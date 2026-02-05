УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12073 відвідувача онлайн
Новини Удари по РФ
5 895 34

Завдано низки ударів по інфраструктурі полігону "Капустін Яр", з якого РФ пускала "Орєшнік"

Звідти пускали Орєшнік: ЗСУ уразили полігон Капустін Яр

Сили оборони завдали низки ударів по полігону "Капустін Яр" на території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону "Капустін Яр" в Астраханській області, рф з використанням ударних засобів дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема FP-5 "Фламінго", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території.

Відомо, що з полігону "Капустін Яр" РФ здійснювала пуски ракети "Орєшнік" по Україні.

Також читайте: Уражено ворожі пункти управління та склад боєприпасів на окупованій території, - Генштаб

Що передувало?

  • Раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що уразили логістичний хаб, зосередження живої сили, пункти управління БпЛА та засоби РЕБ російських загарбників.

Також читайте: ЗСУ відбили ворожі атаки на 11 напрямках, найбільше - на Покровському, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (8327) росія (69961) Удари по РФ (934)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Сенс нагадати населенню про існування фламінго.
показати весь коментар
05.02.2026 11:42 Відповісти
+9
А сенс? Не розумію.
Якщо цей "орєшнік" запускається з мобільного комплексу.
показати весь коментар
05.02.2026 11:39 Відповісти
+6
Гарна новина.
показати весь коментар
05.02.2026 11:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А сенс? Не розумію.
Якщо цей "орєшнік" запускається з мобільного комплексу.
показати весь коментар
05.02.2026 11:39 Відповісти
Сенс нагадати населенню про існування фламінго.
показати весь коментар
05.02.2026 11:42 Відповісти
- угу - якого , начебто , "не існує" ...
показати весь коментар
05.02.2026 13:47 Відповісти
Секретна інформація про кількість "фламінго" - можливо, було застосовано 3 шт, а можливо і 3000 шт. Звітність різна буває.
показати весь коментар
05.02.2026 11:43 Відповісти
до удару ж ракети готуються не на цьому комплексі, а стаціонарно, при чому не далеко від точки пуску
показати весь коментар
05.02.2026 11:43 Відповісти
Не знаю технічних подробиць, але на місці русні я б це робив у щонайменше заглиблених бетонних ангарах, які навіть КР не проб'є.
Все-таки ЯЗ.
показати весь коментар
05.02.2026 11:50 Відповісти
Ну напевно сенс у тому, шо без інфраструктури, наприклад заправщиків, твоя мобільна платформа - просто дорогий грузовик
показати весь коментар
05.02.2026 12:08 Відповісти
По-моєму, ці платформи на запасі пального можуть пройти не одну сотню кілометрів. Це зроблено спеціально для того, щоб їх неможливо було знищити навіть прицільним ядерним ударом.
показати весь коментар
05.02.2026 12:12 Відповісти
при визначенні цілі насамперед використовуються дані розвідки, у т.ч. об'єктивного контролю на момент удару
і не тіко нашої (розвідки мається на увазі)
показати весь коментар
05.02.2026 12:19 Відповісти
Краще б по єлабузі садонули.
показати весь коментар
05.02.2026 11:42 Відповісти
Головне, що фламінгами пошкодили ангари і особовий склад утік звідти
показати весь коментар
05.02.2026 11:44 Відповісти
Перші з 3000 штук пішли
показати весь коментар
05.02.2026 11:47 Відповісти
А коли будуть наступні 3000?
показати весь коментар
05.02.2026 12:28 Відповісти
Гарна новина.
показати весь коментар
05.02.2026 11:51 Відповісти
Як кажуть в Одесі: "Ложь, п*здьош і провокація!".
Комусь наказали вкинути цю бурдалигу для того, щоб показати що є оті "фламіндічі" та типу відповісти на запитання: "А де ж вони?".
Це ж як з асфальтуванням доріг - всі бачуть, що щось, якось покривається чимось чорним і вонючим, але ж ніхто не зможе сказати СКІЛЬКИ ж там справжнього асфальту, а скільки разів скажуть... "двушка полєтєла в маскву".
показати весь коментар
05.02.2026 12:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5wEoNsVOrjM Фламінго
показати весь коментар
05.02.2026 12:56 Відповісти
Як СРАТЬєхі запарєбрікавия, забулькали лайном з вигрібної ями, і то не туди, і там не так, і треба було он туди….
Смерть московітам ******!!
Слава Україні!
показати весь коментар
05.02.2026 12:02 Відповісти
Пиз@ьож. Zeлемінги легко перехоплюється кацапською пво с300. Вони туди не долетілиб
показати весь коментар
05.02.2026 12:04 Відповісти
Я не был в Кап Яре, был там мой отец. Во первых, прочитав новость не очень понятно "заслуги" Фламингов в "потужной" перемоги, и не совсем понятно в какой из сотни ангаров сделали "дырку". Кто представляет площадь на которой расположен полигон, поймет.
показати весь коментар
05.02.2026 12:10 Відповісти
Так, але орєшнік аж у трьох. Ну і ти сам себе спалив, шо ти москаль. Я тобі вірю. Ні
показати весь коментар
05.02.2026 12:14 Відповісти
Не тупи! Если тему знаешь, ответь что такое предстартовая подготовка?
показати весь коментар
05.02.2026 12:16 Відповісти
Уже писали переписали) Запуски ракет такого класса озвучивают, тем у кого есть такие же! Я писал на ЦН, и писал не с блогеров Ют тюба, а то чему меня научили! Херей дальше если чего то не знаешь! Иксперд!
показати весь коментар
05.02.2026 12:20 Відповісти
Вернись и будем вместе "критично" мыслить! Мыслитель!
показати весь коментар
05.02.2026 12:23 Відповісти
Клоун, краще б назвав список цілей, які знищили розпіарені зеленими ракети Фламінго. А то виходить, що знищили лише туалети, у яких москалі впираються.
показати весь коментар
05.02.2026 12:30 Відповісти
то х..й вони тепер відбудують.. ***** витягли з петлі, опісля ударів по капустіну яру
показати весь коментар
05.02.2026 12:46 Відповісти
Бул б непогано, якби FP7 (та FP9) нарешті запустили в серію. https://kyiv.news/war-air-defense/fire-point-balistyka-fp7-kodyfikatsiia/ Тут пишуть, що процес кодифікації затягується...

показати весь коментар
05.02.2026 12:49 Відповісти
Відео пусків "Фламінго" по Капустиному Яру:



https://streamable.com/cdxich
показати весь коментар
05.02.2026 13:03 Відповісти
Напрягает то что за пол года нет ни 1 нормального видео прилета Фламинго
показати весь коментар
05.02.2026 13:12 Відповісти
Може і є. Просто не викладають поки що. Мені особисто дуже хотілося б їх побачити.
показати весь коментар
05.02.2026 13:14 Відповісти
відео прильоту конкретно FP-5 і не буде, бо визначити по тєлєграмному відео, яке зроблено за декілька кілометрів, що це було саме FP-5, а не інший засіб ураження, практично неможливо. А ГШ з певних причин не буде вказувати конкретний засіб, точчність ураження, величину відхилення та інші подробиці. Кацапи про це будуть мовчати, бо розголошення такої інформації - це гарантована путівка по місцям слави льоши-бутерброда або до передмістя Покровська (залежно від статі). А у нас інфу будуть подавати дозовано, як це було два тижні тому про удар у вересні чотирьма FP-5 по підприємству "СКИФ-М" (50°33'12.6"N 36°39'01.2"E)

показати весь коментар
06.02.2026 01:00 Відповісти
⚡️ Атаки на полігон Капустин Яр у грудні 2025-січні 2026 року

https://streamable.com/2qeal9

Протягом грудня-січня сили безпілотних систем активно атакували та намагалися уразити майданчики №105 та №28 на полігоні Капустин Яр, звідки росіяни запускають БРСД типу "Орєшнік".

В результаті аналізу супутникових знімків, зафіксовано влучання БпЛА у котельну майданчику №105

Координати: 48.65154907788536, 46.19293464218217

Важливо уточнити: ці кадри НЕ пов'язані з ракетним ударом «Фламінго». ТГ-канали понесли це саме в такому контексті.

Це робота БПЛА.
показати весь коментар
05.02.2026 13:07 Відповісти


Також підтверджуємо допис Генштаба про влучання FP-5 «Фламінго» по інфраструктурі полігону «Капустін Яр» в Астраханській області рф в ніч з 27 на 28 січня. Зокрема, 105-го майданчику.
показати весь коментар
05.02.2026 13:09 Відповісти
 
 