Війна в Україні не закінчиться до літа, як хочуть того США, - NBC News

Війна в Україні, ймовірно, не завершиться до літа, попри очікування окремих американських політичних кіл.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на експертів, з якими поспілкувалося видання, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

За їхніми оцінками, переговорний процес перебуває у безвихідній ситуації й може зрушити з місця лише за умови суттєвого тиску на одну зі сторін. Водночас експерти вказують, що наразі основний тиск Заходу спрямований не на Росію, а саме на Україну.

Аналітики окреслюють два можливі сценарії. Перший — Україна під тиском погоджується на капітуляційні умови через погіршення гуманітарної ситуації та нестерпні умови життя в містах. Другий — міжнародна спільнота посилює тиск на Росію, змушуючи її погодитися на завершення війни, навіть якщо це означатиме тимчасове перемир’я з фіксацією нинішньої лінії фронту.

Окремо експерти звертають увагу на політичний фактор у США. За їхніми словами, щоразу, коли ситуація на фронті могла змінитися на користь України — зокрема завдяки можливому наданню більш потужних далекобійних ракет — відбувалися телефонні розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, після яких політична динаміка змінювалася не на користь Києва.

Загальний висновок аналітиків NBC News полягає в тому, що без "дива" або різкого й послідовного посилення тиску на Росію завершення війни до літа виглядає малоймовірним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 312 боєзіткнень на фронті за добу: Сили оборони відбили 72 ворожі штурми на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТА