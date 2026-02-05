РЛС С-400, засоби РЕБ та пункт управління БпЛА РФ уразили Сили оборони, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили логістичний хаб, зосередження живої сили, пункти управління БпЛА та засоби РЕБ російських загарбників.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, було атаковано об'єкти загарбників на окупованих територіях та у Росії.

Окуповані території

На окупованій частині Запорізької області атаковано зосередження живої сили противника на полігоні "Приморський Посад" у районі н.п. Приморський Посад.

На Південно-Слобожанському напрямку, уражено російську реактивну систему залпового вогню калібру 300 мм 9К515 "Торнадо-С". Ця РСЗВ розроблена як легка і універсальна версія системи "Смерч" та дозволяє уражати цілі на відстані до 120 км.

На окупованій Донеччини в районі н.п. Макіївка, атаковано логістичний хаб РФ.

Росія

Також вчора завдано удару по пункту управління БпЛА підрозділу зі складу спеціального полку "Ахмат" у районі н.п. Кучєров Курської області РФ. Зафіксовано ураження цілі.

На території Брянської області рф, у районі н.п. Кістьор, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника.

Також підтверджено ураження радіолокаційної станції зенітного ракетного комплексу С-400, завдане ударними БпЛА 4 лютого 2026 року в районі н.п. Красноє Бєлгородської області рф.

Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються.

