Командование НАТО в Европе начало планирование миссии Альянса в Арктике

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич поручил начать конкретное военное планирование миссии "Арктический страж".

Об этом пишет Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Миссия НАТО в Арктике

Планы по миссии НАТО с целью лучшей защиты арктического региона вокруг Гренландии становятся все более конкретными.

Как отмечается, министры обороны стран НАТО могут обсудить первый проект оперативного плана в Брюсселе уже на следующей неделе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гренландия признала, что необходимо усилить безопасность в Арктике на фоне агрессивных действий России

Пресс-секретарь командования Гринкевича подтвердил это решение по запросу издания. Полковник Мартин Л. О'Доннелл сообщил, что планы по усилению мер бдительности НАТО уже разрабатываются.

В то же время он не захотел предоставлять никаких деталей относительно арктической миссии, поскольку планирование только началось.

Планы США на Гренландию

Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль восстанавливает советские базы и тестирует оружие: Россия милитаризирует Арктику, - ЦПД