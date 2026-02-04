Росія збільшила знижки на нафту для Індії, щоб утримати експорт, - Bloomberg

Упродовж останніх десяти днів Росія збільшила знижки на нафту для індійських нафтопереробних компаній, намагаючись заохотити Індію і надалі купувати російську сировину.

За даними агентства, російську нафту марки Urals пропонують індійським покупцям за ціною більш ніж на 10 доларів за барель нижчою, ніж нафта Brent, з урахуванням транспортування та інших витрат.

Аналітична компанія Argus оцінює поточний рівень знижок приблизно у 11 доларів за барель. Станом на 22 січня цей показник становив 9,15 долара за барель.

Bloomberg зазначає, що зростання знижок свідчить про зусилля Росії зберегти обсяги постачання на індійський ринок на тлі змін у глобальній торгівлі нафтою

Що передувало?

  • На початку лютого 2026 року відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Моді назвав Трампа "дорогим другом" та підтримав його зусилля щодо миру.
  • Президент США Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.
  • Водночас Моді не підтвердив припинення закупівель російської нафти після розмови з Трампом.

Супер! Тільки багато аналітиків каже про знижки в 20-30 на барелі, а не 11. Чи може то для Китаю?
04.02.2026 12:57 Відповісти
Скидка на нефть Urals по сравнению с ценой https://ru.investing.com/commodities/brent-oil Brent выросла до $27,10, по данным Argus. При текущей цене Brent около $67 это означает, что российская нефть продается примерно по $40 за баррель.Рост дисконта связан прежде всего с логистикой и санкционными рисками. Стоимость фрахта и страхования остается высокой. Покупатели продолжают требовать дополнительную скидку, чтобы компенсировать возможные проблемы с расчетами и поставками.
04.02.2026 13:14 Відповісти
04.02.2026 13:16 Відповісти
Если включить доставку, страховку и прочее, то отпускная будет ниже стоимости добычи 😁
04.02.2026 13:22 Відповісти
Это в цены в портах отгрузки, в козломордии, без доставки.
04.02.2026 13:37 Відповісти
04.02.2026 13:32 Відповісти
Незабаром кацапам гробові з пенсіями будуть рупічями видавати.
04.02.2026 13:36 Відповісти
Так цыган же Моди днями лохматому утырку пообещал только у Венесуэлы брать нефть? Реально родина конокрадов будет и там брать дёшево и у кацапов ещё дешевле. ,,учитесь Шура--- как излагает?!,,
04.02.2026 15:07 Відповісти
 
 