Британія виділить $205 млн на закупівлю зброї США для України, - Politico

Велика Британія погодилася приєднатися до програми НАТО з закупівлі американської зброї для України та виділить на це 150 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив Politico, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Лондон став одним з останніх союзників, які долучилися до програми з постачання критично важливого озброєння Києву.

"Я радий підтвердити, що Велика Британія виділяє 150 мільйонів фунтів стерлінгів ($205 млн - ред.) на PURL", - заявив Гілі.

"Разом ми маємо забезпечити Україну критично важливою протиповітряною обороною, яка їй потрібна у відповідь на жорстокий напад Путіна", - додав він.

Програма PURL

PURL — це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

ракети для систем Patriot,

боєприпаси для HIMARS,

інше важливе американське озброєння.

