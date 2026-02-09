НАТО хочет на этой неделе одобрить военную миссию в Арктике, в частности - в Гренландии, - Reuters

НАТО рассматривает возможность запуска военной миссии Arctic Sentry в Арктике, в частности - на Гренландии, для усиления роли Альянса в регионе и снижения напряженности между США и европейскими союзниками.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, пишет Цензор.НЕТ.

По данным собеседников агентства, решение о запуске миссии может быть принято уже на этой неделе во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, запланированной на 12 февраля.

Военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") ранее предложили несколько европейских государств. Инициатива появилась на фоне обострения отношений между США и европейскими союзниками, когда президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настаивал на передаче Гренландии под контроль Вашингтона.

Планы США на Гренландию

Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

