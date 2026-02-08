Індія затримала три танкери "тіньового флоту"
Влада Індії приєдналася до глобальної кампанії проти "тіньового флоту", яку у січні розпочали США.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей захід йдеться у повідомленні Сил берегової охорони Індії.
Операція відбулася 6 лютого поблизу узбережжя Мумбаї за участі військово-морських та авіаційних сил. Три затримані танкери перевозили нафту з регіонів збройних конфліктів і здійснювали перевалку у відкритому морі.
Танкери під санкціями США
За інформацією Iran International, затримані судна - AL JAFZIA, ASPHALT STAR та STELLAR RUBY - пов’язані з Іраном та перебувають під санкціями США.
Вони діяли під контролем "глобального злочинного синдикату", щоб уникнути сплати митних платежів. Дональд Трамп заявив, що прем’єр Індії Нарендра Моді пообіцяв відмовитися від російської нафти.
Індія зупинила закупівлю російської нафти
Reuters повідомляє, що державні компанії Indian Oil та Bharat Petroleum, а також приватна Reliance Industries припинили закупівлі російської нафти на березень і квітень.
Раніше американські військові затримали ще два танкери мережі "тіньового флоту", які обслуговували підсанкційні країни.
"Ця операція показує, що міжнародні зусилля проти нелегальної торгівлі нафтою приносять реальні результати," — заявили в Силах берегової охорони Індії.
- Раніше президент США Дональд Трамп підписав урядовий указ, що скасовує 25% мито на всі імпортні товари з Індії, яке було запроваджене у відповідь на закупівлю Індією російської нафти.
это не рашинские суда, были бы рашинские еще не известно затримувала бы индия или нет
Нефть куда шла? В Индию.
Кто задержал суда? Индия.
Кто конфисковал груз (нефть)? Индия.
Кому в итоге досталась нефть? Индии.
Кто рад такому развитию событий? (а вот и нет).США.
Индия ждет на конфискацию очередные суда теневого флота
Кацапи відправляють танкери з нафтою, Індія арештовую, нафту зливає, нишком кацапам гроші відправляє, танкери відпускають (можна навіть символічно штраф виписати), танкери йдуть на загрузку нової партії нафти. І так по колу. Можна навіть назви і місце регестрації танкерів міняти.
Ну, ви зрозуміли - аби уряд Індії не замінив просто посередника з "буркіна-фасо".
а що ***** зробить, це чмо і його рівень це маленькі позаблокові держави накшталт України ...
Так не только ядерные. Даже Индия. Индия!!!! Конфискует кацапскую нефть (направляющююся в Индию). А лоханки? Ржавые лоханки можно вернуть владельцам. Ведь они уже не представляют опасность.
Ведь верно, Дони?
змінудобу, то воно досить вигідно для заводів Лакшмі Міттала чи неперебірливих фабрикантів Південної Кореї та Китаю.
