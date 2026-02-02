Трамп все ще прагне контролю над Гренландією, - прем’єр-міністр Нільсен

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен попередив, що Вашингтон все ще прагне контролювати арктичний острів, попри те, що американський лідер Дональд Трамп виключив застосування військової сили.

Попередження

Нільсен заявив, що США продовжують шукати "шляхи до володіння та контролю над Гренландією".

"Погляд на Гренландію та її населення не змінився: Гренландія має бути пов'язана з США й управлятися звідти", - сказав міністр.

Інтерес США до Гренландії

  • Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Так - Трамп же натякнув на купівлю - продаж
02.02.2026 16:09 Відповісти
За цим педофілом плаче психушка і тюрма. Або могила дивлячись на вік
02.02.2026 16:10 Відповісти
так вже ж сказав, що майже купив і це буде ще один штат.
02.02.2026 16:11 Відповісти
поясніть педофілу що то не той острів де епштейн дітей возив
02.02.2026 16:15 Відповісти
трамп - педофіл і імперіаліст, звичайно він хоче розширення сша

якби він міг, він би ще й канаду окупував, типу для захисту від рептилоїдів
02.02.2026 16:19 Відповісти
В ще він прагне про те щоб йому дали койку поруч з наполеоном, гітлером, та іншими його героями
02.02.2026 16:35 Відповісти
Так і Путін нічого зі своїх забаганок не змінює від слова "ніколи". Тому пофіг йому на всі "гарантії" та прочу зелену маяччню. Так і Трамп не забуде про Канаду, тим паче про Гренландію.
02.02.2026 16:45 Відповісти
С 7 апреля 2025 года он занимает пост председателя правительства Гренландии (в просторечии - премьер-министр).

Политик известен своими жесткими высказываниями по поводу права гренландцев на независимость и самоопределение: «Мы не хотим быть американцами. Нет, мы не хотим быть датчанами. Мы хотим быть гренландцами. И мы хотим нашей собственной независимости в будущем».
Тот кто построит экономически независимую Гренландию.
Территория по расположению, уровню экономики и ведению хозяйства без внешних вливаний не выживет.
Первый номер программы - отделение от Дании. (или увеличение финансирования)
Независимость - это всегда про деньги для элиты
02.02.2026 16:56 Відповісти
 
 