрейфует подсанкционный нефтяной танкер Progress, который перевозил российскую нефть.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Танкер застрял

Известно, что танкер шел вдоль побережья Северной Африки в направлении Суэцкого канала с грузом около 730 000 баррелей российской нефти марки Urals.

Проплыв мимо Алжира в среду во второй половине дня, судно резко изменило курс и вышло за пределы судоходных путей. В четверг рано утром его навигационный статус изменился на "Не под управлением", а скорость упала до около одного узла, как показывают данные отслеживания, собранные Bloomberg.

Больше о танкере

Как отмечается, все это указывает на техническую неисправность на борту судна, которому уже 19 лет. Менеджером судна является компания Legacy Marine LLC из Санкт-Петербурга.

Танкер находится под санкциями ЕС и Великобритании. После попадания в санкционный список название судна меняли дважды. Недавно танкер сменил флаг на российский и был внесен в Российский морской реестр судоходства.

