Дроны бригады НГУ "Буревий" разорвали на части оккупанта в костюме, похожем на пингвина
Пилоты Первой президентской бригады НГУ "Буревий" поразили 13 оккупантов и 3 вражеских укрытия на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы во время боевых вылетов уничтожают ресурсы оккупантов и лишают противника маневра в зоне своей ответственности.
На одном из кадров пилоты нанесли удар по рашисту в маскировочном костюме, который был похож на пингвина. Вследствие попадания захватчика разорвало на части.
Также с 26 января по 1 февраля защитники поразили:
- личный состав — 32 ед.;
- укрытия — 10 ед.;
- FPV-дроны — 54 ед.;
- БПЛА "Молния" — 29 ед.;
- БПЛА "КУБ" — 1 ед.;
- БПЛА КВО — 1 ед.;
- полевой склад БК — 1 ед.;
- БРЕМ — 1 ед.;
- УАЗ — 1 ед.
Если пингвин - птица редкая, значит, до середины Днепра долететь должна!
Не долетів...