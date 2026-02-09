Новости Теневой флот России
Британия планирует создать штаб для борьбы с российским "теневым флотом", - Sunday Times

Великобритания намерена усилить противодействие российскому "теневому флоту" и создать специальный командный центр для мониторинга и возможного перехвата подсанкционных судов у восточного побережья страны.

Об этом говорится в расследовании Sunday Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным источников издания, из нового штаба военные будут собирать разведывательные данные, отслеживать суда, которые помогают России обходить санкции, а также при необходимости смогут перехватывать их в море.

Командный центр планируют разместить на базе учебного комплекса HMS Calliope в Гейтсхеде, который сейчас использует резерв Королевского флота. Объект должны переоборудовать в полноценную военную базу. Оттуда дистанционно управляемые лодки смогут патрулировать акватории Северного моря и Ла-Манша на расстоянии до 800 километров.

В перспективе эти беспилотные суда будут следить за российскими танкерами, выявлять корабли с фальшивыми флагами или названиями и собирать разведывательную информацию о перемещении судов "теневого флота".

Как отмечает Sunday Times, одной из главных проблем в задержании судов с незаконными грузами остается высокая стоимость их длительного содержания. Среди возможных решений команда министра обороны Великобритании Джона Гилли рассматривает продажу нефти из задержанных танкеров для компенсации расходов на их арест и дальнейшее содержание.

А вот тарапісса не нада. Подумаєш, скоро всього навського якийсь там 5-й рік війни.
09.02.2026 14:54 Ответить
Ті старі корита самі від старості потонуть доки створять штаб.
09.02.2026 15:02 Ответить
У повній відповідності із законом Паркінсона. Бо наявних штабів, вочевидь, недостатньо.
Можна тільки уявити собі, скільки штабів знадобиться створити, коли розпочнеться боротьба із росіянськими ВМС!
09.02.2026 15:04 Ответить
09.02.2026 15:06 Ответить
Британія планує створити штаб для боротьби з російським "тіньовим флотом", - Sunday Times.

Є з кого брати приклад!

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, витратив весь свій термін перебування на посаді, для проведення консультацій, щодо передачі Україні ракет "Taurus".
09.02.2026 15:12 Ответить
Чекаю, коли Зєльонкін сформує штаб для боротьби з російським тіньовим нафтогоном «Дружба».
09.02.2026 15:13 Ответить
ОБЕРЕЖНО ДВЕРІ ЗАЧИНЯЮТЬСЯ НАСТУПНА СТАНЦІЯ ЖОПА !)
09.02.2026 16:08 Ответить
Ключеве слово ,,планують,,
09.02.2026 16:10 Ответить
Шось раненько вони почали планувати.
09.02.2026 16:31 Ответить
 
 