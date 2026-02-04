Росія збільшила знижки на нафту для Індії, щоб утримати експорт, - Bloomberg

Упродовж останніх десяти днів Росія збільшила знижки на нафту для індійських нафтопереробних компаній, намагаючись заохотити Індію і надалі купувати російську сировину.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За даними агентства, російську нафту марки Urals пропонують індійським покупцям за ціною більш ніж на 10 доларів за барель нижчою, ніж нафта Brent, з урахуванням транспортування та інших витрат.

Аналітична компанія Argus оцінює поточний рівень знижок приблизно у 11 доларів за барель. Станом на 22 січня цей показник становив 9,15 долара за барель.

Bloomberg зазначає, що зростання знижок свідчить про зусилля Росії зберегти обсяги постачання на індійський ринок на тлі змін у глобальній торгівлі нафтою

Що передувало?

На початку лютого 2026 року відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Моді назвав Трампа "дорогим другом" та підтримав його зусилля щодо миру.

Президент США Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.

Водночас Моді не підтвердив припинення закупівель російської нафти після розмови з Трампом.

