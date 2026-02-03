Дроны бригады НГУ "Буревий" разорвали на части оккупанта в костюме, похожем на пингвина

Пилоты Первой президентской бригады НГУ "Буревий" поразили 13 оккупантов и 3 вражеских укрытия на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы во время боевых вылетов уничтожают ресурсы оккупантов и лишают противника маневра в зоне своей ответственности.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На одном из кадров пилоты нанесли удар по рашисту в маскировочном костюме, который был похож на пингвина. Вследствие попадания захватчика разорвало на части.

Также с 26 января по 1 февраля защитники поразили:

личный состав — 32 ед.;

укрытия — 10 ед.;

FPV-дроны — 54 ед.;

БПЛА "Молния" — 29 ед.;

БПЛА "КУБ" — 1 ед.;

БПЛА КВО — 1 ед.;

полевой склад БК — 1 ед.;

БРЕМ — 1 ед.;

УАЗ — 1 ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 157-й бригады нашли и ликвидировали группу оккупантов в одном из ангаров Ильиновки. ВИДЕО

Смотрите также: За неделю бойцы 11-й бригады НГУ нанесли 422 поражения по врагу. ВИДЕО