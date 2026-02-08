Індія затримала три танкери "тіньового флоту"

Влада Індії приєдналася до глобальної кампанії проти "тіньового флоту", яку у січні розпочали США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей захід йдеться у повідомленні Сил берегової охорони Індії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Операція відбулася 6 лютого поблизу узбережжя Мумбаї за участі військово-морських та авіаційних сил. Три затримані танкери перевозили нафту з регіонів збройних конфліктів і здійснювали перевалку у відкритому морі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія розглядає можливість захоплення танкерів "тіньового флоту" РФ, - The Guardian

Танкери під санкціями США

За інформацією Iran International, затримані судна - AL JAFZIA, ASPHALT STAR та STELLAR RUBY - пов’язані з Іраном та перебувають під санкціями США.

Вони діяли під контролем "глобального злочинного синдикату", щоб уникнути сплати митних платежів. Дональд Трамп заявив, що прем’єр Індії Нарендра Моді пообіцяв відмовитися від російської нафти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після скорочень закупівель Індією танкери з російською нафтою змагаються за покупців в Азії, ‒ Bloomberg

Індія зупинила закупівлю російської нафти

Reuters повідомляє, що державні компанії Indian Oil та Bharat Petroleum, а також приватна Reliance Industries припинили закупівлі російської нафти на березень і квітень.

Раніше американські військові затримали ще два танкери мережі "тіньового флоту", які обслуговували підсанкційні країни.

"Ця операція показує, що міжнародні зусилля проти нелегальної торгівлі нафтою приносять реальні результати," — заявили в Силах берегової охорони Індії.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав урядовий указ, що скасовує 25% мито на всі імпортні товари з Індії, яке було запроваджене у відповідь на закупівлю Індією російської нафти.

Читайте також: Росія збільшила знижки на нафту для Індії, щоб утримати експорт, - Bloomberg