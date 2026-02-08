Індія затримала три танкери "тіньового флоту"

Влада Індії приєдналася до глобальної кампанії проти "тіньового флоту", яку у січні розпочали США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей захід йдеться у повідомленні Сил берегової охорони Індії.

Операція відбулася 6 лютого поблизу узбережжя Мумбаї за участі військово-морських та авіаційних сил. Три затримані танкери перевозили нафту з регіонів збройних конфліктів і здійснювали перевалку у відкритому морі.

Танкери під санкціями США

За інформацією Iran International, затримані судна - AL JAFZIA, ASPHALT STAR та STELLAR RUBY - пов’язані з Іраном та перебувають під санкціями США.

Вони діяли під контролем "глобального злочинного синдикату", щоб уникнути сплати митних платежів. Дональд Трамп заявив, що прем’єр Індії Нарендра Моді пообіцяв відмовитися від російської нафти.

Індія зупинила закупівлю російської нафти

Reuters повідомляє, що державні компанії Indian Oil та Bharat Petroleum, а також приватна Reliance Industries припинили закупівлі російської нафти на березень і квітень.
Раніше американські військові затримали ще два танкери мережі "тіньового флоту", які обслуговували підсанкційні країни.

"Ця операція показує, що міжнародні зусилля проти нелегальної торгівлі нафтою приносять реальні результати," — заявили в Силах берегової охорони Індії.

Топ коментарі
А в той час, Британія лише розглядає можливість затримувати... Хоча, це б вони мали впершу чергу робити, бо рф загрожує саме Європі.
08.02.2026 23:20 Відповісти
Назва у танкера" зірка асфальту" прямо як про нашого найвеличнішого.
08.02.2026 23:22 Відповісти
А яка різниця, якого походження ВОШІ? Лобкові, чи білизняні? Вони зараз можуть буть "пов"язані з Іраном", а завтра повезуть кацапську нафту... Контрабандисти не знають національності, чи кордонів. Головне - ГРОШІ...
09.02.2026 00:29 Відповісти
"затримані судна ... пов'язані з Іраном"

это не рашинские суда, были бы рашинские еще не известно затримувала бы индия или нет
09.02.2026 00:02 Відповісти
А яка різниця, якого походження ВОШІ? Лобкові, чи білизняні? Вони зараз можуть буть "пов"язані з Іраном", а завтра повезуть кацапську нафту... Контрабандисти не знають національності, чи кордонів. Головне - ГРОШІ...
Дональд Фредович працює, а не потужно надува щоки
08.02.2026 23:22 Відповісти
НІФІГА СОБІ....неочікувано
08.02.2026 23:48 Відповісти
(зевая) Где шарик? Так шарика нигде нет.
Нефть куда шла? В Индию.
Кто задержал суда? Индия.
Кто конфисковал груз (нефть)? Индия.
Кому в итоге досталась нефть? Индии.
Кто рад такому развитию событий? (а вот и нет).США.
Индия ждет на конфискацию очередные суда теневого флота
09.02.2026 00:00 Відповісти
Це нова схема закупівлі кацапської нафти?
Кацапи відправляють танкери з нафтою, Індія арештовую, нафту зливає, нишком кацапам гроші відправляє, танкери відпускають (можна навіть символічно штраф виписати), танкери йдуть на загрузку нової партії нафти. І так по колу. Можна навіть назви і місце регестрації танкерів міняти.
09.02.2026 00:08 Відповісти
Афтершок?
09.02.2026 00:14 Відповісти
іранський
09.02.2026 06:11 Відповісти
Головне, аби після "затримання" і "конфіскації" ці суда дивним чином не ставали власністю зовсім невідомих "потужних корпорцацій" з якогось "бєлізу" і не чапали в Іран за черговою порцією підсанкційної нафти, а "конфісковане" не потрапляло на відповідні НПЗ Індії в обмін на конкретну суму, яку НПЗ повинен був віддати за ту нафту якимось невідомим нікому посередникам з "буркіна-фасо".

Ну, ви зрозуміли - аби уряд Індії не замінив просто посередника з "буркіна-фасо".
09.02.2026 12:44 Відповісти
ну це вже воно..срака, пісда і дно..чи ще ні??
08.02.2026 23:49 Відповісти
На дно ржавые кремлёвские корыта!
08.02.2026 23:49 Відповісти
Я взагалі на місті ядерних держав затримував би , нафту собі зливав , а лоханки на переплавку і зброю робив...
а що ***** зробить, це чмо і його рівень це маленькі позаблокові держави накшталт України ...
08.02.2026 23:55 Відповісти
Я взагалі на місті ядерних держав затримував би , нафту собі зливав , а лоханки на переплавку

 Так не только ядерные. Даже Индия. Индия!!!! Конфискует кацапскую нефть (направляющююся в Индию). А лоханки? Ржавые лоханки можно вернуть владельцам. Ведь они уже не представляют опасность.
Ведь верно, Дони?
09.02.2026 00:05 Відповісти
Буває, демонтаж корабля, з подальшою переплавкою, коштує більше, ніж користь з того металу...
09.02.2026 00:32 Відповісти
Це якщо демонтують/утилізують "ліцензійні" демонтажники, з профспілкою, 8годинним робочим днем, з охороною праці та з будинками в передмісті. А якщо утилізують, як це заведено в південно-східній Азії чи Африці, неповнолітні в ненормовану робочу змінудобу, то воно досить вигідно для заводів Лакшмі Міттала чи неперебірливих фабрикантів Південної Кореї та Китаю.
09.02.2026 12:48 Відповісти
І чому ж це "ядрьоні держави" так не роблять? Може тому, що т.зв. "тіньовий флот" де факто належить особам, які у тих державах мають неабияку вагу?
09.02.2026 13:04 Відповісти
"Тіньовий флот" не тільки у русні. В даному випадку затримали іранські корита.
09.02.2026 00:31 Відповісти
Ще один "удар в псіну"?
09.02.2026 01:47 Відповісти
Це найкращий анегдот на сьогодні який я почув
Індія затримала три танкери "тіньового флоту"
09.02.2026 01:48 Відповісти
Нашли кому верить---- цыганве!?
09.02.2026 07:02 Відповісти
Хінді русі бхай бхай)))
09.02.2026 07:10 Відповісти
Хитродупі індуси зіллють нафту і відпустять ці танкери. Новий варіант проти санкцій.
09.02.2026 07:58 Відповісти
 
 