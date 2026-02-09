Вітакер про ставлення США до Євросоюзу: "Улюблена тема для скарг"

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Європейський Союз має спростити регулювання, зупинити відтік талантів і взяти на себе більшу частину відповідальності за безпеку європейського континенту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Посол США в НАТО жартома назвав ставлення Вашингтону до Євросоюзу "улюбленою темою для скарг у відповідь на скарги європейців на Сполучені Штати".

"Нам потрібно, щоб ЄС спростив свою діяльність. Ми б назвали це дерегуляцією. Ви називаєте це спрощенням. Як би ви це не називали, вам доведеться заохочувати формування капіталу та прийняття ризиків", - заявив Вітакер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не прагнуть розпаду НАТО. Ми хочемо бачити сильний Альянс, - Вітакер

Він наголосив, що Європа втрачає надто багато талантів на глобальному рівні, зокрема на користь США, і повинна навчитися ефективніше їх утримувати та використовувати, інакше ризикує "залишитися позаду".

Також посол заявив, що Сполучені Штати очікують від Європи посилення власної ролі у сфері безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США перехопили ще один танкер "тіньового флоту" РФ в Індійському океані. ВIДЕО

"Ми очікуємо, що Європа стане сильнішою і розділить із США тягар європейської безпеки, а зрештою візьме на себе оборону європейського континенту разом із ядерною парасолькою США", - сказав він.