За неделю бойцы 11-й бригады НГУ нанесли 422 поражения по врагу

За прошедшую неделю подразделения беспилотных комплексов 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ нанесли 422 огневых удара по противнику и его боевым позициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах зафиксирована боевая работа украинских защитников на Запорожском и Херсонском направлениях.

Среди потерь оккупантов за неделю:

  • 68 наблюдательных постов;
  • 16 антенн;
  • 25 единиц бронетехники;
  • 6 орудий;
  • 11 систем спутниковой радиосвязи;
  • 7 наземных роботизированных комплексов;
  • 45 различных типов БПЛА;
  • 3 лодки;
  • 3 генератора;
  • 7 складов с боекомплектом, имуществом и ГСМ.

