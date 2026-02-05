РЛС С-400, средства РЭБ и пункт управления БПЛА РФ поражены Силами обороны, - Генштаб ВСУ

Силы обороны нанесли удар по логистическому хабу, скоплению живой силы, пунктам управления БПЛА и средствам РЭБ российских захватчиков.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, были атакованы объекты захватчиков на оккупированных территориях и в России.

Оккупированные территории

На оккупированной части Запорожской области атаковано сосредоточение живой силы противника на полигоне "Приморский Посад" в районе н.п. Приморский Посад.

На Южно-Слобожанском направлении поражена российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм 9К515 "Торнадо-С". Эта РСЗО разработана как легкая и универсальная версия системы "Смерч" и позволяет поражать цели на расстоянии до 120 км.

На оккупированной Донецкой области в районе н.п. Макеевка атакован логистический хаб РФ.

Россия

Также вчера нанесен удар по пункту управления БПЛА подразделения из состава специального полка "Ахмат" в районе н.п. Кучеров Курской области РФ. Зафиксировано поражение цели.

На территории Брянской области РФ, в районе н.п. Кистьор, зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы противника.

Также подтверждено поражение радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-400, нанесенное ударными БПЛА 4 февраля 2026 года в районе н.п. Красное Белгородской области РФ.

Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

