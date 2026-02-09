США не встановлюють дедлайнів завершення війни Росії проти України, - Вітакер

Адміністрація США не визначає конкретних термінів для завершення війни Росії проти України й зосереджується на якнайшвидшому припиненні бойових дій.

Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, згаданий раніше дедлайн у червні був озвучений президентом України Володимиром Зеленським, а не американською стороною. "Дедлайни є дуже небезпечними в цій ситуації", - наголосив Вітакер.

Він зазначив, що США прагнуть досягнення мирної угоди та хочуть якнайшвидшого припинення бойових дій. За словами дипломата, представники американської сторони ведуть постійні переговори, спрямовані на пошук рішення, але будь-яка угода потребуватиме згоди як України, так і Росії.

Водночас Вітакер розкритикував європейські країни за недостатнє нарощування оборонного виробництва після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Він заявив, що Європа передала Україні значну частину наявного озброєння, не компенсувавши ці запаси, що створило додаткове навантаження на оборонну промисловість США.

За його словами, вирішенням проблеми може стати координація європейської оборонної промисловості та збільшення виробництва, хоча найпотужніше озброєння, як і раніше, постачають Сполучені Штати.

