УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8326 відвідувачів онлайн
Новини Припинення вогню між Україною та РФ
1 643 24

США не встановлюють дедлайнів завершення війни Росії проти України, - Вітакер

Метью Вітакер про удари по Ірану

Адміністрація США не визначає конкретних термінів для завершення війни Росії проти України й зосереджується на якнайшвидшому припиненні бойових дій.

Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, згаданий раніше дедлайн у червні був озвучений президентом України Володимиром Зеленським, а не американською стороною. "Дедлайни є дуже небезпечними в цій ситуації", - наголосив Вітакер.

Він зазначив, що США прагнуть досягнення мирної угоди та хочуть якнайшвидшого припинення бойових дій. За словами дипломата, представники американської сторони ведуть постійні переговори, спрямовані на пошук рішення, але будь-яка угода потребуватиме згоди як України, так і Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні не закінчиться до літа, як хочуть того США, - NBC News

Водночас Вітакер розкритикував європейські країни за недостатнє нарощування оборонного виробництва після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Він заявив, що Європа передала Україні значну частину наявного озброєння, не компенсувавши ці запаси, що створило додаткове навантаження на оборонну промисловість США.

За його словами, вирішенням проблеми може стати координація європейської оборонної промисловості та збільшення виробництва, хоча найпотужніше озброєння, як і раніше, постачають Сполучені Штати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не бачить перспектив економічної співпраці зі США, - Лавров

Автор: 

США (26539) війна в Україні (8328) Вітакер Метью (66)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
купа томагавків, наданих Україні, зробе чіткий дедлайн
нема чого хвилюватись за пускові - Українці швидко знайдуть з чого по ********** пуляти
показати весь коментар
09.02.2026 16:03 Відповісти
+4
сша партньор рабсії..
на цілий світ мита,
а на рф - зась!
показати весь коментар
09.02.2026 16:13 Відповісти
+2
У українців на подібну популістську владу з 2019 року вже рефлекс виробився. БРЕШУТЬ!!!
показати весь коментар
09.02.2026 16:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніфіга червень значить червень. Ви тут, цей.. Зеленського не провокуйте. Лідер Всесвіту знає, що каже. 😸
показати весь коментар
09.02.2026 16:03 Відповісти
лідар всесвіту - це трамп..
не провокуйте..
показати весь коментар
09.02.2026 16:08 Відповісти
Ох, і по тонкому ви ходите, Мосейчук і тут можливо все бачить 😸
показати весь коментар
09.02.2026 16:10 Відповісти
купа томагавків, наданих Україні, зробе чіткий дедлайн
нема чого хвилюватись за пускові - Українці швидко знайдуть з чого по ********** пуляти
показати весь коментар
09.02.2026 16:03 Відповісти
Американці дайте, умовні українці знайдуть, як використовувати, ... а де тут ти?

Прожовжиш писати тупі коменти сидячи на дивані і паралельно слухаючи марафон?
показати весь коментар
09.02.2026 16:20 Відповісти
там де треба
показати весь коментар
09.02.2026 16:45 Відповісти
Ахах, ти жалюгідний пацюк лицемір, який думає, що знає, як все повинно бути зроблено, але робити це все має хтось, а не ти, бо ти сцикло і нездара.
показати весь коментар
09.02.2026 16:59 Відповісти
де ти, воїн? на яких фронтах?
показати весь коментар
09.02.2026 17:01 Відповісти
А я і ніде на казав, що воюю, не пишу, яку ще нам зброю треба надати і не вдаю експерта з воєнної справи.

Тут мова про тебе, жалюгідного щура. То як будеш виправдовуватися?
показати весь коментар
09.02.2026 17:06 Відповісти
нашо перед блазнем то робити? у своєму упевнений
показати весь коментар
09.02.2026 17:07 Відповісти
Повертайся на диван пацюче, героїчні коменти самі себе не напишуть.
показати весь коментар
09.02.2026 17:18 Відповісти
Імпотенти!
показати весь коментар
09.02.2026 16:04 Відповісти
дєди ж ..

а скільки було тих дєдлайнів..
результат - лайно..
показати весь коментар
09.02.2026 16:11 Відповісти
У українців на подібну популістську владу з 2019 року вже рефлекс виробився. БРЕШУТЬ!!!
показати весь коментар
09.02.2026 16:05 Відповісти
сша партньор рабсії..
на цілий світ мита,
а на рф - зась!
показати весь коментар
09.02.2026 16:13 Відповісти
Адміністрація США не визначає конкретних термінів для завершення війни Росії проти України , "ТРАМБОН З КУЙЛОМ НЕ ВСТАНОВЛЮВАЛИ ТАКОХ ДЕДЛАЙН ДЛЯ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ, ЗГІДЕО ОМАНСЬКОГО ЗБІГОВИСЬКА.,ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ЯКОГО, КУЙЛО НА ЦІЛИЙ СВІТ ВІДЗІВТУЄ "СВО УСПІШНО ВИКОНАЛО ПОСТАВЛЕНІ ЗАДАЧІ І ЦІЛІ , А ВІД ТАК МИ ПРИПИНЯЄМО ЙОГО ДАЛЬНІШУ ДІЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ,,,
показати весь коментар
09.02.2026 16:13 Відповісти
Знову в коментах отара овець з промитими мізками.
Сумно.
показати весь коментар
09.02.2026 16:21 Відповісти
А навіщо ти їх читаєш, якщо ти баран.
показати весь коментар
09.02.2026 16:44 Відповісти
Краще б ти мовчав, ніж відповідати так по дитячому.
показати весь коментар
09.02.2026 16:55 Відповісти
Яке там завершення...все тільки починається
показати весь коментар
09.02.2026 16:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pLbQ6k_ibFU https://www.youtube.com/watch?v=МЕГА-УДАР ВСУ: СУПЕР-СКЛАД С FPV ВЗОРВАН В РОСТОВЕ
показати весь коментар
09.02.2026 16:49 Відповісти
Шкідливе свинятко розплющує очі і баче що мабуть не дуже його хочуть
показати весь коментар
09.02.2026 16:51 Відповісти
А чьому ніхто не волає про амеріканських бариг?Бо з 2016 по 19 роки з кожної помийки неслось про "бариг"(привіт сакашвілі),а зараз тиша?
показати весь коментар
09.02.2026 16:52 Відповісти
Тю, йо... як це не встановлюють? А як же "за 24 години"? А потім - "за два тижні?" А потім ще "за два місяці...?" Ху.ня якась коїться на берегах Потомака...
показати весь коментар
09.02.2026 18:36 Відповісти
 
 