Поражен вражеский "Ураган", пункты управления БПЛА, сосредоточение живой силы и центр производства FPV-дронов, - Генштаб
Подразделения Сил обороны Украины, 5-го и в ночь на 6 февраля, нанесли огневое поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Уничтожен "Ураган"
В частности, как отмечается, на ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Новомайорское, поражена вражеская реактивная система залпового огня "Ураган". А в районе города Часов Яр зафиксировано поражение сосредоточения живой силы противника.
Поражен пункт управления БПЛА
"На ВОТ Запорожской области наши воины били по сосредоточению живой силы противника в районе н.п. Ровнополье; поражен пункт управления БПЛА противника в районе Гуляйполя и склад материально-технического обеспечения в районе н.п. Ровное. Кроме того, в районе н.п. Комыш-Заря зафиксировано поражение центра производства FPV-дронов и подготовки пилотов противника", - добавили в Генштабе.
Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять целенаправленные действия для уменьшения наступательных способностей и боевого потенциала врага", - говорится в сообщении.
