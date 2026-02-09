Британия планирует создать штаб для борьбы с российским "теневым флотом", - Sunday Times
Великобритания намерена усилить противодействие российскому "теневому флоту" и создать специальный командный центр для мониторинга и возможного перехвата подсанкционных судов у восточного побережья страны.
Об этом говорится в расследовании Sunday Times, передает Цензор.НЕТ.
По данным источников издания, из нового штаба военные будут собирать разведывательные данные, отслеживать суда, которые помогают России обходить санкции, а также при необходимости смогут перехватывать их в море.
Командный центр планируют разместить на базе учебного комплекса HMS Calliope в Гейтсхеде, который сейчас использует резерв Королевского флота. Объект должны переоборудовать в полноценную военную базу. Оттуда дистанционно управляемые лодки смогут патрулировать акватории Северного моря и Ла-Манша на расстоянии до 800 километров.
В перспективе эти беспилотные суда будут следить за российскими танкерами, выявлять корабли с фальшивыми флагами или названиями и собирать разведывательную информацию о перемещении судов "теневого флота".
Как отмечает Sunday Times, одной из главных проблем в задержании судов с незаконными грузами остается высокая стоимость их длительного содержания. Среди возможных решений команда министра обороны Великобритании Джона Гилли рассматривает продажу нефти из задержанных танкеров для компенсации расходов на их арест и дальнейшее содержание.
Можна тільки уявити собі, скільки штабів знадобиться створити, коли розпочнеться боротьба із росіянськими ВМС!
Є з кого брати приклад!
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, витратив весь свій термін перебування на посаді, для проведення консультацій, щодо передачі Україні ракет "Taurus".