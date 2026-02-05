Завдано низки ударів по інфраструктурі полігону "Капустін Яр", з якого РФ пускала "Орєшнік"

Сили оборони завдали низки ударів по полігону "Капустін Яр" на території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону "Капустін Яр" в Астраханській області, рф з використанням ударних засобів дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема FP-5 "Фламінго", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території.

Відомо, що з полігону "Капустін Яр" РФ здійснювала пуски ракети "Орєшнік" по Україні.

Також читайте: Уражено ворожі пункти управління та склад боєприпасів на окупованій території, - Генштаб

Що передувало?

Раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що уразили логістичний хаб, зосередження живої сили, пункти управління БпЛА та засоби РЕБ російських загарбників.

Також читайте: ЗСУ відбили ворожі атаки на 11 напрямках, найбільше - на Покровському, - Генштаб