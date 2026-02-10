Найбільше зброї для України в рамках PURL профінансували ФРН, Нідерланди та Норвегія, - Вітакер

Найбільше профінансували постачання американської зброї до України в рамках PURL три європейські держави - Німеччина, Нідерланди та Норвегія.

Про це заявив посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Що відомо?

"Хочу відзначити прогрес, якого ми досягли щодо Пріоритетного списку потреб України (PURL). Створений президентом Трампом, PURL дає змогу союзникам та партнерам закуповувати американське озброєння, щоб підтримувати боєздатність України… Хочу відзначити трьох лідерів PURL: Німеччину, Нідерланди та Норвегію", - зазначив він.

Дипломат вказав, що PURL "зміцнює оборону України, водночас сприяючи мирним зусиллям шляхом здійснення тиску на Росію, щоб змусити її сісти та залишатися за столом переговорів".

Програма PURL

PURL — це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

ракети для систем Patriot,

боєприпаси для HIMARS,

інше важливе американське озброєння.

