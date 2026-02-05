Завдано низки ударів по інфраструктурі полігону "Капустін Яр", з якого РФ пускала "Орєшнік"
Сили оборони завдали низки ударів по полігону "Капустін Яр" на території РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Подробиці
"Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону "Капустін Яр" в Астраханській області, рф з використанням ударних засобів дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема FP-5 "Фламінго", - йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території.
Відомо, що з полігону "Капустін Яр" РФ здійснювала пуски ракети "Орєшнік" по Україні.
Що передувало?
- Раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що уразили логістичний хаб, зосередження живої сили, пункти управління БпЛА та засоби РЕБ російських загарбників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо цей "орєшнік" запускається з мобільного комплексу.
Все-таки ЯЗ.
і не тіко нашої (розвідки мається на увазі)
Комусь наказали вкинути цю бурдалигу для того, щоб показати що є оті "фламіндічі" та типу відповісти на запитання: "А де ж вони?".
Це ж як з асфальтуванням доріг - всі бачуть, що щось, якось покривається чимось чорним і вонючим, але ж ніхто не зможе сказати СКІЛЬКИ ж там справжнього асфальту, а скільки разів скажуть... "двушка полєтєла в маскву".
Смерть московітам ******!!
Слава Україні!
https://streamable.com/cdxich
https://streamable.com/2qeal9
Протягом грудня-січня сили безпілотних систем активно атакували та намагалися уразити майданчики №105 та №28 на полігоні Капустин Яр, звідки росіяни запускають БРСД типу "Орєшнік".
В результаті аналізу супутникових знімків, зафіксовано влучання БпЛА у котельну майданчику №105
Координати: 48.65154907788536, 46.19293464218217
Важливо уточнити: ці кадри НЕ пов'язані з ракетним ударом «Фламінго». ТГ-канали понесли це саме в такому контексті.
Це робота БПЛА.
Також підтверджуємо допис Генштаба про влучання FP-5 «Фламінго» по інфраструктурі полігону «Капустін Яр» в Астраханській області рф в ніч з 27 на 28 січня. Зокрема, 105-го майданчику.