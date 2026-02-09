США не прагнуть розпаду НАТО. Ми хочемо бачити сильний Альянс, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заперечив, що США хочуть розпаду НАТО. За його словами, Штати хочуть бачити сильний Альянс.

Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.



Дипломат прокоментував висновки звіту Мюнхенської безпекової конференції, в якому автори попереджали, що найбільший виклик ліберальному міжнародному порядку "виходить зсередини" через різку зміну мислення адміністрації США щодо своїх альянсів.

Вітакер наголосив, що США не хочуть розформувати НАТО чи підривати наявні альянси, як натякають автори звіту, а лише "збалансувати" те, як оборонний тягар лягає на різні країни НАТО.

"Ми намагаємося зробити НАТО сильнішим, не виходити з його складу чи відкидати його, а зробити так, щоб він функціонував так, як задумувалося, як альянс із 32 сильних та спроможних союзників", - пояснив він.

Він також заявив, що Штати розчаровані тим, що у Європі "багато дискусій і мало дій", а союзники витрачають більше часу на обговорення проблем, ніж на їх вирішення.

Вітакер вважає, що в питаннях безпеки європейським партнерам потрібно збільшити свої витрати на оборону та продемонструвати, що вони можуть "виконати" свої обіцянки, зокрема щодо збільшення цільових показників видатків НАТО.

