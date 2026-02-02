Трамп все ще прагне контролю над Гренландією, - прем’єр-міністр Нільсен
Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен попередив, що Вашингтон все ще прагне контролювати арктичний острів, попри те, що американський лідер Дональд Трамп виключив застосування військової сили.
Про це він сказав у промові перед парламентом, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Попередження
Нільсен заявив, що США продовжують шукати "шляхи до володіння та контролю над Гренландією".
"Погляд на Гренландію та її населення не змінився: Гренландія має бути пов'язана з США й управлятися звідти", - сказав міністр.
Інтерес США до Гренландії
- Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
якби він міг, він би ще й канаду окупував, типу для захисту від рептилоїдів
Политик известен своими жесткими высказываниями по поводу права гренландцев на независимость и самоопределение: «Мы не хотим быть американцами. Нет, мы не хотим быть датчанами. Мы хотим быть гренландцами. И мы хотим нашей собственной независимости в будущем».
Тот кто построит экономически независимую Гренландию.
Территория по расположению, уровню экономики и ведению хозяйства без внешних вливаний не выживет.
Первый номер программы - отделение от Дании. (или увеличение финансирования)
Независимость - это всегда про деньги для элиты