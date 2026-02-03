Командування НАТО в Європі розпочало планування місії Альянсу в Арктиці

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич доручив розпочати конкретне військове планування місії "Арктичний вартовий".

Про це пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Місія НАТО в Арктиці

Плани щодо місії НАТО з метою кращого захисту арктичного регіону навколо Гренландії стають все більш конкретними.

Як зазначається, міністри оборони країн НАТО можуть обговорити перший проєкт оперативного плану в Брюсселі вже наступного тижня.

Прессекретар командування Гринкевича підтвердив це рішення на запит видання. Полковник Мартін Л. О'Доннелл повідомив, що плани щодо посилення заходів пильності НАТО вже розробляються.

Водночас він не захотів надавати жодних деталей щодо арктичної місії, оскільки планування тільки розпочалося.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

