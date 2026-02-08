Индия задержала три танкера "теневого флота"

Власти Индии присоединились к глобальной кампании против "теневого флота", которую в январе начали США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этой мере говорится в сообщении Сил береговой охраны Индии.

Операция прошла 6 февраля вблизи побережья Мумбаи с участием военно-морских и авиационных сил. Три задержанных танкера перевозили нефть из регионов вооруженных конфликтов и осуществляли перевалку в открытом море.

Танкеры под санкциями США

По информации Iran International, задержанные суда - AL JAFZIA, ASPHALT STAR и STELLAR RUBY - связаны с Ираном и находятся под санкциями США.

Они действовали под контролем "глобального преступного синдиката", чтобы избежать уплаты таможенных платежей. Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал отказаться от российской нефти.

Индия остановила закупки российской нефти

Reuters сообщает, что государственные компании Indian Oil и Bharat Petroleum, а также частная Reliance Industries остановили закупки российской нефти на март и апрель.

Ранее американские военные задержали еще два танкера сети "теневого флота", которые обслуживали подсанкционные страны.

"Эта операция показывает, что международные усилия против нелегальной торговли нефтью приносят реальные результаты", ‒ заявили в Силах береговой охраны Индии.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал правительственный указ, отменяющий 25% пошлину на все импортные товары из Индии, которая была введена в ответ на закупку Индией российской нефти.

