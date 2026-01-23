Танкер российского "теневого флота" застрял в Средиземном море, - Bloomberg

Нефтяной танкер Progress

Вблизи побережья Алжира в Средиземном море застрял и дрейфует подсанкционный нефтяной танкер Progress, который перевозил российскую нефть.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Танкер застрял

Известно, что танкер шел вдоль побережья Северной Африки в направлении Суэцкого канала с грузом около 730 000 баррелей российской нефти марки Urals.

Проплыв мимо Алжира в среду во второй половине дня, судно резко изменило курс и вышло за пределы судоходных путей. В четверг рано утром его навигационный статус изменился на "Не под управлением", а скорость упала до около одного узла, как показывают данные отслеживания, собранные Bloomberg.

Больше о танкере

  • Как отмечается, все это указывает на техническую неисправность на борту судна, которому уже 19 лет. Менеджером судна является компания Legacy Marine LLC из Санкт-Петербурга.

Танкер находится под санкциями ЕС и Великобритании. После попадания в санкционный список название судна меняли дважды. Недавно танкер сменил флаг на российский и был внесен в Российский морской реестр судоходства.

+14
Нехай алжирські товарищі наберуть собі скільки треба.
23.01.2026 17:22 Ответить
+9
Торпеду в бік, як казав солов'їний послід
23.01.2026 17:23 Ответить
+7
Добре було б якби його потопили щоб засрав все море. Може тоді всі взялись за голову і заборонили рашистським піратам торгувати нафтою і плавати в чужих морях.
23.01.2026 17:28 Ответить
Рано чи пізно, але це обов'язково станеться і не тільки в цьому морі.
23.01.2026 19:15 Ответить
Кара Божа?
23.01.2026 17:31 Ответить
невже "згорить на роботі"...?
23.01.2026 17:35 Ответить
Якщо різко звернув у бік від основних морських шляхів і ліг у дрейф увімкнувши свою позначку як ,,Not under command'' - це дійсно більш вирогідно що судно має проблеми з машиною і зараз вони намагаються іі полагодити..... Але уявляєте, щоб б було, якби ця стара калоша заглохла прямо під час проходження Суєцького каналу, куди воно йшло.....
23.01.2026 17:44 Ответить
Трамп всюди по світу лупить рос.тіньовий флот,а зеля на то клав: він досі пропускає рос.нафту через всю територію країни для її продажі,від якої пу отримує нафтодолари,для виробництва геранів і орєшніків.До речі,в ту ж Угорщину,з лідером якої постійно вступає в словесну перепалку: тобто,на публіку одне,в реалі протилежне.
23.01.2026 18:13 Ответить
То це Трамп танкер зупинив. Силою думки?
23.01.2026 18:36 Ответить
А що було в минулий раз, коли цей нафтопровід в Угорщину зупинився? Жаба Орбан ***********, на весь ЄС хай підняв - і саме ЄС почав тиснути на Зе, що, мовляв, "договори, так ніззя, і т.ін.." і довелося включити, бо з ЄС сратися не можна.
23.01.2026 20:57 Ответить
Санкції плачуть по зе з боку президента США.
23.01.2026 21:40 Ответить
Втратив керування. А слово застряг більше пасує до порнострічки, а не до моря.
23.01.2026 18:44 Ответить
Тільки но змінив прапор на кацапський - і одразу зламався. Це доля.
23.01.2026 19:05 Ответить
Хотів гадюка комишами проповзти.
23.01.2026 21:36 Ответить
 
 