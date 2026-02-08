Поражен вражеский склад МТС, район сосредоточения живой силы и пункт управления БПЛА, - Генштаб
Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
В частности, в ночь на 8 февраля, поражен склад материально-технического обеспечения подразделения врага в районе временно оккупированной Розовки Запорожской области.
Удар по сосредоточению живой силы
Вчера, в районе н.п. Красногорское (ВОТ Запорожской области) поражен район сосредоточения живой силы противника.
Также, на ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Новоекономичное, поражен пункт управления БПЛА противника.
Детали удара по "Капустину Яру"
Кроме того, по результатам предварительных поражений по Государственному центральному межвидовому полигону МО РФ "Капустин Яр" Астраханской области РФ подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения.
"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", - добавили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так висловллюєтесь?
Може про себе розкажете?
На яких фронтах воювали?
Але!
Десь там вражено щось посеред степу.
*******!
А в багатьох і цього не має. І мало не щодня гинуть люди від ворожих прильотів.
Що вам ще б хотілося? Багато будинків без опалення, без води
Вам легше стало?
А те, що відбувається в Україні і світі кияни знають
Але до всього мають свою думку, а не сприймають усе тупо