Програма PURL: голова місії при НАТО Гетьманчук назвала 6 країн, які найбільше допомогли закупляти зброю для України

Голова української місії при НАТО Альона Гетьманчук назвала країни, які найбільше допомагають Україні у придбанні критично важливого американського озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони, постачання яких здійснюється через механізм PURL.

Про це Гетьманчук під час зустрічі з журналістами у Брюсселі напередодні міністерського засідання НАТО, куди запрошена також Україна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Хто в лідерах?

Посол підтвердила, що розподіл допомоги Україні між державами-членами НАТО є нерівномірним, і є кілька держав-лідерів, що закривають непропорційно велику частку витрат.

Лідер по внесках у PURL – це Норвегія. Донор номер два – Нідерланди, номер три – Німеччина. Є ще три країни, які дуже близько – це Канада, Швеція і Данія", – розповіла вона.

Проблеми у фінансуванні програми

За словами Гетьманчук, ці держави-лідери ставлять питання щодо справедливого розподілу коштів, і це є проблемою у фінансуванні програми. Втім, вони готові і надалі підтримувати Україну.

"Оці топ-6 – це фактично кістяк фінансування PURL. Є й інші, які також зробили помітні внески. Всі ці крани чудово розуміють: не підтримуючи PURL, вони покарають виключно Україну - українців в тилу, які сидять в екстремально холодних температурах під жахливими обстрілами, а також українських військових, яким треба стримувати фронт", – пояснила дипломатка.

Раніше Вітакер розповів, що найбільше зброї для України в рамках PURL профінансували ФРН, Нідерланди та Норвегія.

Програма PURL

PURL — це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

ракети для систем Patriot,

боєприпаси для HIMARS,

інше важливе американське озброєння.

