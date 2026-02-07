Поражен вражеский "Ураган", пункты управления БПЛА, сосредоточение живой силы и центр производства FPV-дронов, - Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины, 5-го и в ночь на 6 февраля, нанесли огневое поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Уничтожен "Ураган"

В частности, как отмечается, на ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Новомайорское, поражена вражеская реактивная система залпового огня "Ураган". А в районе города Часов Яр зафиксировано поражение сосредоточения живой силы противника.

Поражен пункт управления БПЛА

"На ВОТ Запорожской области наши воины били по сосредоточению живой силы противника в районе н.п. Ровнополье; поражен пункт управления БПЛА противника в районе Гуляйполя и склад материально-технического обеспечения в районе н.п. Ровное. Кроме того, в районе н.п. Комыш-Заря зафиксировано поражение центра производства FPV-дронов и подготовки пилотов противника", - добавили в Генштабе.

Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять целенаправленные действия для уменьшения наступательных способностей и боевого потенциала врага", - говорится в сообщении.

