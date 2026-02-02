Трамп все ще прагне контролю над Гренландією, - прем’єр-міністр Нільсен

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен попередив, що Вашингтон все ще прагне контролювати арктичний острів, попри те, що американський лідер Дональд Трамп виключив застосування військової сили.

Про це він сказав у промові перед парламентом, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Попередження

Нільсен заявив, що США продовжують шукати "шляхи до володіння та контролю над Гренландією".

"Погляд на Гренландію та її населення не змінився: Гренландія має бути пов'язана з США й управлятися звідти", - сказав міністр.

Інтерес США до Гренландії

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

