Россия увеличила скидки на нефть для Индии, чтобы удержать экспорт, - Bloomberg

За последние десять дней Россия увеличила скидки на нефть для индийских нефтеперерабатывающих компаний, пытаясь побудить Индию и в дальнейшем покупать российское сырье.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По данным агентства, российскую нефть марки Urals предлагают индийским покупателям по цене более чем на 10 долларов за баррель ниже, чем нефть Brent, с учетом транспортировки и других расходов.

Аналитическая компания Argus оценивает текущий уровень скидок примерно в 11 долларов за баррель. По состоянию на 22 января этот показатель составлял 9,15 доллара за баррель.

Bloomberg отмечает, что рост скидок свидетельствует об усилиях России сохранить объемы поставок на индийский рынок на фоне изменений в глобальной торговле нефтью

Что предшествовало?

  • В начале февраля 2026 года состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди назвал Трампа "дорогим другом" и поддержал его усилия по установлению мира.
  • Президент США Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.
  • В то же время Моди не подтвердил прекращение закупок российской нефти после разговора с Трампом.

Супер! Тільки багато аналітиків каже про знижки в 20-30 на барелі, а не 11. Чи може то для Китаю?
04.02.2026 12:57 Ответить
Скидка на нефть Urals по сравнению с ценой https://ru.investing.com/commodities/brent-oil Brent выросла до $27,10, по данным Argus. При текущей цене Brent около $67 это означает, что российская нефть продается примерно по $40 за баррель.Рост дисконта связан прежде всего с логистикой и санкционными рисками. Стоимость фрахта и страхования остается высокой. Покупатели продолжают требовать дополнительную скидку, чтобы компенсировать возможные проблемы с расчетами и поставками.
04.02.2026 13:14 Ответить
Опубликовано 04.02.2026, 11:53
04.02.2026 13:16 Ответить
Если включить доставку, страховку и прочее, то отпускная будет ниже стоимости добычи 😁
04.02.2026 13:22 Ответить
Это в цены в портах отгрузки, в козломордии, без доставки.
04.02.2026 13:37 Ответить
04.02.2026 13:32 Ответить
Незабаром кацапам гробові з пенсіями будуть рупічями видавати.
04.02.2026 13:36 Ответить
Так цыган же Моди днями лохматому утырку пообещал только у Венесуэлы брать нефть? Реально родина конокрадов будет и там брать дёшево и у кацапов ещё дешевле. ,,учитесь Шура--- как излагает?!,,
04.02.2026 15:07 Ответить
 
 