Поражена нефтебаза, пункты управления БПЛА, ремонтная часть, РСЗО и сосредоточение живой силы противника, - Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины 6-го и в ночь на 7 февраля нанесли огневое поражение по ряду военных объектов врага на территории РФ и на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Поражена нефтебаза

Так, по предварительной информации, поражена нефтебаза "Балашово" в Саратовской области РФ. Результаты уточняются.

Удары по пунктам управления БПЛА

На ВОТ Запорожской области зафиксировано поражение пункта управления БПЛА противника в районе н.п. Ровнополье и сосредоточение живой силы врага в районе Дорожнянки.

Также, в районе н.п. Ялта на ВОТ Донецкой области, поражено расположение ремонтного подразделения врага.

Вчера на ВОТ Донецкой области в районе Николаевки поражен пункт управления БПЛА противника и реактивная система залпового огня в районе Полтавки.

Удар по сосредоточению врага в Белгородской области

Кроме того, в районе н.п. Дроновка Белгородской области РФ зафиксировано поражение сосредоточения живой силы врага.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять системные меры, направленные на ослабление боевого потенциала и логистических возможностей российского агрессора", - отмечают вГенштабе.

