Трамп все еще стремится к контролю над Гренландией, - премьер-министр Нильсен
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен предупредил, что Вашингтон все еще стремится контролировать арктический остров, несмотря на то, что американский лидер Дональд Трамп исключил применение военной силы.
Об этом он сказал в выступлении перед парламентом, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Предупреждение
Нильсен заявил, что США продолжают искать "пути к владению и контролю над Гренландией".
"Взгляд на Гренландию и ее население не изменился: Гренландия должна быть связана с США и управляться оттуда", - сказал министр.
Интерес США к Гренландии
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
якби він міг, він би ще й канаду окупував, типу для захисту від рептилоїдів
Политик известен своими жесткими высказываниями по поводу права гренландцев на независимость и самоопределение: «Мы не хотим быть американцами. Нет, мы не хотим быть датчанами. Мы хотим быть гренландцами. И мы хотим нашей собственной независимости в будущем».
Тот кто построит экономически независимую Гренландию.
Территория по расположению, уровню экономики и ведению хозяйства без внешних вливаний не выживет.
Первый номер программы - отделение от Дании. (или увеличение финансирования)
Независимость - это всегда про деньги для элиты