Пограничники подразделения "Феникс" поразили 4 пункта управления БПЛА врага на Лиманском направлении

Пограничники подразделения "Феникс" нанесли удары дронами по пунктам управления БПЛА и артиллерии врага на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны системно уничтожают российских пилотов и их укрытия, тем самым уменьшая боевой потенциал врага в зоне своей ответственности.

На кадрах, в частности, поражены:

  • 4 российских пункта управления БПЛА;
  • 3 FPV-дрона;
  • 2 орудия;
  • 2 оккупанта;
  • 1 укрытие;
  • 1 единица бронетехники;
  • 1 танк;
  • 1 наземный роботизированный комплекс (НРК).

ексголову ДПСУ випустили під заставу 10 лімонів - дрони туди не летять?
04.02.2026 19:57
 
 