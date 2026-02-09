Война в Украине не закончится до лета, как того хотят Соединенные Штаты Америки, - NBC News

Война в Украине, вероятно, не закончится до лета, несмотря на ожидания отдельных американских политических кругов.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на экспертов, с которыми пообщалось издание, передает Цензор.НЕТ.

Детали

По их оценкам, переговорный процесс находится в тупиковой ситуации и может сдвинуться с места только при условии существенного давления на одну из сторон. В то же время эксперты указывают, что в настоящее время основное давление Запада направлено не на Россию, а именно на Украину.

Аналитики очерчивают два возможных сценария. Первый — Украина под давлением соглашается на капитуляционные условия из-за ухудшения гуманитарной ситуации и невыносимых условий жизни в городах. Второй — международное сообщество усиливает давление на Россию, заставляя ее согласиться на завершение войны, даже если это будет означать временное перемирие с фиксацией нынешней линии фронта.

Отдельно эксперты обращают внимание на политический фактор в США. По их словам, каждый раз, когда ситуация на фронте могла измениться в пользу Украины — в частности благодаря возможному предоставлению более мощных дальнобойных ракет — происходили телефонные разговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, после которых политическая динамика менялась не в пользу Киева.

Общий вывод аналитиков NBC News заключается в том, что без "чуда" или резкого и последовательного усиления давления на Россию завершение войны до лета выглядит маловероятным.

Топ комментарии
Виявляється хочуть одні американці?? А інші ?? Знімають кеш та Підливають масло в вогонь
09.02.2026 13:57 Ответить
А хто воювати буде? 50+ діди з хворобами? Мені цікаво, вже й нікого хапати
09.02.2026 14:02 Ответить
Ого, скільки ж незламників одразу набігло. Але я щось не бачу черг з них біля ТЦК. І чому ж це...
09.02.2026 14:04 Ответить
Правильно ставити питання - чи ця війна закінчиться в 21 столітті. Бо війна з дикунами йде вже 800 років.
09.02.2026 13:56 Ответить
І де ти з ними воював до 2014-го?
09.02.2026 20:27 Ответить
Весна прийде кацапню на кол саджати будемо
09.02.2026 13:56 Ответить
Виявляється хочуть одні американці?? А інші ?? Знімають кеш та Підливають масло в вогонь
09.02.2026 13:57 Ответить
Пиши по суті питання,а то навіть твій супєрвайзєр не зрозуміє на чієму ти боці
09.02.2026 14:08 Ответить
Шо тобі не зрозуміло??
09.02.2026 14:09 Ответить
А ти у супєрвайзера свого запитай, тому все буде зрозіміло?
09.02.2026 14:43 Ответить
ggh jggh завжди був на боці *****. Він вже неодноразово палився. І всі, хто його лайкнули, теж із його гівно-ферми: Valerii Popov #525782, Yura Sobko, Viktor G, Lawrence Smith, Стен Вел, Ярослав #611254, Maksim Maksim #616655.
09.02.2026 14:55 Ответить
Ну чому ж одні американці? ********** теж хоче завершення війни. На його умовах.
09.02.2026 14:28 Ответить
Цей заголовок повинен бути таким:
"Україна не капітулює перед ****** до літа, як хоче майстер сдєлок та нарцис Трумп"
09.02.2026 14:00 Ответить
Тобі дуже русскага міра захотілось, гімноїд?
09.02.2026 14:29 Ответить
А хто воювати буде? 50+ діди з хворобами? Мені цікаво, вже й нікого хапати
09.02.2026 14:02 Ответить
Ну й чого ти вилізло? Ховайся під спідницею!
09.02.2026 14:04 Ответить
А ти вже там і тобі самому скучно?
09.02.2026 14:06 Ответить
Скільки ж сцикливих чоловіків розвелося!
09.02.2026 15:50 Ответить
С під якого дивану вилізло? Добову пайку взяв і побіг
09.02.2026 15:02 Ответить
це політика зеленої партії в співпраці з пенсійним фондом. чим більше виб'ють потенційних пенсіонерів, тим більше грошей міндичи хапонуть на побудові захисту для пенсфонду. а бабульки, які на т.з. пєнзію, якось та виживуть, по любому на т.з. виборах будуть "вибирати" зєлічку та його компашку. потужних менагерів. для цього у них гречки на засів вистачить!
09.02.2026 14:13 Ответить
А ти вже коровай для бурятів спекло? Чи ти більше кадирівців чекаєш?
09.02.2026 14:57 Ответить
"...Україна під тиском погоджується на капітуляційні умови через погіршення гуманітарної ситуації та нестерпні умови життя в містах." - які ж вони тупі чи далекі від реальності всі ці аналітики! До капітуляції України може привести тільки зрада вищого керівництва у повному складі (ВР+президент), бо коли януковоч втік, то ВР втримала українську державність. А гуманітарна ситуація та нестерпні умови життя ні на що не впливають, бо колись люди жили і в землянках та ще й розмножувалися!
09.02.2026 14:02 Ответить
цивілізація та її блага, зробили людей балуваними! ті жінки, яким за 50+, (чоловіків зараз слуги масово утилізують), ну вони можуть і в землянках з буржуйками вижити, але, ті яким 40+, хоча їх чоловікам утилізація не так загорожує, ну хіба що тільки простолюдинам, це вже питання. а решта, яким 40-, без питань. у тих немає шансів, вони без кафєшечєк, татушечєк, губок-пісєчєк, буковєлєй зімой та "барсу пасматреть лєтом" - їм вєе не прожить.!!
09.02.2026 14:23 Ответить
"...решта, яким 40-, без питань. у тих немає шансів, вони без кафєшечєк, татушечєк, губок-пісєчєк, буковєлєй зімой та "барсу пасматреть лєтом" - по-вашому ось ці змусять владу України капітулювати? Не смішіть! Вони здриснуть за кордон, а в Україні залишаться ждуни і жителі землянок! Тобто "нестерпні умови" - фактор, що абсолютно не впливає на закінчення війни. Це фантазії оточення пуйла, що боїться казати йому правду.
09.02.2026 14:52 Ответить
Капітуляція України була ще в 2019 році коли мудрий нарід вибрав мудрого політика
09.02.2026 15:03 Ответить
І тепер ти допомагаєш капітулянту, щоб він ще більше віддав кацапам?
09.02.2026 15:05 Ответить
🤦 (коментарі тут зайві)
09.02.2026 15:07 Ответить
Тобто по-вашому з 2019 року України не існує? Вона з того часу кусок кацапстану, так?
09.02.2026 15:09 Ответить
Бери вище, за Крим з 2014 року який забрали без єдиного пострілу і шматки лднр нічого не хочете сказати?
09.02.2026 15:10 Ответить
Ну то 24.08.91 була імітація по-вашому? Не було всі ці 35 років незалежності? То чого ще прапорець у вас жовто-блакитний? Міняйте на триколор кацапський!
09.02.2026 15:16 Ответить
🤦 🤦🤦(коментарі зайві) отримуй від опи 15 грн .
09.02.2026 15:20 Ответить
Чого чонгар розмінували? чого ракетну програму закрили ? Чого бомбардувальники порізали? Чого ядерну зброю віддали за часів незалежності?
09.02.2026 15:21 Ответить
А того саме, що в 2018 серіал "Свати" заборонили, а їх виробника - студію "квартал 95", яка з рашки фінансувалася, та за іншу їх прокацапську кінопродукцію, - чомусь зрадниками не визнали! А того саме, що в 1991 році в новостворене СБУ понабирали старих кадрів з кгб, що зумовило перетворення цієї служби у філію фсб. І це є основною причиною усіх негараздів і бід України!
09.02.2026 15:31 Ответить
Не було всі ці 35 років незалежності?
Не було.Під диктовку закордонних глобалістів роззброїли Україну,та провели нищівні реформи.
09.02.2026 17:41 Ответить
А кацапстан по-вашому сюди руки не доклав, так? Захід у всьому винен?
09.02.2026 18:26 Ответить
Другий - міжнародна спільнота посилює тиск на Росію Джерело: https://censor.net/ua/n3599629...

Це вже анекдот.
09.02.2026 14:04 Ответить
Війна в Україні не закінчиться до літа, як хочуть того Сполучені штати Америки, - NBC News

Щоразу, коли ситуація на фронті могла змінитися на користь України - зокрема завдяки можливому наданню більш потужних далекобійних ракет - відбувалися телефонні розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, після яких політична динаміка змінювалася не на користь Києва.

"США будуть тиснути, щоб завершити війну в Україні до літа," - Зеленський.

У перекладі з "дипломатичної" США ПРОДОВЖАТЬ тиснути НА ЖЕРТВУ АГРЕСІЇ УКРАЇНУ, щоб завершити війну в Україні до літа, НА УМОВАХ КРЕМЛЯ.

Путін і Трамп продовжують тиснути на жертву... Кожний своїм способом: т. Путін на фронті і руйнуванням інфрастуктури виживання, а кліка т. Трампа т.зв. "діпломатічєскім путьом". Такий тандем... Тактика Гітлера, Сталіна "и примкнувшего к ним" Муссоліні (Муссоліні в період Мюнхена38 видав формулу "Большие птицьі всегда договорятся между собой за счет более мелких", якою і користується Трамп, ПУтін і схоже вже квапиться Макрон) перед і після Мюнхена38 і апофеоз Протокол Рібентропа-Молотова - США у летаргії нейтралітету, а миротворець Чемберлен... "

«Мир для нашего поколения Peace for our time - «мир для всего поколения») - заявление, сделанное премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом в своём выступлении 30 сентября 1938 года в Лондоне о Мюнхенском соглашении и последующей англо-германской декларации. Эта фраза была повторением слов Бенджамином Дизраэли, который, вернувшись с Берлинского конгресса в 1878 году, заявил: «Я вернулся из Германии с миром для нашего поколения».

Фраза запомнилась, прежде всего, из-за иронического смысла, который она приобрела, поскольку менее чем через год после заключения соглашения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939) вторжение Гитлера в Польшу стало началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны.

НАИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА у фразе «Мир в наше время» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2 Книга общих молитв. Отрывок из этой книги, переведённый из гимна VII века «Da pacem, Domine», гласит: «Даруй мир в наше время,
09.02.2026 14:04 Ответить
Давайте відділимо мух від котлет. В 2019 більшість виборців України проголосували за "сойтись посередине". З того часу в Україні відбулися зміни тільки в гіршу сторону. Державне управління зруйновано ще в 2019, законодавча гілка влади перебуває в глибочезній дупі, судова влада практично зруйнована. Ви вважаєте, що західні партнери мають безкінечно надавати ресурси, а українські управлінці їх мають множити на нуль? Західні політики відкрито кажуть - українці боряться, але ефективність держпаного управління недозволяє розраховувати на перемогу, бо будь який подвиг народу мультиплікатор державного управління множить на нуль. Довго так продовжуватися не може. З цієї ситуації є два виходи і захід пропонує простіший для них. Якщо пропозиція не влаштовує, то завжди є варіант поліпшити мультиплікатор управління.
09.02.2026 22:30 Ответить
Біда, - тридцятирічна руїна України, власне того, що щасливою долею історії відкололося від СССР - почалася значно раніше. І ніби демократичним шляхом - псевдодемократичним... способом...

Цей процес при тому населення, яке так і не стало народом за тридцять років "розбудови", розпочався більше як тридцять років тому.

І цей "мудрий нарід" ТАК (маєжмо що маємо) скористався тою рідкісною в історії нагодою: розпалася одна з найжорстокіших імперій у новітній історії - братовбивчі війни, депортації, голодомори, тотальне знищення національної ідентичності народів...

"Когда Рим падет, - а Рим падет!- они проклянут не тех цезарей, которые развратили народ подачками, которые привели эту империю в это состояние беспомощности, а того невинного, жалкого, при котором и произойдет катастрофа - историк Рима.

Це про Україну... Кравчук, Кучма, потім Ющенко - кашпіровський-чумак(алан) у одному флаконі, Янукович, Порошенко... Тепер Зеленський. І завжди наша Юля... А тепер, коли агресор знищує інфраструктуру виживання маємо на господарці супер мененджерів Шмигаль і Юля С. Влада суцільна дитяча пісочниця.
**************************************************************************************************
Путін би не зважився напасти якщо б Україна не була такою слабкою, розколотою, влада бездарною до... але "досконала" у злодійстві, корупції...
*****************************************************************************
Все думаю чому євреї у пісочниці, яка в облозі ворожих кровожадних племен зуміли згуртуватися і побудували могутню державу, а наш "мудрий нарід", вибирали тих "цезарей, которые развратили народ подачками, которые привели Украюну в это состояние беспомощности".
10.02.2026 09:11 Ответить
Ого, скільки ж незламників одразу набігло. Але я щось не бачу черг з них біля ТЦК. І чому ж це...
09.02.2026 14:04 Ответить
А як ти їх можеш бачити, якщо ти сам з-під дружининої спідниці не вилазиш, ухилєсік?
09.02.2026 14:32 Ответить
Це тільки в твоїй хворобливій уяві, додік.
09.02.2026 14:35 Ответить
Так а ж ти тоді?) невже з віконця ТЦК позираєш ?
09.02.2026 14:37 Ответить
Прикинь, навіть по вулиці ходжу і в різних закладах буваю.
09.02.2026 14:39 Ответить
Нічого собі. А я думав ти стоїш в черзі до ТЦК і дивуєшся чого вона така коротка. Чи ти просто адреси не знаєш?
09.02.2026 14:42 Ответить
Знаю адресу свого колишнього віськомату, а до якоїсь приватної шараги йти не хочу та не зобов'язаний.
09.02.2026 14:47 Ответить
Ну хто би сумнівався ))
09.02.2026 14:59 Ответить
А скільки в тебе тут ніків, чушка кацапська?
09.02.2026 15:56 Ответить
Як нема аргументів, то тільки образи? Типово.
09.02.2026 15:57 Ответить
До кацапськиї холуїв - так, тільки образи. Ви на інше не заслуговуєте.
09.02.2026 16:15 Ответить
Лікуйся йди, незламник. Бо якщо в твоїй хворобливій уяві всі незгодні з лінією зеленої партії вже кацапи чи зравдники, то це може бути параноїдальна шизофренія.
09.02.2026 16:22 Ответить
Dmitry Monsev пропонує відкрити кацапам шлях на Дніпро і Полтаву. І при цьому стверджує, що він не кацапський холуй.

Скільки ти вже навів ракет на своє місто?
09.02.2026 16:31 Ответить
А де саме я це пропонував? Посилання, будь ласка.
09.02.2026 16:42 Ответить
То що, посилання не буде? Ти в курсі, що це наклеп, за який в нормальній країні на тебе можна було б спокійно подати до суду? Чи ботів-переможників типу тебе це не дуже хвилює, головне - копійчину заробити?
09.02.2026 16:57 Ответить
Ну звісно, тобі і країна тут не така. Тебе ж тут "ущемляют", так?

Щодо посилання. Ясно, що ви прямо ніколи не кажете. Ви ж "всратиє голубі міра", тільки завжди хитрожопо забуваєте додати, що ви за "мір" на кацапських умовах. А кацапські умови - відкрити шлях на Полтаву і Дніпро, про що тобі прекрасно відомо, холуй кацапський.
09.02.2026 20:47 Ответить
Тобто, ти щойно підтвердив, що ти - звичайне брехло. А отже й вірити твоїм словам не можна ніколи. Чудово, цей момент ми трохи прояснили. Я б попросив тебе надати посилання на те, де я пропоную погодитися на всі умови путлєра, але цього ти знову не зможеш зробити. Тому що це чергова брехня. Ну а підміняти поняття і називати мирний договір (який усе одно з часом неодмінно буде підписаний, але дуже вірогідно, що з іще гіршими умовами) капітуляцією - це взагалі вже класика альтернативно обдарованих та працівників зелених ботоферм. Ваше керівництво все ще серйозно вірить, що ця ахінея хоч якось працює? Боже, який же жалюгідний висер.
І ні, мене ніхто не "ущемляєт", і я ніколи цього не стверджував. Інша справа, що керівництво країни та їх холуї зараз нахабно і цинічно порушують багато законів і прав людини. Сподіваюся, що з часом вони заплатять за це сповна.
09.02.2026 21:12 Ответить
Отже, ти щойно підтвердив, що вважаєш договір, по якому Україна повинна відкрити кацапам шлях на Полтаву і Дніпро, не капітуляцією, а божою сечею у твій спраглий рот. І після цього ти кажеш, що ти не кацапський холуй?
09.02.2026 21:50 Ответить
Нічого подібного я не підтверджував, це знову твої хворобливі фантазії. Тому, знову ж таки, рекомендую відвідати профільного лікаря.
09.02.2026 22:35 Ответить
З понеділка кількість виходжувальників на кордони 91 року різко зростає 😁
09.02.2026 15:12 Ответить
Чкщо перефразувати легендарну фразу, то "З понеділка починається тиждень виходжувальників на кордони 91"
09.02.2026 15:37 Ответить
"з посиланням на експертів" - а опитували телемарафонівських експертів на кшталт Дикого, які до цього часу маніпулюють словом "капітуляція", називаючи нею все, що хоч трохи відрізняється від їхніх ілюзійних уявлень про "справедливий мир".
09.02.2026 14:04 Ответить
«Даруй мир в наше время, Господи, потому что нет другого, кто сражается за нас, кроме Тебя, Боже».
09.02.2026 14:07 Ответить
Бог на Україну навіть і не дивиться.
09.02.2026 14:17 Ответить
Война закончится тогда, когда на разминирование минных полей без миноискателей отправится весь говноквартал, в полном составе начиная с 2010 г.
А Юзик пойдёт впереди в виде тяжёлой техники вместе с орденоносцами Лысым и Пикаловым.
09.02.2026 14:07 Ответить
Гарний варіант, але більший ефект дасть відправка на розмінування всіх діточок депутатів та олігархів РФ.
09.02.2026 14:36 Ответить
Одни с той стороны, другие с этой. Договорятся посередине.
10.02.2026 07:01 Ответить
Посередине озера Комо
10.02.2026 10:24 Ответить
Можна здогадатися, що цей проміжок дається *****, більше відкусити від України, іржавий вже кричав до нового року про кінець війни...
09.02.2026 14:20 Ответить
Захід не буде тиснути на росію, бо це йому не вигідно. Заходу простіше приносити щодня в жертву українців, ніж припинити всю торгівлю і всю співпрацю з росією. Люди в Україні в гівні по вуха і надовго. Дякуємо ненадякуємося усьому "сильному як ніколи раніше" НАТО
09.02.2026 14:36 Ответить
до речі, чому другий фронт ще світові "захисники демократії" не відкрили десь на території росії, вони мають спільні кордони. Могли б допомогти як колись у другій світовій допомогли союзу. А ****, кинути українців під танк і ******* пафосно, оце і усе на що здатні великі демократи і гуманісти
09.02.2026 14:42 Ответить
Ніхто нікого не кидає. В кожного своя голова на плечах і свій вибір. А те що з ситуації вони беруть свій інтерес - то це добре, значить розумні.
09.02.2026 15:12 Ответить
Оналітєгі від бога, блд
09.02.2026 14:52 Ответить
Війна трива вже. 13й рік ні у кого не закралося хоч найменшої підозри , що це не війна це змова...
за останнє сторічча які інтенсивні войни тривали так довго?
09.02.2026 14:54 Ответить
Звісно, адже крах російської економіки в наступному році.
09.02.2026 15:11 Ответить
Зато Європа не хоче, щоб ця війна закінчилась а ні до літа, а ні взагалі.
09.02.2026 15:46 Ответить
 
 