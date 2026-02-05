Дронари 5-й ОШБр уничтожили 4 орудия и миномет оккупантов
Пилоты 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады во время своих боевых вылетов уничтожили артиллерию рашистов в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, точными ударами ударных дронов разбиты в щепки как минимум 4 орудия и один миномет.
Среди уничтоженной техники противника:
- пушка Д-30;
- пушка Д-20 и М-46;
- миномет 120 мм;
- замаскированная пушка.
Видео мастерских поражений украинские защитники опубликовали в своем официальном телеграм-канале.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Jaroslav Tomson
показать весь комментарий05.02.2026 15:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль