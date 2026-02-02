Новости
Трамп все еще стремится к контролю над Гренландией, - премьер-министр Нильсен

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен предупредил, что Вашингтон все еще стремится контролировать арктический остров, несмотря на то, что американский лидер Дональд Трамп исключил применение военной силы.

Об этом он сказал в выступлении перед парламентом, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Предупреждение

Нильсен заявил, что США продолжают искать "пути к владению и контролю над Гренландией".

"Взгляд на Гренландию и ее население не изменился: Гренландия должна быть связана с США и управляться оттуда", - сказал министр.

Интерес США к Гренландии

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

Так - Трамп же натякнув на купівлю - продаж
02.02.2026 16:09 Ответить
За цим педофілом плаче психушка і тюрма. Або могила дивлячись на вік
02.02.2026 16:10 Ответить
так вже ж сказав, що майже купив і це буде ще один штат.
02.02.2026 16:11 Ответить
поясніть педофілу що то не той острів де епштейн дітей возив
02.02.2026 16:15 Ответить
трамп - педофіл і імперіаліст, звичайно він хоче розширення сша

якби він міг, він би ще й канаду окупував, типу для захисту від рептилоїдів
02.02.2026 16:19 Ответить
В ще він прагне про те щоб йому дали койку поруч з наполеоном, гітлером, та іншими його героями
02.02.2026 16:35 Ответить
Так і Путін нічого зі своїх забаганок не змінює від слова "ніколи". Тому пофіг йому на всі "гарантії" та прочу зелену маяччню. Так і Трамп не забуде про Канаду, тим паче про Гренландію.
02.02.2026 16:45 Ответить
С 7 апреля 2025 года он занимает пост председателя правительства Гренландии (в просторечии - премьер-министр).

Политик известен своими жесткими высказываниями по поводу права гренландцев на независимость и самоопределение: «Мы не хотим быть американцами. Нет, мы не хотим быть датчанами. Мы хотим быть гренландцами. И мы хотим нашей собственной независимости в будущем».
Тот кто построит экономически независимую Гренландию.
Территория по расположению, уровню экономики и ведению хозяйства без внешних вливаний не выживет.
Первый номер программы - отделение от Дании. (или увеличение финансирования)
Независимость - это всегда про деньги для элиты
02.02.2026 16:56
 
 