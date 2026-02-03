Командование НАТО в Европе начало планирование миссии Альянса в Арктике
Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич поручил начать конкретное военное планирование миссии "Арктический страж".
Об этом пишет Spiegel, передает Цензор.НЕТ.
Миссия НАТО в Арктике
Планы по миссии НАТО с целью лучшей защиты арктического региона вокруг Гренландии становятся все более конкретными.
Как отмечается, министры обороны стран НАТО могут обсудить первый проект оперативного плана в Брюсселе уже на следующей неделе.
Пресс-секретарь командования Гринкевича подтвердил это решение по запросу издания. Полковник Мартин Л. О'Доннелл сообщил, что планы по усилению мер бдительности НАТО уже разрабатываются.
В то же время он не захотел предоставлять никаких деталей относительно арктической миссии, поскольку планирование только началось.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль