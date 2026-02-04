Пограничники подразделения "Феникс" поразили 4 пункта управления БПЛА врага на Лиманском направлении
Пограничники подразделения "Феникс" нанесли удары дронами по пунктам управления БПЛА и артиллерии врага на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны системно уничтожают российских пилотов и их укрытия, тем самым уменьшая боевой потенциал врага в зоне своей ответственности.
На кадрах, в частности, поражены:
- 4 российских пункта управления БПЛА;
- 3 FPV-дрона;
- 2 орудия;
- 2 оккупанта;
- 1 укрытие;
- 1 единица бронетехники;
- 1 танк;
- 1 наземный роботизированный комплекс (НРК).
