Війна в Україні не закінчиться до літа, як хочуть того США, - NBC News
Війна в Україні, ймовірно, не завершиться до літа, попри очікування окремих американських політичних кіл.
Про це повідомляє NBC News з посиланням на експертів, з якими поспілкувалося видання, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
За їхніми оцінками, переговорний процес перебуває у безвихідній ситуації й може зрушити з місця лише за умови суттєвого тиску на одну зі сторін. Водночас експерти вказують, що наразі основний тиск Заходу спрямований не на Росію, а саме на Україну.
Аналітики окреслюють два можливі сценарії. Перший — Україна під тиском погоджується на капітуляційні умови через погіршення гуманітарної ситуації та нестерпні умови життя в містах. Другий — міжнародна спільнота посилює тиск на Росію, змушуючи її погодитися на завершення війни, навіть якщо це означатиме тимчасове перемир’я з фіксацією нинішньої лінії фронту.
Окремо експерти звертають увагу на політичний фактор у США. За їхніми словами, щоразу, коли ситуація на фронті могла змінитися на користь України — зокрема завдяки можливому наданню більш потужних далекобійних ракет — відбувалися телефонні розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, після яких політична динаміка змінювалася не на користь Києва.
Загальний висновок аналітиків NBC News полягає в тому, що без "дива" або різкого й послідовного посилення тиску на Росію завершення війни до літа виглядає малоймовірним.
"Україна не капітулює перед ****** до літа, як хоче майстер сдєлок та нарцис Трумп"
Не було.Під диктовку закордонних глобалістів роззброїли Україну,та провели нищівні реформи.
Це вже анекдот.
"США будуть тиснути, щоб завершити війну в Україні до літа," - Зеленський.
У перекладі з "дипломатичної" США ПРОДОВЖАТЬ тиснути НА ЖЕРТВУ АГРЕСІЇ УКРАЇНУ, щоб завершити війну в Україні до літа, НА УМОВАХ КРЕМЛЯ.
Путін і Трамп продовжують тиснути на жертву... Кожний своїм способом: т. Путін на фронті і руйнуванням інфрастуктури виживання, а кліка т. Трампа т.зв. "діпломатічєскім путьом". Такий тандем... Тактика Гітлера, Сталіна "и примкнувшего к ним" Муссоліні (Муссоліні в період Мюнхена38 видав формулу "Большие птицьі всегда договорятся между собой за счет более мелких", якою і користується Трамп, ПУтін і схоже вже квапиться Макрон) перед і після Мюнхена38 і апофеоз Протокол Рібентропа-Молотова - США у летаргії нейтралітету, а миротворець Чемберлен... "
«Мир для нашего поколения Peace for our time - «мир для всего поколения») - заявление, сделанное премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом в своём выступлении 30 сентября 1938 года в Лондоне о Мюнхенском соглашении и последующей англо-германской декларации. Эта фраза была повторением слов Бенджамином Дизраэли, который, вернувшись с Берлинского конгресса в 1878 году, заявил: «Я вернулся из Германии с миром для нашего поколения» (англ. «I have returned from Germany with peace for our time»).
Фраза запомнилась, прежде всего, из-за иронического смысла, который она приобрела, поскольку менее чем через год после заключения соглашения вторжение Гитлера в Польшу стало началом Второй мировой войны.
НАИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА у фразе «Мир в наше время» - Книга общих молитв. Отрывок из этой книги, переведённый из гимна VII века «Da pacem, Domine», гласит: «Даруй мир в наше время,
Цей процес при тому населення, яке так і не стало народом за тридцять років "розбудови", розпочався більше як тридцять років тому.
І цей "мудрий нарід" ТАК (маєжмо що маємо) скористався тою рідкісною в історії нагодою: розпалася одна з найжорстокіших імперій у новітній історії - братовбивчі війни, депортації, голодомори, тотальне знищення національної ідентичності народів...
"Когда Рим падет, - а Рим падет!- они проклянут не тех цезарей, которые развратили народ подачками, которые привели эту империю в это состояние беспомощности, а того невинного, жалкого, при котором и произойдет катастрофа - историк Рима.
Це про Україну... Кравчук, Кучма, потім Ющенко - кашпіровський-чумак(алан) у одному флаконі, Янукович, Порошенко... Тепер Зеленський. І завжди наша Юля... А тепер, коли агресор знищує інфраструктуру виживання маємо на господарці супер мененджерів Шмигаль і Юля С. Влада суцільна дитяча пісочниця.
Путін би не зважився напасти якщо б Україна не була такою слабкою, розколотою, влада бездарною до... але "досконала" у злодійстві, корупції...
Все думаю чому євреї у пісочниці, яка в облозі ворожих кровожадних племен зуміли згуртуватися і побудували могутню державу, а наш "мудрий нарід", вибирали тих "цезарей, которые развратили народ подачками, которые привели Украюну в это состояние беспомощности".
Скільки ти вже навів ракет на своє місто?
Щодо посилання. Ясно, що ви прямо ніколи не кажете. Ви ж "всратиє голубі міра", тільки завжди хитрожопо забуваєте додати, що ви за "мір" на кацапських умовах. А кацапські умови - відкрити шлях на Полтаву і Дніпро, про що тобі прекрасно відомо, холуй кацапський.
І ні, мене ніхто не "ущемляєт", і я ніколи цього не стверджував. Інша справа, що керівництво країни та їх холуї зараз нахабно і цинічно порушують багато законів і прав людини. Сподіваюся, що з часом вони заплатять за це сповна.
А Юзик пойдёт впереди в виде тяжёлой техники вместе с орденоносцами Лысым и Пикаловым.
за останнє сторічча які інтенсивні войни тривали так довго?