Війна в Україні не закінчиться до літа, як хочуть того США, - NBC News

Війна в Україні, ймовірно, не завершиться до літа, попри очікування окремих американських політичних кіл.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на експертів, з якими поспілкувалося видання, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

За їхніми оцінками, переговорний процес перебуває у безвихідній ситуації й може зрушити з місця лише за умови суттєвого тиску на одну зі сторін. Водночас експерти вказують, що наразі основний тиск Заходу спрямований не на Росію, а саме на Україну.

Аналітики окреслюють два можливі сценарії. Перший — Україна під тиском погоджується на капітуляційні умови через погіршення гуманітарної ситуації та нестерпні умови життя в містах. Другий — міжнародна спільнота посилює тиск на Росію, змушуючи її погодитися на завершення війни, навіть якщо це означатиме тимчасове перемир’я з фіксацією нинішньої лінії фронту.

Окремо експерти звертають увагу на політичний фактор у США. За їхніми словами, щоразу, коли ситуація на фронті могла змінитися на користь України — зокрема завдяки можливому наданню більш потужних далекобійних ракет — відбувалися телефонні розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, після яких політична динаміка змінювалася не на користь Києва.

Загальний висновок аналітиків NBC News полягає в тому, що без "дива" або різкого й послідовного посилення тиску на Росію завершення війни до літа виглядає малоймовірним.

Виявляється хочуть одні американці?? А інші ?? Знімають кеш та Підливають масло в вогонь
09.02.2026 13:57 Відповісти
А хто воювати буде? 50+ діди з хворобами? Мені цікаво, вже й нікого хапати
09.02.2026 14:02 Відповісти
Ого, скільки ж незламників одразу набігло. Але я щось не бачу черг з них біля ТЦК. І чому ж це...
09.02.2026 14:04 Відповісти
Правильно ставити питання - чи ця війна закінчиться в 21 столітті. Бо війна з дикунами йде вже 800 років.
09.02.2026 13:56 Відповісти
І де ти з ними воював до 2014-го?
09.02.2026 20:27 Відповісти
Весна прийде кацапню на кол саджати будемо
09.02.2026 13:56 Відповісти
Виявляється хочуть одні американці?? А інші ?? Знімають кеш та Підливають масло в вогонь
09.02.2026 13:57 Відповісти
Пиши по суті питання,а то навіть твій супєрвайзєр не зрозуміє на чієму ти боці
09.02.2026 14:08 Відповісти
Шо тобі не зрозуміло??
09.02.2026 14:09 Відповісти
А ти у супєрвайзера свого запитай, тому все буде зрозіміло?
09.02.2026 14:43 Відповісти
ggh jggh завжди був на боці *****. Він вже неодноразово палився. І всі, хто його лайкнули, теж із його гівно-ферми: Valerii Popov #525782, Yura Sobko, Viktor G, Lawrence Smith, Стен Вел, Ярослав #611254, Maksim Maksim #616655.
09.02.2026 14:55 Відповісти
Ну чому ж одні американці? ********** теж хоче завершення війни. На його умовах.
09.02.2026 14:28 Відповісти
Цей заголовок повинен бути таким:
"Україна не капітулює перед ****** до літа, як хоче майстер сдєлок та нарцис Трумп"
09.02.2026 14:00 Відповісти
Тобі дуже русскага міра захотілось, гімноїд?
09.02.2026 14:29 Відповісти
А хто воювати буде? 50+ діди з хворобами? Мені цікаво, вже й нікого хапати
09.02.2026 14:02 Відповісти
Ну й чого ти вилізло? Ховайся під спідницею!
09.02.2026 14:04 Відповісти
А ти вже там і тобі самому скучно?
09.02.2026 14:06 Відповісти
Скільки ж сцикливих чоловіків розвелося!
09.02.2026 15:50 Відповісти
С під якого дивану вилізло? Добову пайку взяв і побіг
09.02.2026 15:02 Відповісти
це політика зеленої партії в співпраці з пенсійним фондом. чим більше виб'ють потенційних пенсіонерів, тим більше грошей міндичи хапонуть на побудові захисту для пенсфонду. а бабульки, які на т.з. пєнзію, якось та виживуть, по любому на т.з. виборах будуть "вибирати" зєлічку та його компашку. потужних менагерів. для цього у них гречки на засів вистачить!
09.02.2026 14:13 Відповісти
А ти вже коровай для бурятів спекло? Чи ти більше кадирівців чекаєш?
09.02.2026 14:57 Відповісти
"...Україна під тиском погоджується на капітуляційні умови через погіршення гуманітарної ситуації та нестерпні умови життя в містах." - які ж вони тупі чи далекі від реальності всі ці аналітики! До капітуляції України може привести тільки зрада вищого керівництва у повному складі (ВР+президент), бо коли януковоч втік, то ВР втримала українську державність. А гуманітарна ситуація та нестерпні умови життя ні на що не впливають, бо колись люди жили і в землянках та ще й розмножувалися!
09.02.2026 14:02 Відповісти
цивілізація та її блага, зробили людей балуваними! ті жінки, яким за 50+, (чоловіків зараз слуги масово утилізують), ну вони можуть і в землянках з буржуйками вижити, але, ті яким 40+, хоча їх чоловікам утилізація не так загорожує, ну хіба що тільки простолюдинам, це вже питання. а решта, яким 40-, без питань. у тих немає шансів, вони без кафєшечєк, татушечєк, губок-пісєчєк, буковєлєй зімой та "барсу пасматреть лєтом" - їм вєе не прожить.!!
09.02.2026 14:23 Відповісти
"...решта, яким 40-, без питань. у тих немає шансів, вони без кафєшечєк, татушечєк, губок-пісєчєк, буковєлєй зімой та "барсу пасматреть лєтом" - по-вашому ось ці змусять владу України капітулювати? Не смішіть! Вони здриснуть за кордон, а в Україні залишаться ждуни і жителі землянок! Тобто "нестерпні умови" - фактор, що абсолютно не впливає на закінчення війни. Це фантазії оточення пуйла, що боїться казати йому правду.
09.02.2026 14:52 Відповісти
Капітуляція України була ще в 2019 році коли мудрий нарід вибрав мудрого політика
09.02.2026 15:03 Відповісти
І тепер ти допомагаєш капітулянту, щоб він ще більше віддав кацапам?
09.02.2026 15:05 Відповісти
🤦 (коментарі тут зайві)
09.02.2026 15:07 Відповісти
Тобто по-вашому з 2019 року України не існує? Вона з того часу кусок кацапстану, так?
09.02.2026 15:09 Відповісти
Бери вище, за Крим з 2014 року який забрали без єдиного пострілу і шматки лднр нічого не хочете сказати?
09.02.2026 15:10 Відповісти
Ну то 24.08.91 була імітація по-вашому? Не було всі ці 35 років незалежності? То чого ще прапорець у вас жовто-блакитний? Міняйте на триколор кацапський!
09.02.2026 15:16 Відповісти
🤦 🤦🤦(коментарі зайві) отримуй від опи 15 грн .
09.02.2026 15:20 Відповісти
Чого чонгар розмінували? чого ракетну програму закрили ? Чого бомбардувальники порізали? Чого ядерну зброю віддали за часів незалежності?
09.02.2026 15:21 Відповісти
А того саме, що в 2018 серіал "Свати" заборонили, а їх виробника - студію "квартал 95", яка з рашки фінансувалася, та за іншу їх прокацапську кінопродукцію, - чомусь зрадниками не визнали! А того саме, що в 1991 році в новостворене СБУ понабирали старих кадрів з кгб, що зумовило перетворення цієї служби у філію фсб. І це є основною причиною усіх негараздів і бід України!
09.02.2026 15:31 Відповісти
Не було всі ці 35 років незалежності?
Не було.Під диктовку закордонних глобалістів роззброїли Україну,та провели нищівні реформи.
09.02.2026 17:41 Відповісти
А кацапстан по-вашому сюди руки не доклав, так? Захід у всьому винен?
09.02.2026 18:26 Відповісти
Другий - міжнародна спільнота посилює тиск на Росію

Це вже анекдот.
09.02.2026 14:04 Відповісти
Війна в Україні не закінчиться до літа, як хочуть того Сполучені штати Америки, - NBC News

Щоразу, коли ситуація на фронті могла змінитися на користь України - зокрема завдяки можливому наданню більш потужних далекобійних ракет - відбувалися телефонні розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, після яких політична динаміка змінювалася не на користь Києва.

"США будуть тиснути, щоб завершити війну в Україні до літа," - Зеленський.

У перекладі з "дипломатичної" США ПРОДОВЖАТЬ тиснути НА ЖЕРТВУ АГРЕСІЇ УКРАЇНУ, щоб завершити війну в Україні до літа, НА УМОВАХ КРЕМЛЯ.

Путін і Трамп продовжують тиснути на жертву... Кожний своїм способом: т. Путін на фронті і руйнуванням інфрастуктури виживання, а кліка т. Трампа т.зв. "діпломатічєскім путьом". Такий тандем... Тактика Гітлера, Сталіна "и примкнувшего к ним" Муссоліні (Муссоліні в період Мюнхена38 видав формулу "Большие птицьі всегда договорятся между собой за счет более мелких", якою і користується Трамп, ПУтін і схоже вже квапиться Макрон) перед і після Мюнхена38 і апофеоз Протокол Рібентропа-Молотова - США у летаргії нейтралітету, а миротворець Чемберлен... "

09.02.2026 14:04 Відповісти
Давайте відділимо мух від котлет. В 2019 більшість виборців України проголосували за "сойтись посередине". З того часу в Україні відбулися зміни тільки в гіршу сторону. Державне управління зруйновано ще в 2019, законодавча гілка влади перебуває в глибочезній дупі, судова влада практично зруйнована. Ви вважаєте, що західні партнери мають безкінечно надавати ресурси, а українські управлінці їх мають множити на нуль? Західні політики відкрито кажуть - українці боряться, але ефективність держпаного управління недозволяє розраховувати на перемогу, бо будь який подвиг народу мультиплікатор державного управління множить на нуль. Довго так продовжуватися не може. З цієї ситуації є два виходи і захід пропонує простіший для них. Якщо пропозиція не влаштовує, то завжди є варіант поліпшити мультиплікатор управління.
09.02.2026 22:30 Відповісти
Біда, - тридцятирічна руїна України, власне того, що щасливою долею історії відкололося від СССР - почалася значно раніше. І ніби демократичним шляхом - псевдодемократичним... способом...

І цей "мудрий нарід" ТАК (маєжмо що маємо) скористався тою рідкісною в історії нагодою: розпалася одна з найжорстокіших імперій у новітній історії - братовбивчі війни, депортації, голодомори, тотальне знищення національної ідентичності народів...

"Когда Рим падет, - а Рим падет!- они проклянут не тех цезарей, которые развратили народ подачками, которые привели эту империю в это состояние беспомощности, а того невинного, жалкого, при котором и произойдет катастрофа - историк Рима.

Це про Україну... Кравчук, Кучма, потім Ющенко - кашпіровський-чумак(алан) у одному флаконі, Янукович, Порошенко... Тепер Зеленський. І завжди наша Юля... А тепер, коли агресор знищує інфраструктуру виживання маємо на господарці супер мененджерів Шмигаль і Юля С. Влада суцільна дитяча пісочниця.
Путін би не зважився напасти якщо б Україна не була такою слабкою, розколотою, влада бездарною до... але "досконала" у злодійстві, корупції...
Все думаю чому євреї у пісочниці, яка в облозі ворожих кровожадних племен зуміли згуртуватися і побудували могутню державу, а наш "мудрий нарід", вибирали тих "цезарей, которые развратили народ подачками, которые привели Украюну в это состояние беспомощности".
10.02.2026 09:11 Відповісти
Ого, скільки ж незламників одразу набігло. Але я щось не бачу черг з них біля ТЦК. І чому ж це...
09.02.2026 14:04 Відповісти
А як ти їх можеш бачити, якщо ти сам з-під дружининої спідниці не вилазиш, ухилєсік?
09.02.2026 14:32 Відповісти
Це тільки в твоїй хворобливій уяві, додік.
09.02.2026 14:35 Відповісти
Так а ж ти тоді?) невже з віконця ТЦК позираєш ?
09.02.2026 14:37 Відповісти
Прикинь, навіть по вулиці ходжу і в різних закладах буваю.
09.02.2026 14:39 Відповісти
Нічого собі. А я думав ти стоїш в черзі до ТЦК і дивуєшся чого вона така коротка. Чи ти просто адреси не знаєш?
09.02.2026 14:42 Відповісти
Знаю адресу свого колишнього віськомату, а до якоїсь приватної шараги йти не хочу та не зобов'язаний.
09.02.2026 14:47 Відповісти
Ну хто би сумнівався ))
09.02.2026 14:59 Відповісти
А скільки в тебе тут ніків, чушка кацапська?
09.02.2026 15:56 Відповісти
Як нема аргументів, то тільки образи? Типово.
09.02.2026 15:57 Відповісти
До кацапськиї холуїв - так, тільки образи. Ви на інше не заслуговуєте.
09.02.2026 16:15 Відповісти
Лікуйся йди, незламник. Бо якщо в твоїй хворобливій уяві всі незгодні з лінією зеленої партії вже кацапи чи зравдники, то це може бути параноїдальна шизофренія.
09.02.2026 16:22 Відповісти
Dmitry Monsev пропонує відкрити кацапам шлях на Дніпро і Полтаву. І при цьому стверджує, що він не кацапський холуй.

Скільки ти вже навів ракет на своє місто?
09.02.2026 16:31 Відповісти
А де саме я це пропонував? Посилання, будь ласка.
09.02.2026 16:42 Відповісти
То що, посилання не буде? Ти в курсі, що це наклеп, за який в нормальній країні на тебе можна було б спокійно подати до суду? Чи ботів-переможників типу тебе це не дуже хвилює, головне - копійчину заробити?
09.02.2026 16:57 Відповісти
Ну звісно, тобі і країна тут не така. Тебе ж тут "ущемляют", так?

Щодо посилання. Ясно, що ви прямо ніколи не кажете. Ви ж "всратиє голубі міра", тільки завжди хитрожопо забуваєте додати, що ви за "мір" на кацапських умовах. А кацапські умови - відкрити шлях на Полтаву і Дніпро, про що тобі прекрасно відомо, холуй кацапський.
09.02.2026 20:47 Відповісти
Тобто, ти щойно підтвердив, що ти - звичайне брехло. А отже й вірити твоїм словам не можна ніколи. Чудово, цей момент ми трохи прояснили. Я б попросив тебе надати посилання на те, де я пропоную погодитися на всі умови путлєра, але цього ти знову не зможеш зробити. Тому що це чергова брехня. Ну а підміняти поняття і називати мирний договір (який усе одно з часом неодмінно буде підписаний, але дуже вірогідно, що з іще гіршими умовами) капітуляцією - це взагалі вже класика альтернативно обдарованих та працівників зелених ботоферм. Ваше керівництво все ще серйозно вірить, що ця ахінея хоч якось працює? Боже, який же жалюгідний висер.
І ні, мене ніхто не "ущемляєт", і я ніколи цього не стверджував. Інша справа, що керівництво країни та їх холуї зараз нахабно і цинічно порушують багато законів і прав людини. Сподіваюся, що з часом вони заплатять за це сповна.
09.02.2026 21:12 Відповісти
Отже, ти щойно підтвердив, що вважаєш договір, по якому Україна повинна відкрити кацапам шлях на Полтаву і Дніпро, не капітуляцією, а божою сечею у твій спраглий рот. І після цього ти кажеш, що ти не кацапський холуй?
09.02.2026 21:50 Відповісти
Нічого подібного я не підтверджував, це знову твої хворобливі фантазії. Тому, знову ж таки, рекомендую відвідати профільного лікаря.
09.02.2026 22:35 Відповісти
З понеділка кількість виходжувальників на кордони 91 року різко зростає 😁
09.02.2026 15:12 Відповісти
Чкщо перефразувати легендарну фразу, то "З понеділка починається тиждень виходжувальників на кордони 91"
09.02.2026 15:37 Відповісти
"з посиланням на експертів" - а опитували телемарафонівських експертів на кшталт Дикого, які до цього часу маніпулюють словом "капітуляція", називаючи нею все, що хоч трохи відрізняється від їхніх ілюзійних уявлень про "справедливий мир".
09.02.2026 14:04 Відповісти
«Даруй мир в наше время, Господи, потому что нет другого, кто сражается за нас, кроме Тебя, Боже».
09.02.2026 14:07 Відповісти
Бог на Україну навіть і не дивиться.
09.02.2026 14:17 Відповісти
Война закончится тогда, когда на разминирование минных полей без миноискателей отправится весь говноквартал, в полном составе начиная с 2010 г.
А Юзик пойдёт впереди в виде тяжёлой техники вместе с орденоносцами Лысым и Пикаловым.
09.02.2026 14:07 Відповісти
Гарний варіант, але більший ефект дасть відправка на розмінування всіх діточок депутатів та олігархів РФ.
09.02.2026 14:36 Відповісти
Одни с той стороны, другие с этой. Договорятся посередине.
10.02.2026 07:01 Відповісти
Посередине озера Комо
10.02.2026 10:24 Відповісти
Можна здогадатися, що цей проміжок дається *****, більше відкусити від України, іржавий вже кричав до нового року про кінець війни...
09.02.2026 14:20 Відповісти
Захід не буде тиснути на росію, бо це йому не вигідно. Заходу простіше приносити щодня в жертву українців, ніж припинити всю торгівлю і всю співпрацю з росією. Люди в Україні в гівні по вуха і надовго. Дякуємо ненадякуємося усьому "сильному як ніколи раніше" НАТО
09.02.2026 14:36 Відповісти
до речі, чому другий фронт ще світові "захисники демократії" не відкрили десь на території росії, вони мають спільні кордони. Могли б допомогти як колись у другій світовій допомогли союзу. А ****, кинути українців під танк і ******* пафосно, оце і усе на що здатні великі демократи і гуманісти
09.02.2026 14:42 Відповісти
Ніхто нікого не кидає. В кожного своя голова на плечах і свій вибір. А те що з ситуації вони беруть свій інтерес - то це добре, значить розумні.
09.02.2026 15:12 Відповісти
Оналітєгі від бога, блд
09.02.2026 14:52 Відповісти
Війна трива вже. 13й рік ні у кого не закралося хоч найменшої підозри , що це не війна це змова...
за останнє сторічча які інтенсивні войни тривали так довго?
09.02.2026 14:54 Відповісти
Звісно, адже крах російської економіки в наступному році.
09.02.2026 15:11 Відповісти
Зато Європа не хоче, щоб ця війна закінчилась а ні до літа, а ні взагалі.
09.02.2026 15:46 Відповісти
 
 