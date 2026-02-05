Дронари 5-й ОШБр уничтожили 4 орудия и миномет оккупантов

Пилоты 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады во время своих боевых вылетов уничтожили артиллерию рашистов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, точными ударами ударных дронов разбиты в щепки как минимум 4 орудия и один миномет.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Среди уничтоженной техники противника:

пушка Д-30;

пушка Д-20 и М-46;

миномет 120 мм;

замаскированная пушка.

Видео мастерских поражений украинские защитники опубликовали в своем официальном телеграм-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники подразделения "Фенікс" поразили 4 пункта управления БПЛА врага на Лиманском направлении. ВИДЕО

Смотрите также: Сичеславские десантники 25-й бригады одним FPV-дроном уничтожили САУ противника в центре Мирнограда. ВИДЕО