НАТО хочет на этой неделе одобрить военную миссию в Арктике, в частности - в Гренландии, - Reuters
НАТО рассматривает возможность запуска военной миссии Arctic Sentry в Арктике, в частности - на Гренландии, для усиления роли Альянса в регионе и снижения напряженности между США и европейскими союзниками.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, пишет Цензор.НЕТ.
По данным собеседников агентства, решение о запуске миссии может быть принято уже на этой неделе во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, запланированной на 12 февраля.
Военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") ранее предложили несколько европейских государств. Инициатива появилась на фоне обострения отношений между США и европейскими союзниками, когда президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настаивал на передаче Гренландии под контроль Вашингтона.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
