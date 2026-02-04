Пограничники отряда "Південний форпост" уничтожили 3 вражеских "шахеда" перехватчиками STING

Операторы дронов 26-го пограничного отряда "Південний форпост" поразили вражеские беспилотники на границе страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники юга во время боевой работы с помощью перехватчиков STING уничтожили 3 "шахеда" рашистов.

Также сообщалось, что в ночь на 3 февраля Третий армейский корпус сбил 33 "шахеда" в украинском небе.

