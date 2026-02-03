За неделю бойцы 11-й бригады НГУ нанесли 422 поражения по врагу
За прошедшую неделю подразделения беспилотных комплексов 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ нанесли 422 огневых удара по противнику и его боевым позициям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах зафиксирована боевая работа украинских защитников на Запорожском и Херсонском направлениях.
Среди потерь оккупантов за неделю:
- 68 наблюдательных постов;
- 16 антенн;
- 25 единиц бронетехники;
- 6 орудий;
- 11 систем спутниковой радиосвязи;
- 7 наземных роботизированных комплексов;
- 45 различных типов БПЛА;
- 3 лодки;
- 3 генератора;
- 7 складов с боекомплектом, имуществом и ГСМ.
