Уражено ворожий "Ураган", пункти управління БпЛА, зосередження живої сили та центр виробництва FPV-дронів, - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України, 5-го та у ніч на 6 лютого, завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Знищено "Ураган"

Зокрема, як зазначається, на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Новомайорське, уражено ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган". А у районі міста Часів Яр зафіксовано ураження зосередження живої сили противника.

Уражено пункт управління БпЛА

"На ТОТ Запорізької області наші воїни били по зосередженню живої сили противника в районі н.п. Рівнопілля; уражено пункт управління БпЛА противника в районі Гуляйполя та склад матеріально-технічного забезпечення в районі н.п. Рівне. Окрім того, в районі н.п. Комиш-Зоря, зафіксовано ураження центру виробництва FPV-дронів та підготовки пілотів противника", - додали у Генштабі.

Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі здійснюватимуть цілеспрямовані дії для зменшення наступальних спроможностей та бойового потенціалу ворога", - йдеться у повідомленні.

