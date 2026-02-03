Дроны бригады НГУ "Буревий" разорвали на части оккупанта в костюме, похожем на пингвина

Пилоты Первой президентской бригады НГУ "Буревий" поразили 13 оккупантов и 3 вражеских укрытия на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы во время боевых вылетов уничтожают ресурсы оккупантов и лишают противника маневра в зоне своей ответственности.

На одном из кадров пилоты нанесли удар по рашисту в маскировочном костюме, который был похож на пингвина. Вследствие попадания захватчика разорвало на части.

Также с 26 января по 1 февраля защитники поразили:

  • личный состав — 32 ед.;
  • укрытия — 10 ед.;
  • FPV-дроны — 54 ед.;
  • БПЛА "Молния" — 29 ед.;
  • БПЛА "КУБ" — 1 ед.;
  • БПЛА КВО — 1 ед.;
  • полевой склад БК — 1 ед.;
  • БРЕМ — 1 ед.;
  • УАЗ — 1 ед.

армия РФ уничтожение Национальная гвардия дроны Купянск
03.02.2026 22:00
Прикидався місцевим пінгвіном, яким мирно випасається на українських просторах. Думав, тепер точно не звернуть уваги.
03.02.2026 21:49
Мамонти вимерзли... І пінгвіни теж тут не приживуться!
03.02.2026 21:51
А тим часом кацапня заводить техніку в Мирноград та Покровськ. Ну звісно новина про ліквідацію чергового ємєлю-довбой@ба, потужніша.
03.02.2026 21:48
Оте "пінгвіняче" маскування хороше тільки в непорушному стані - десь на спостережному пункті, в кущах...
03.02.2026 21:49
03.02.2026 21:49
03.02.2026 22:00
04.02.2026 10:19
03.02.2026 22:55
Депінгвінизація😁
03.02.2026 23:20
глупый пИнгвин тело жирное в утесах... прятал...
04.02.2026 02:01
"...Редкая птица долетит до середины Днепра..."

Если пингвин - птица редкая, значит, до середины Днепра долететь должна!

Не долетів...
04.02.2026 09:07
 
 