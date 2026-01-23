4 955 14

Танкер російського "тіньового флоту" застряг у Середземному морі, - Bloomberg

Нафтовий танкер Progress

Поблизу узбережжя Алжиру у Середземному морі застряг і дрейфує підсанкційний нафтовий танкер Progress, який перевозив російську нафту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Танкер застряг

Відомо, що танкер йшов уздовж узбережжя Північної Африки у напрямку Суецького каналу з вантажем близько 730 000 барелів російської нафти марки Urals.

Пропливши повз Алжир у середу в другій половині дня, судно різко змінило курс та вийшло за межі судноплавних шляхів. У четвер рано вранці його навігаційний статус змінився на "Не під керуванням", а швидкість впала до близько одного вузла, як показують дані відстеження, зібраних Bloomberg.

Більше про танкер

  • Як зазначається, все це вказує на технічну несправність на борту судна, якому вже 19 років. Менеджером судна є компанія Legacy Marine LLC з Санкт-Петербурга.

Танкер перебуває під санкціями ЄС та Британії. Після потрапляння до санкційного списку назву судна змінювали двічі. Нещодавно танкер змінив прапор на російський і був внесений до Російського морського реєстру судноплавства.

Автор: 

танкер (547) Середземне море (103)
Нехай алжирські товарищі наберуть собі скільки треба.
показати весь коментар
23.01.2026 17:22 Відповісти
Торпеду в бік, як казав солов'їний послід
показати весь коментар
23.01.2026 17:23 Відповісти
Добре було б якби його потопили щоб засрав все море. Може тоді всі взялись за голову і заборонили рашистським піратам торгувати нафтою і плавати в чужих морях.
показати весь коментар
23.01.2026 17:28 Відповісти
Рано чи пізно, але це обов'язково станеться і не тільки в цьому морі.
показати весь коментар
23.01.2026 19:15 Відповісти
Кара Божа?
показати весь коментар
23.01.2026 17:31 Відповісти
невже "згорить на роботі"...?
показати весь коментар
23.01.2026 17:35 Відповісти
Якщо різко звернув у бік від основних морських шляхів і ліг у дрейф увімкнувши свою позначку як ,,Not under command'' - це дійсно більш вирогідно що судно має проблеми з машиною і зараз вони намагаються іі полагодити..... Але уявляєте, щоб б було, якби ця стара калоша заглохла прямо під час проходження Суєцького каналу, куди воно йшло.....
показати весь коментар
23.01.2026 17:44 Відповісти
Трамп всюди по світу лупить рос.тіньовий флот,а зеля на то клав: він досі пропускає рос.нафту через всю територію країни для її продажі,від якої пу отримує нафтодолари,для виробництва геранів і орєшніків.До речі,в ту ж Угорщину,з лідером якої постійно вступає в словесну перепалку: тобто,на публіку одне,в реалі протилежне.
показати весь коментар
23.01.2026 18:13 Відповісти
То це Трамп танкер зупинив. Силою думки?
показати весь коментар
23.01.2026 18:36 Відповісти
А що було в минулий раз, коли цей нафтопровід в Угорщину зупинився? Жаба Орбан ***********, на весь ЄС хай підняв - і саме ЄС почав тиснути на Зе, що, мовляв, "договори, так ніззя, і т.ін.." і довелося включити, бо з ЄС сратися не можна.
показати весь коментар
23.01.2026 20:57 Відповісти
Санкції плачуть по зе з боку президента США.
показати весь коментар
23.01.2026 21:40 Відповісти
Втратив керування. А слово застряг більше пасує до порнострічки, а не до моря.
показати весь коментар
23.01.2026 18:44 Відповісти
Тільки но змінив прапор на кацапський - і одразу зламався. Це доля.
показати весь коментар
23.01.2026 19:05 Відповісти
Хотів гадюка комишами проповзти.
показати весь коментар
23.01.2026 21:36 Відповісти
 
 