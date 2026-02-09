312 боестолкновений на фронте за сутки: Силы обороны отразили 72 вражеских штурма на Покровском направлении, - Генштаб

В целом, за прошедшие сутки, 8 февраля 2026 года, на фронте было зафиксировано 312 боевых столкновений.

Об этом сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применив 11 ракет, 65 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3960 дронов-камикадзе и осуществил 2741 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 104 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области; Зеленая Диброва, Барвиновка, Ниженка, Любицкое, Воздвижовка, Копани Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и инженерное сооружение противника.

Генштаб напоминает, что в целомпотери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1250 человек. Также враг потерял три танка, три боевые бронированные машины, 12 артиллерийских систем, 413 беспилотных летательных аппаратов, одну ракету, 113 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, противник нанес три авиаудара, применив шесть управляемых авиабомб, осуществил 78 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепка и в сторону Фиголовки.

На Купянском направлении вчера произошло 14 вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новой Кругляковки, Новоплатоновки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг провел 22 атаки. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставок, Шийковки, Лимана.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 15 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки и в районе Дроновки.

На Краматорском направлении враг осуществил одну атаку в районе Орехово-Василевки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 32 атаки, вблизи населенных пунктов Плещиевка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Степановки, Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Мирноград, Филия и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка, Гришино, Новый Донбасс", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Также Генштаб информирует, что на Александровском направлении противник в течение прошедшего дня провел восемь атак, в районе Приволья и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Александроград.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов - в районах Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного, Доброполья и в сторону Зализнычного, Еленоконстантиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили пять атак противника в районе Каменского, Щербаков и в сторону Лукьяновского.

На Приднепровском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.