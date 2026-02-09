Война в Украине не закончится до лета, как того хотят Соединенные Штаты Америки, - NBC News

Война в Украине, вероятно, не закончится до лета, несмотря на ожидания отдельных американских политических кругов.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на экспертов, с которыми пообщалось издание.



По их оценкам, переговорный процесс находится в тупиковой ситуации и может сдвинуться с места только при условии существенного давления на одну из сторон. В то же время эксперты указывают, что в настоящее время основное давление Запада направлено не на Россию, а именно на Украину.

Аналитики очерчивают два возможных сценария. Первый — Украина под давлением соглашается на капитуляционные условия из-за ухудшения гуманитарной ситуации и невыносимых условий жизни в городах. Второй — международное сообщество усиливает давление на Россию, заставляя ее согласиться на завершение войны, даже если это будет означать временное перемирие с фиксацией нынешней линии фронта.

Отдельно эксперты обращают внимание на политический фактор в США. По их словам, каждый раз, когда ситуация на фронте могла измениться в пользу Украины — в частности благодаря возможному предоставлению более мощных дальнобойных ракет — происходили телефонные разговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, после которых политическая динамика менялась не в пользу Киева.

Общий вывод аналитиков NBC News заключается в том, что без "чуда" или резкого и последовательного усиления давления на Россию завершение войны до лета выглядит маловероятным.

