Трамп все еще стремится к контролю над Гренландией, - премьер-министр Нильсен

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен предупредил, что Вашингтон все еще стремится контролировать арктический остров, несмотря на то, что американский лидер Дональд Трамп исключил применение военной силы.

Об этом он сказал в выступлении перед парламентом, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Нильсен заявил, что США продолжают искать "пути к владению и контролю над Гренландией".

"Взгляд на Гренландию и ее население не изменился: Гренландия должна быть связана с США и управляться оттуда", - сказал министр.

Интерес США к Гренландии

Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

