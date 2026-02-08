Индия задержала три танкера "теневого флота"
Власти Индии присоединились к глобальной кампании против "теневого флота", которую в январе начали США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этой мере говорится в сообщении Сил береговой охраны Индии.
Операция прошла 6 февраля вблизи побережья Мумбаи с участием военно-морских и авиационных сил. Три задержанных танкера перевозили нефть из регионов вооруженных конфликтов и осуществляли перевалку в открытом море.
Танкеры под санкциями США
По информации Iran International, задержанные суда - AL JAFZIA, ASPHALT STAR и STELLAR RUBY - связаны с Ираном и находятся под санкциями США.
Они действовали под контролем "глобального преступного синдиката", чтобы избежать уплаты таможенных платежей. Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал отказаться от российской нефти.
Индия остановила закупки российской нефти
Reuters сообщает, что государственные компании Indian Oil и Bharat Petroleum, а также частная Reliance Industries остановили закупки российской нефти на март и апрель.
Ранее американские военные задержали еще два танкера сети "теневого флота", которые обслуживали подсанкционные страны.
"Эта операция показывает, что международные усилия против нелегальной торговли нефтью приносят реальные результаты", ‒ заявили в Силах береговой охраны Индии.
- Ранее президент США Дональд Трамп подписал правительственный указ, отменяющий 25% пошлину на все импортные товары из Индии, которая была введена в ответ на закупку Индией российской нефти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
это не рашинские суда, были бы рашинские еще не известно затримувала бы индия или нет
Нефть куда шла? В Индию.
Кто задержал суда? Индия.
Кто конфисковал груз (нефть)? Индия.
Кому в итоге досталась нефть? Индии.
Кто рад такому развитию событий? (а вот и нет).США.
Индия ждет на конфискацию очередные суда теневого флота
Кацапи відправляють танкери з нафтою, Індія арештовую, нафту зливає, нишком кацапам гроші відправляє, танкери відпускають (можна навіть символічно штраф виписати), танкери йдуть на загрузку нової партії нафти. І так по колу. Можна навіть назви і місце регестрації танкерів міняти.
Ну, ви зрозуміли - аби уряд Індії не замінив просто посередника з "буркіна-фасо".
а що ***** зробить, це чмо і його рівень це маленькі позаблокові держави накшталт України ...
Так не только ядерные. Даже Индия. Индия!!!! Конфискует кацапскую нефть (направляющююся в Индию). А лоханки? Ржавые лоханки можно вернуть владельцам. Ведь они уже не представляют опасность.
Ведь верно, Дони?
змінудобу, то воно досить вигідно для заводів Лакшмі Міттала чи неперебірливих фабрикантів Південної Кореї та Китаю.
Індія затримала три танкери "тіньового флоту"