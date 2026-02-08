Индия задержала три танкера "теневого флота"

Власти Индии присоединились к глобальной кампании против "теневого флота", которую в январе начали США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этой мере говорится в сообщении Сил береговой охраны Индии.

Операция прошла 6 февраля вблизи побережья Мумбаи с участием военно-морских и авиационных сил. Три задержанных танкера перевозили нефть из регионов вооруженных конфликтов и осуществляли перевалку в открытом море.

Танкеры под санкциями США

По информации Iran International, задержанные суда - AL JAFZIA, ASPHALT STAR и STELLAR RUBY - связаны с Ираном и находятся под санкциями США.

Они действовали под контролем "глобального преступного синдиката", чтобы избежать уплаты таможенных платежей. Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал отказаться от российской нефти.

Индия остановила закупки российской нефти

Reuters сообщает, что государственные компании Indian Oil и Bharat Petroleum, а также частная Reliance Industries остановили закупки российской нефти на март и апрель.
Ранее американские военные задержали еще два танкера сети "теневого флота", которые обслуживали подсанкционные страны.

"Эта операция показывает, что международные усилия против нелегальной торговли нефтью приносят реальные результаты", ‒ заявили в Силах береговой охраны Индии.

Топ комментарии
А в той час, Британія лише розглядає можливість затримувати... Хоча, це б вони мали впершу чергу робити, бо рф загрожує саме Європі.
08.02.2026 23:20
08.02.2026 23:20 Ответить
Назва у танкера" зірка асфальту" прямо як про нашого найвеличнішого.
08.02.2026 23:22
08.02.2026 23:22 Ответить
А яка різниця, якого походження ВОШІ? Лобкові, чи білизняні? Вони зараз можуть буть "пов"язані з Іраном", а завтра повезуть кацапську нафту... Контрабандисти не знають національності, чи кордонів. Головне - ГРОШІ...
09.02.2026 00:29
09.02.2026 00:29 Ответить
"затримані судна ... пов'язані з Іраном"

это не рашинские суда, были бы рашинские еще не известно затримувала бы индия или нет
09.02.2026 00:02 Ответить
А яка різниця, якого походження ВОШІ? Лобкові, чи білизняні? Вони зараз можуть буть "пов"язані з Іраном", а завтра повезуть кацапську нафту... Контрабандисти не знають національності, чи кордонів. Головне - ГРОШІ...
09.02.2026 00:29 Ответить
Назва у танкера" зірка асфальту" прямо як про нашого найвеличнішого.
08.02.2026 23:22 Ответить
Дональд Фредович працює, а не потужно надува щоки
08.02.2026 23:22 Ответить
НІФІГА СОБІ....неочікувано
08.02.2026 23:48 Ответить
(зевая) Где шарик? Так шарика нигде нет.
Нефть куда шла? В Индию.
Кто задержал суда? Индия.
Кто конфисковал груз (нефть)? Индия.
Кому в итоге досталась нефть? Индии.
Кто рад такому развитию событий? (а вот и нет).США.
Индия ждет на конфискацию очередные суда теневого флота
09.02.2026 00:00 Ответить
Це нова схема закупівлі кацапської нафти?
Кацапи відправляють танкери з нафтою, Індія арештовую, нафту зливає, нишком кацапам гроші відправляє, танкери відпускають (можна навіть символічно штраф виписати), танкери йдуть на загрузку нової партії нафти. І так по колу. Можна навіть назви і місце регестрації танкерів міняти.
09.02.2026 00:08 Ответить
Афтершок?
09.02.2026 00:14 Ответить
іранський
09.02.2026 06:11 Ответить
Головне, аби після "затримання" і "конфіскації" ці суда дивним чином не ставали власністю зовсім невідомих "потужних корпорцацій" з якогось "бєлізу" і не чапали в Іран за черговою порцією підсанкційної нафти, а "конфісковане" не потрапляло на відповідні НПЗ Індії в обмін на конкретну суму, яку НПЗ повинен був віддати за ту нафту якимось невідомим нікому посередникам з "буркіна-фасо".

Ну, ви зрозуміли - аби уряд Індії не замінив просто посередника з "буркіна-фасо".
09.02.2026 12:44 Ответить
ну це вже воно..срака, пісда і дно..чи ще ні??
08.02.2026 23:49 Ответить
На дно ржавые кремлёвские корыта!
08.02.2026 23:49 Ответить
Я взагалі на місті ядерних держав затримував би , нафту собі зливав , а лоханки на переплавку і зброю робив...
а що ***** зробить, це чмо і його рівень це маленькі позаблокові держави накшталт України ...
08.02.2026 23:55 Ответить
Я взагалі на місті ядерних держав затримував би , нафту собі зливав , а лоханки на переплавку

 Так не только ядерные. Даже Индия. Индия!!!! Конфискует кацапскую нефть (направляющююся в Индию). А лоханки? Ржавые лоханки можно вернуть владельцам. Ведь они уже не представляют опасность.
Ведь верно, Дони?
09.02.2026 00:05 Ответить
Буває, демонтаж корабля, з подальшою переплавкою, коштує більше, ніж користь з того металу...
09.02.2026 00:32 Ответить
Це якщо демонтують/утилізують "ліцензійні" демонтажники, з профспілкою, 8годинним робочим днем, з охороною праці та з будинками в передмісті. А якщо утилізують, як це заведено в південно-східній Азії чи Африці, неповнолітні в ненормовану робочу змінудобу, то воно досить вигідно для заводів Лакшмі Міттала чи неперебірливих фабрикантів Південної Кореї та Китаю.
09.02.2026 12:48 Ответить
І чому ж це "ядрьоні держави" так не роблять? Може тому, що т.зв. "тіньовий флот" де факто належить особам, які у тих державах мають неабияку вагу?
09.02.2026 13:04 Ответить
"Тіньовий флот" не тільки у русні. В даному випадку затримали іранські корита.
09.02.2026 00:31 Ответить
Ще один "удар в псіну"?
09.02.2026 01:47 Ответить
Це найкращий анегдот на сьогодні який я почув
Індія затримала три танкери "тіньового флоту"
09.02.2026 01:48 Ответить
Нашли кому верить---- цыганве!?
09.02.2026 07:02 Ответить
Хінді русі бхай бхай)))
09.02.2026 07:10 Ответить
Хитродупі індуси зіллють нафту і відпустять ці танкери. Новий варіант проти санкцій.
09.02.2026 07:58 Ответить
 
 