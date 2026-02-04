Пограничники подразделения "Феникс" поразили 4 пункта управления БПЛА врага на Лиманском направлении

Пограничники подразделения "Феникс" нанесли удары дронами по пунктам управления БПЛА и артиллерии врага на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны системно уничтожают российских пилотов и их укрытия, тем самым уменьшая боевой потенциал врага в зоне своей ответственности.

На кадрах, в частности, поражены:

4 российских пункта управления БПЛА;

3 FPV-дрона;

2 орудия;

2 оккупанта;

1 укрытие;

1 единица бронетехники;

1 танк;

1 наземный роботизированный комплекс (НРК).

