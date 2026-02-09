Новини США в НАТО
США не прагнуть розпаду НАТО. Ми хочемо бачити сильний Альянс, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заперечив, що США хочуть розпаду НАТО. За його словами, Штати хочуть бачити сильний Альянс.

Що відомо?

Дипломат прокоментував висновки звіту Мюнхенської безпекової конференції, в якому автори попереджали, що найбільший виклик ліберальному міжнародному порядку "виходить зсередини" через різку зміну мислення адміністрації США щодо своїх альянсів.

Вітакер наголосив, що США не хочуть розформувати НАТО чи підривати наявні альянси, як натякають автори звіту, а лише "збалансувати" те, як оборонний тягар лягає на різні країни НАТО.

"Ми намагаємося зробити НАТО сильнішим, не виходити з його складу чи відкидати його, а зробити так, щоб він функціонував так, як задумувалося, як альянс із 32 сильних та спроможних союзників", - пояснив він.

Він також заявив, що Штати розчаровані тим, що у Європі "багато дискусій і мало дій", а союзники витрачають більше часу на обговорення проблем, ніж на їх вирішення.

Вітакер вважає, що в питаннях безпеки європейським партнерам потрібно збільшити свої витрати на оборону та продемонструвати, що вони можуть "виконати" свої обіцянки, зокрема щодо збільшення цільових показників видатків НАТО.

АГА....особливо це видно по бажанню атакувати Данію і забрати в неї 98% території. Данія - член засновник НАТО
09.02.2026 17:41 Відповісти
Це тільки слова ! Уся діяльність США спрямована на розвал НАТО, на захват Тайваню Китаєм , на кшталт Криму Московією.
09.02.2026 18:23 Відповісти
Звісно, США не хочуть розпаду та скасування НАТО.
Цього хочуть Трамп і *****. Але в Конгресі США ще зберігається більшість притомних в обох палатах, вони цього не допустять (поки що).
09.02.2026 19:40 Відповісти
п*здить...
09.02.2026 20:03 Відповісти
 
 