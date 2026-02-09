НАТО хоче цього тижня схвалити військову місію в Арктиці, зокрема у Гренландії, - Reuters

НАТО розглядає можливість запуску військової місії Arctic Sentry в Арктиці, зокрема на Гренландії, для посилення ролі Альянсу в регіоні та зниження напруженості між США й європейськими союзниками.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела, пише Цензор.НЕТ.

За даними співрозмовників агентства, рішення про запуск місії може бути ухвалене вже цього тижня під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, запланованої на 12 лютого.

Військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") раніше запропонували кілька європейських держав. Ініціатива з’явилася на тлі загострення відносин між США та європейськими союзниками, коли президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наполягав на передачі Гренландії під контроль Вашингтона.

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

