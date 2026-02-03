За неделю бойцы 11-й бригады НГУ нанесли 422 поражения по врагу

За прошедшую неделю подразделения беспилотных комплексов 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ нанесли 422 огневых удара по противнику и его боевым позициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах зафиксирована боевая работа украинских защитников на Запорожском и Херсонском направлениях.

Среди потерь оккупантов за неделю:

68 наблюдательных постов;

16 антенн;

25 единиц бронетехники;

6 орудий;

11 систем спутниковой радиосвязи;

7 наземных роботизированных комплексов;

45 различных типов БПЛА;

3 лодки;

3 генератора;

7 складов с боекомплектом, имуществом и ГСМ.

