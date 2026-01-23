Танкер російського "тіньового флоту" застряг у Середземному морі, - Bloomberg

Поблизу узбережжя Алжиру у Середземному морі застряг і дрейфує підсанкційний нафтовий танкер Progress, який перевозив російську нафту.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що танкер йшов уздовж узбережжя Північної Африки у напрямку Суецького каналу з вантажем близько 730 000 барелів російської нафти марки Urals.

Пропливши повз Алжир у середу в другій половині дня, судно різко змінило курс та вийшло за межі судноплавних шляхів. У четвер рано вранці його навігаційний статус змінився на "Не під керуванням", а швидкість впала до близько одного вузла, як показують дані відстеження, зібраних Bloomberg.

Як зазначається, все це вказує на технічну несправність на борту судна, якому вже 19 років. Менеджером судна є компанія Legacy Marine LLC з Санкт-Петербурга.

Танкер перебуває під санкціями ЄС та Британії. Після потрапляння до санкційного списку назву судна змінювали двічі. Нещодавно танкер змінив прапор на російський і був внесений до Російського морського реєстру судноплавства.

