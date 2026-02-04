Россия увеличила скидки на нефть для Индии, чтобы удержать экспорт, - Bloomberg

За последние десять дней Россия увеличила скидки на нефть для индийских нефтеперерабатывающих компаний, пытаясь побудить Индию и в дальнейшем покупать российское сырье.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, российскую нефть марки Urals предлагают индийским покупателям по цене более чем на 10 долларов за баррель ниже, чем нефть Brent, с учетом транспортировки и других расходов.

Аналитическая компания Argus оценивает текущий уровень скидок примерно в 11 долларов за баррель. По состоянию на 22 января этот показатель составлял 9,15 доллара за баррель.

Bloomberg отмечает, что рост скидок свидетельствует об усилиях России сохранить объемы поставок на индийский рынок на фоне изменений в глобальной торговле нефтью

Что предшествовало?

В начале февраля 2026 года состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди назвал Трампа "дорогим другом" и поддержал его усилия по установлению мира.

Президент США Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.

В то же время Моди не подтвердил прекращение закупок российской нефти после разговора с Трампом.

