РЛС С-400, засоби РЕБ та пункт управління БпЛА РФ уразили Сили оборони, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони уразили логістичний хаб, зосередження живої сили, пункти управління БпЛА та засоби РЕБ російських загарбників.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, було атаковано об'єкти загарбників на окупованих територіях та у Росії.
Окуповані території
На окупованій частині Запорізької області атаковано зосередження живої сили противника на полігоні "Приморський Посад" у районі н.п. Приморський Посад.
На Південно-Слобожанському напрямку, уражено російську реактивну систему залпового вогню калібру 300 мм 9К515 "Торнадо-С". Ця РСЗВ розроблена як легка і універсальна версія системи "Смерч" та дозволяє уражати цілі на відстані до 120 км.
На окупованій Донеччини в районі н.п. Макіївка, атаковано логістичний хаб РФ.
Росія
Також вчора завдано удару по пункту управління БпЛА підрозділу зі складу спеціального полку "Ахмат" у районі н.п. Кучєров Курської області РФ. Зафіксовано ураження цілі.
На території Брянської області рф, у районі н.п. Кістьор, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника.
Також підтверджено ураження радіолокаційної станції зенітного ракетного комплексу С-400, завдане ударними БпЛА 4 лютого 2026 року в районі н.п. Красноє Бєлгородської області рф.
Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються.
